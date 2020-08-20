«Тень звезды»: Рецензия Киноафиши

Уж что создателям «Тени звезды» удалось на ура, так это уловить настроение эпохи. «Рэп — это новая религия», — скажет один из персонажей, и в этом с ним вряд ли можно поспорить. Тут вспоминаем и Drake’а с его играющими из каждого утюга Toosie Slide и God’s Plan, и Kanye West’а, фанатично уверовавшего в Бога, оставившего в прошлом свое непомерное эго и планирующего создать TikTok для «добрых христиан». Как ни крути, рэп стал современной формой поэзии. Может, оттого фоном для разворачивающихся в фильме событий становится именно Петербург — город Пушкина, Бродского, Цоя.

Тень звезды

Хотя главного героя Нейма (он же Илья) поэтом можно назвать очень условно: последние несколько лет он поет одни и те же песни, ничего нового не пишет, а его популярность стремительно падает. Возможно, когда-то он что-то и сочинял, но то время безвозвратно ушло. На сцене он выглядит довольно жалко, а вот его соперник — бойкий, молодой и нахальный рэпер с пафосным сценическим псевдонимом — резво скачет по сцене и вполне справедливо в одном из своих текстов непрозрачно намекает, что Илье пора на покой. Однако в итоге верить сложно им обоим: Нейм уже староват для исполнения песен, сделавших его популярным, а юная восходящая звезда своим флером плохого парня вне закона, может, и очаровывает подростков, но выглядит весьма комично, особенно с надутыми от обиды губами, что «взрослые» не уступают ему место на сцене, в свете софитов.

В рэпе без позерства далеко не уедешь, поэтому мальчишки продолжают кривляться, пока в беззаботную жизнь Ильи не врывается суровая реальность: его фанатка покончила с собой, а вскоре после этого на его жизнь было совершено покушение. Менеджер Ильи, Тихон, боится потерять свою «золотую курочку» и нанимает для нее бодигарда. Тогда-то и появляется один из самых интересных персонажей — телохранитель Саша, которая, однако, оказывается фантастически непоследовательной. Показав себя в начале как хладнокровного профессионала, она после одного доброго поступка Ильи уже готова броситься в его объятия, несмотря на ранее заявленную ненависть к главному герою. Ей в оправдание можно накидать массу клише: «любовь слепа», «любовь зла» и все такое. Но нарушенные ей меньше чем за 24 часа собственные правила вызывают только недоумение и ощущение, что из фильма куда-то делись минут двадцать, если не больше.

Тень звезды

Саша — эдакий перевертыш Кевина Костнера из «Телохранителя». Она немногословна, максимально сдержана, и ей не нужно демонстрировать свою силу, чтобы приструнить всех вокруг. Илья и его менеджер Тихон на ее фоне выглядят истериками, до сих пор страдающими подростковым максимализмом. В ней присутствует идеальный баланс маскулинности и феминности, но самая привлекательная ее особенность — это четкое понимание, что что-то доказывать и объяснять другим о себе она не обязана.

Для полуторачасового хронометража в фильме перебор с разбираемыми темами. В итоге многие сюжетные линии кажутся либо незаконченными, либо попросту ненужными. Создатели попытались захватить и конфликт поколений, и тему творческого кризиса, и личную вендетту (да еще и не одну), и проблему свободы знаменитости, над душой которой всегда стоит двуличный менеджер. У Кирилла Нагиева, сыгравшего Тихона, получился какой-то демонизированный образ, и выглядит он несколько карикатурно. Проблема не в том, что Тихон любую трагедию, даже смерть девочки-подростка, может превратить в рекламную кампанию. Как сам он справедливо заметит: «Это называется черный пиар». Но то, как отчаянно и импульсивно он мстит за собственное уязвленное эго, выглядит непродуманно и слишком просто для вроде как взрослого человека со связями.

Тень звезды

Если вы любите истории о служебных романах, приправленных ощущением поджидающей за углом опасности, а просмотренный в десятый раз «Телохранитель» и в одиннадцатый по-прежнему вызывает прилив нежных чувств, то «Тень звезды» вас не разочарует. Морозный Петербург, красивая сильная девушка и романтическая история о самопожертвовании наверняка не оставят вас равнодушным.

Алена Попова