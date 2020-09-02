«Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство»: Рецензия Киноафиши

Отец юного Говарда Лавкрафта сошёл с ума. Он находится в лечебнице Аркхэм и постоянно бредит о каких-то других мирах и чудовищах, которые вот-вот пробудятся. После визита к папе Говард открывает «Некрономикон» и переносится в Замёрзшее королевство, где встречает жутковатое, но доброе существо. Вместе герои ищут способ для мальчика вернуться домой. Но для этого им нужно раздобыть книгу.

Странным образом и на больших, и на малых экранах в последние годы наблюдается новый всплеск интереса к творчеству Говарда Филлипса Лавкрафта. Причём это не только обычные экранизации вроде очередной версии «Цвета из иных миров», но и более неожиданные формы. Сериал «Страна Лавкрафта» по книге Мэтта Раффа и вовсе превращает мир чудовищ писателя в фон для рассказа о расовой дискриминации.

Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство

Но всё же самое необычное, что можно представить, — детские мультики по его произведениям. Ведь даже на фоне остальных авторов хоррор-литературы творчество Лавкрафта кажется более взрослым и мрачным. Он пугал не столько монстрами, сколько неизвестностью и атмосферой.

Точно так же выглядел и оригинальный комикс «Говард Лавкрафт и Замерзшее королевство», по которому сняли мультфильм. По крайней мере в плане визуала. Художник Ренцо Подеста в принципе отличается очень специфической манерой рисунка с долей безумия.

Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство

Но создатели экранизации решили превратить всё это в забавную историю для детишек. Увы, трудно сказать, что у них получилось удачно, хотя сама задумка оказалась любопытной. Авторы явно ориентировались на мультфильмы Тима Бёртона и «Коралину в Стране Кошмаров» по книге Нила Геймана. Вот только те тоже заигрывали с более взрослой аудиторией, нагружая сюжет неоднозначным смыслом и пугающими темами.

В случае с «Говардом...» авторы, похоже, толком не разобрались, кого хотят заинтересовать своим мультфильмом. Ведь понять всю иронию происходящего смогут только взрослые, читавшие книги писателя. Они быстро догадаются, кто скрывается за личиной спутника главного героя, и посмеются над говорящим Шогготом. Причём отсылками только лишь к книгам Лавкрафта дело не ограничивается. Например, в отце главного героя нетрудно узнать намёк на Эдгара Алана По.

Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство

Вот только взрослым будет скучно и даже тяжело смотреть на происходящее. В первую очередь режет глаз слабо проработанный видеоряд. Мультфильму совершенно не идёт 3D графика, тем более такая слабая. Если главного персонажа прорисовали явно с любовью (и, опять же, копированием Бёртона), то остальные герои схематичны, словно NPC в старых компьютерных играх. А потому они не только не пугают, но и вообще никак не запоминаются. С пейзажами ещё хуже. Атмосфера города Р’льеха, да и вообще сказочного мира не проработана вовсе, персонажи перемещаются по пустому безликому пространству. Если бы мультфильм нарисовали в классической манере, он мог бы выглядеть более живым и атмосферным.

Ну а сюжет кажется слабой копией «Алисы в Стране чудес». Персонажи просто ходят от одной локации к другой и встречают новых друзей и врагов. Говард и вовсе до определённого момента считает происходящее сном. Говорить о какой-то динамике или захватывающем сюжете не приходится. Чаще всего персонажи просто идут или разговаривают. Веселят разве что забавные вставки вроде игры в снежки, пародирующие то вестерны, то «Матрицу». Но, опять же, вряд ли такие шутки будут понятны детям.

Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство

«Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство» — развлечение для утренних сеансов и самых непритязательных зрителей. Если так совпадёт, что родители хорошо знают книги Лавкрафта, а дети просто хотят посмотреть простейший мультик, то и те, и другие получат необходимую порцию веселья. Но для остальных он покажется слишком невзрачным, и продолжения (кстати, чуть более удачные) если и захочется смотреть, то только дома.

Алексей Хромов