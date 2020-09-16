«Ко-ко-ко!»: Рецензия Киноафиши

В отдалённой испанской деревеньке ушлый заводчик продаёт своих кур. Многие из них действительно хорошо несутся, но вот курочке Турулеке не повезло: она тощая, невзрачная и, что самое страшное, не может снести ни единого яйца. Остальные в курятнике только издеваются над ней, а хозяин и не тешит себя надеждой продать её хоть кому-то. Тем не менее она случайно попадает в руки сердобольной старушки-хипстерши Изабель, с которой они подружатся, а Турулека сможет открыть в себе неожиданные таланты.

Совсем детский по содержанию мультик периодически становится крайне актуален по повестке. Турулека в начале мультфильма абсолютно искренне страдает от несоответствия себя ожиданиям окружающих. Она сама хочет стать несушкой и более чем всерьёз мучается от того, что у неё ничего не получается. До глубокого психологизма не доходит, но внутренний конфликт остаётся вполне осязаемым.

«Ко-ко-ко!»

Все меняет неожиданное открытие Турулекой в себе занятных вокальных данных. Скажем так, сам факт, что курица говорит — уже довольно диковинное событие, вполне монетизируемое в рамках провинциальной глубинки. Об этом и второй акт фильма — путешествие по провинции, а потом и в город, делающее Турулеку звездой.

Мультфильм очень страдает от разрозненности собственных частей. Он похож на смонтированное попурри из разных серий приключений Турулеки. Вот она переживает своё отчуждение в курятнике, вот переживает отчуждение на новом месте (среди её соседей — трио, которого незаслуженно мало в фильме), вот сближается с Изабель, вот находит кавалера, вот участвует в представлении и так далее. Всё это — разрозненные куски, вполне линейно друг за другом идущие, но разнородные по форме и посылу. История не получается единой.

«Ко-ко-ко!»

В фильме очень много довольно мило поданных внешне музыкальных номеров, но в переводе их обаяние, простота и детскость теряются, учитывая то, что музыкальные номера выступают своего рода итогом и резюме предыдущего акта фильма. Очень многое о чувствах и мыслях героев ускользает от зрителя, особенно маленького, для которого фильм и снят. Впрочем, сюжет остаётся понятен, даже если упустить одну-две песни.

Многие детские релизы переехали или ушли на неизвестный срок; если нужно маленьких зрителей сводить на простой и не напрягающий фильм — «Ко-ко-ко!» вполне подойдёт.

Пётр Волошин