«Сэм: Песочный эльф»: Рецензия Киноафиши

Под натиском диснеевской «Райи и последнего дракона», отечественной сказки «Конек-горбунок» на российские экраны выходит проходная семейная британская комедия «Сэм: Песочный эльф». Отправной точкой при создании фильма послужила книга известной английской писательницы Эдит Несбит «Пятеро детей и Оно», вот только в адаптации несколько иная, более современная история, но и в ней хватает детской любознательности и наивности. Разбираемся, что за фантазийное кино получилось на основе сурового литературного источника.

В центре сюжета непохожие друг на друга девочки-подростки. Роуз кажется тихой, немного стеснительной и проводит все свободное время за прочтением книг. Смэш – настоящий ураган, общается только с мальчиками и не дает покоя родителям. Случайным образом обеим приходится делить одну комнату, потому что их мама с папой полюбили друг друга и решили познакомить своих детей. А еще у них есть младшие брат и сестра, которые оказываются намного умнее своих старших родственников. Однажды все четверо встречают загадочного песочного эльфа по имени Сэм на пляже. Оказывается, что он умеет исполнять любые желания, но срок действия заканчивается с приходом заката. У детей уже много планов, правда, они в английской глубинке такие не одни.

Сэм: Песочный эльф

«Сэм: Песочный эльф» попадает в один ряд с мейнстримными дешевыми, а иногда не очень комедиями и мелодрамами, которые выпускают исключительно в британских кинотеатрах. Например, «Ужасные истории: Древние римляне» или «Правила бойни», где зачастую играют известные актеры на взрослых ролях, но являются всего лишь второстепенными персонажами. Такие картины по разным причинам собирают кассу на территории родной Великобритании, а у других зрителей посмотреть такие легкие фильмы удается спустя какое-то время и только на онлайн-стримингах. Популярность этих простых историй заключается в четкой синтетике ключевых стилей английского юмора, и неважно, какой изначальный жанр стоял у проекта, потому что все заканчивается шутками.

С семейным фильмом «Сэм: Песочный эльф» похожая ситуация, тем более его режиссер Энди де Эммони много раз работал над эпизодами популярного комедийного сериала «Отец Тед» про католического священника в Ирландии. Такие неординарные персонажи существуют и в киноадаптации романа Эдит Несбит в лице Расселла Брэнда, комедианта по профессии. Его герой ставит палки в колеса детям-фантазерам, так как хочет использовать способности Эльфа только для себя. Однако делает он это максимально неуклюже и абсурдно, расхаживая в вельветовых пиджаках в своем особняке антиквариата с кучей пыли. При встрече американцев он обязательно пошутит про их акцент и про то, что практически не может их понять. Стереотипные комические высказывания по поводу разницы жителей США и Великобритании, на первый взгляд, кажутся устаревшими, но такие моменты работают только на взрослую аудиторию. Собственно английский юмор тут предназначен исключительно для родителей, которые знают о существовании «Нашей Бриташи» и «Пип-шоу».

Сэм: Песочный эльф

Зрителям поменьше остается только наблюдать за действиями самого песочного эльфа, так как фантазии главных героев не вызывают никакого интереса. У сценаристов картины была четкая идея показать увлечения современного подросткового поколения, которые мечтают о карьере поп-звезды, постоянно играют в Nintendo Switch и думают только о доступе к WI-FI. Стилистически все это обыгрывается реализмом, и на экране больше не остается фантастики. Последнее возвращается с каждым появлением Сэма, но также исчезает с закатом, как и волшебство эльфа. Вместо доброго кино получается социальная мелодрама о брошенных родителями детях, мечтающих о полной любви семье, где есть замечательные мама с папой. Возможно, за всеми этими мечтами о стадионах, поп-музыке и книжных историях стоит более реалистичная картина? Только создатели решают не отвечать на такие сложные вопросы и быстренько подводят к финалу весь основной сюжет, чтобы сказка все-таки осталась таковой до самого конца.

«Сэм: Песочный эльф» подойдет больше для ранних детей-подростков, которые уже понимают, что к чему в этом мире, но еще не попробовали. Только сейчас их больше интересует совершенно другое кино и иные герои, поэтому Сэм сможет легко потеряться среди них. Но дайте ему шанс, все-таки он очень смешным образом исполняет желания.