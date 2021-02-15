«Дочь тьмы»: Рецензия Киноафиши

В большое поместье приезжает невеста барина, с которой еще никто не знаком. Сам счастливый жених заканчивает дела в городе и вернется домой со дня на день. Обустраиваясь на новом месте, девушка моментально очаровывает всех слуг и главного управляющего своей красотой. Но очень быстро за этим приветливым обликом начинает проглядывать нечто коварное и злое. Первым это замечает блаженный-дурачок Иван, находящийся на особом счету в округе. Его подкармливают местные жители, а хозяин земель позволяет спокойно жить в самодельном шалаше у реки. Между злом и добром начинается схватка за людские души, а самой ценной из них станет сельчанка, прозванная блудницей. Именно ее выбор определит, кто выйдет из этого противостояния победителем.

Если, увидев название, вы надеетесь получить что-то очень жуткое, то картина вряд ли сможет удовлетворить это желание. «Дочь тьмы» — фэнтези-триллер с элементами комедии. В угоду жанра создатели подготовили парочку внезапных и громких кадров. Леденящих душу эпизодов будет тоже немного. Главными станут поедание плоти еще живого человека, зловещий смех и вода, превращенная в кровь. Основной акцент в картине сделан на религии, разнообразных характерах и ярких персонажах. Барыня нагоняет жуть и заставляет всех постоянно испытывать неловкость, ее противник — блаженный Иван — готов просвещать заблудших, иногда даже с помощью дубины в руках. Запоминаются не только основные герои, но и простые сельчане. Особенно троица местных работяг, попадающая в нелепые ситуации.

Дочь тьмы

Перед нами очень театральная история, развернувшаяся на территории большого поместья, а также в душах ее участников. Происходящее не лишено сюжетной наивности и условностей, которые превращают картину в очень схематичную притчу о вечной борьбе тьмы и света. Почти все пространство фильма заполнено религией и мифологией, и таким образом обозначенная война переносится на поле смыслов и идей. На одной чаше весов смирение, вера и покаяние, на другой — эгоизм, алчность, разврат и гордыня. Перед нами очень полярный взгляд на мир, не предполагающий оттенков и допущений, четко дающий понять, что такое хорошо, а что такое плохо.

Главной сложностью в восприятии становится техническое исполнение со слишком простыми декорациями, которые не позволяют ожить магии кино. Это легко можно разглядеть в трейлере. Выбранный подход еще больше усиливает театральность происходящего. Нас не пытаются погрузить во времена неблизкого прошлого. Эпоха лишь позволяет легче допустить определяющую жизни людей веру с мифическим элементом в виде нечистой силы и максимально упростить показанные на экране соблазны. Все ставки сделаны на универсальность этой истории. Ее возможно воплотить и сегодня, чуть усложнив сюжетную конструкцию, добавив щепотку искушений и пороков дня нынешнего, сохранив при этом ключевые идеи.

Дочь тьмы

В итоге (особенно, если вы дождетесь сцены после коротких титров) все превращается в промо телеканала «Спас» и оставляет много места для интерпретаций. Несмотря на архетипичность и простоту, излишне религиозная тематика может оказаться близка далеко не всем. Тут достаточно нравоучений и некоторой оценочности, в том числе и сегодняшнего уклада жизни, все дальше и дальше отдаляющегося от православия. Подобное отлично ложится в выбранный формат притчи, слишком четко разграничивающей жизнь на плохое и хорошее. «Дочь тьмы» — это кино для стремящихся поразмышлять о боге, вере и постоянно ищущих новые уголки религиозного света в своей душе, а также для желающих увидеть православный образ мышления и жизни.