«Ловец снов»: Рецензия Киноафиши

В летний загородный дом приезжает отдохнуть мужчина со своей новой девушкой и сыном. Он надеется, что так сможет наладить отношения в семье после недавней смерти жены. По его версии, она утонула в пруду недалеко от этого места, когда работала здесь в одиночестве. Со стороны кажется, в такой трагедии нет ничего необычного, пока мальчика не начинают преследовать ночные кошмары, в которых подросток видит погибшую мать. На помощь в борьбе с богатым воображением приходит подруга отца, Гейл. Она пытается поговорить с мальчиком и объяснить, что все происходит только в голове и снами можно легко управлять. Так не считает местная старушка, помешанная на оккультных оберегах. Ей известно, кто или что стало причиной убийства в этом уединенном месте. Настоящие проблемы возникают после того, как отец уезжает, а у старушки пропадает ловец снов, сдерживающий зло местной округи.

Ловец снов

Все начинается с излюбленного для фильмов Кинга приема, когда камера с высоты птичьего полета преследует машину, движущуюся по длинной извилистой дороге в самой глуши. С одноименной книгой короля ужасов фильм не имеет ничего общего. Правда, пытаясь дистанцироваться от конкретного произведения, отличить его от низкопробных экранизаций американского писателя довольно сложно. Тут и пугающий ребенок, и проблемы воспитания, и уединенная живописная американская глушь, и индейский оккультизм с толикой непонятной чертовщины.

Единственное, чего точно нет в «Ловце снов», это интересной идеи и психологизма. За местным потусторонним существом оказывается пустота. Мы не узнаем, что это, откуда оно взялось, почему появляется исключительно во снах и, самое главное, как его сдерживает индейский амулет. Нам даны только обрывки объяснений, больше похожие на крики «мы в беде» прибежавшей старушки-соседки. Увидев такую, легко усомниться в ее вменяемости и реальности ее слов. Именно так и думает главная героиня, работающая детским психологом и оценивающая мир с точки зрения логики.

Ловец снов

Как и она, мы не получим не только ответов, но и внятных доказательств существования потустороннего. Основным аргументом окажется совпадение: два ребенка устроили массовое убийство в одном лесу. Такое, конечно, сложно списать на проблемы экологии или плохого климата, но не обвинять же сразу таинственных духов. Тем более когда твой единственный свидетель — еще маленький мальчик, недавно потерявший маму. Но картина отказывается играть на контрасте реальности, снов и нестабильной психики. Рациональность в момент страха отступает, отдавая все во власть слов поклонницы амулетов.

Ловец снов

На этом авторы не остановились и пошли дальше. Кажется, им удалось невозможное — сделать самый приятный дом в хоррорах. Он не пугает своим внешним видом и дарит ощущение комфорта. В нем уютно даже темной ночью. Сам фильм тоже сложно назвать страшным. Здесь нет скримеров, пугающих звуков и отвратительных монстров. Дискомфортно может быть только от ночных криков ребенка, мешающих спать, и вида его мертвой матери. Все действие сконцентрировано в последних 15 минутах ленты, в которых нам подарят немного крови, лиц, искаженных гримасой ужаса, и потусторонней жути. Правда, в эти моменты происходящее на экране достигнет запредельного абсурда. До этого мы будем видеть лишь неторопливое общение будущей мачехи, искренне мечтающей наладить контакт с ребенком, и вредного бунтующего мальчика, думающего, что она хочет заменить его погибшую маму. Возможно, так и выглядят страхи многих, когда фильм ужасов превращается в разговорную драму о трудностях взросления.

Ловец снов

«Ловец снов» сильно напоминает бесконечные и далеко не самые выдающиеся экранизации Стивена Кинга. История выглядит слишком скомканной и не пытается использовать свои сильные стороны, а недостаток объяснений и деталей окончательно рушит эту хлипкую сюжетную конструкцию. Добавьте к этому отсутствие интересных идей и страха. Главное, здесь никто не собирается вас пугать, а хоть какой-то дискомфорт создают довольно простые бытовые ситуации. Если вы любите трешовые хорроры, готовы упиваться происходящим абсурдом и можете получить удовольствие от самых нелепых экранизаций мастера ужасов, то «Ловец снов» точно ваш выбор.

Константин Киценюк