«Первая ведьма»: Рецензия Киноафиши

Братья-режиссеры Дрю и Бретт Пирсы хоть и имеют небольшой послужной список, российским зрителям они известны только по ленте «Мертвоголовые». Но все, за что они берутся, получается профессионально и стильно. «Первая ведьма» — их вторая работа, добравшаяся до широкого проката, к которой Пирсы сами написали сценарий.

Первая ведьма

По сюжету, подросток Бен после развода родителей приезжает погостить к своему отцу в маленький городок. Его внимание сразу же привлекают соседи, их поведение кажется парню странным и зловещим, но, как обычно, взрослые не верят ни единому слову тинейджера. Заручившись поддержкой своей новой подруги Мэллори, Бен пытается разобраться, что на самом деле происходит за закрытыми соседскими дверьми. Вскоре древнее зло распространяется по всему городу, заставляя людей забывать о своих близких.

Братья Пирсы переняли у своих предшественников по жанру все самое лучшее. Главные герои-подростки и пропавшие дети напомнят экранизацию Стивена Кинга «Оно», кадры с подглядыванием и биноклем не что иное, как прямая отсылка к «Паранойе» Ди Джея Карузо. Мифологию режиссеры решили позаимствовать из сериала «Сверхъестественное»: это и соль в качестве оберега, которой Бен посыпает порог своей комнаты, и алтарь со свечами, и череп животного из подвала, и символ, нацарапанный на крыльце. Сам образ «темной матери», рожденной в лесу, перекликается с «Мамой» Андреса Мускетти.

Первая ведьма

Часто бывает, что подобная смесь хоррор-приемов негативно влияет на сюжет, делая его слишком запутанным и нелогичным, но только не в случае с «Первой ведьмой». Все, что происходит на экране, случается не просто так. Незамысловатый диалог героев, неожиданный крупный план, особенно уловка с цветами, — все это потом обязательно «сыграет» и оставит в душе зрителя чувство приятной завершенности после просмотра.

Интересно, что братья Пирсы расставили акценты таким образом, что главным кошмаром в фильме стал не сам образ жуткой ведьмы, а страх забвения. Только что любящий отец поправлял одеяло своему сыну перед сном, а вот он уже со святой уверенностью доказывает, что у него никогда не было детей. Девушка, проходящая мимо зовущей ее сестры, даже не подозревая о ее существовании. Такие психологические трюки пугают гораздо больше вылезающего из-под кровати монстра.

Первая ведьма

Так что фильм ужасов хоть и получился мрачным и напряженным, в нем нет по-настоящему страшных и неприятных моментов, когда хочется отвернуться или вскрикнуть. Создатели не делали ставку на простой «бу»-эффект, они пошли дальше и приберегли неожиданные повороты сюжета — даже заставляют зрителей напрячь извилины, что редкость для картин такого жанра.

«Первая ведьма» — добротный фильм ужасов, который 30 лет назад мог бы вполне стать классикой своего жанра. А сейчас, в 2020, его стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы иметь представление о ранних работах братьев Пирсов, которых наверняка ждет большое будущее.

Первая ведьма

Особенно картина понравится тем, кто любит нетипичные молодежные ужастики, сверхъестественные явления, психологические загадки и атмосферный визуальный ряд.

Екатерина Казакова