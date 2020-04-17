«Животные»: Рецензия Киноафиши

«Животные» собирали аншлаги во время Бритфеста и в последний рабочий день Недели ирландского кино до закрытия всех кинотеатров и отмены культурных мероприятий. Такой интерес к картине не обязательно связан с промоушеном женщин-режиссеров или с историями, где в центре внимания сильные, независимые героини. Адаптация одноименного романа Эммы Джейн Ансуорт, где холодный индустриальный Манчестер сменяется не менее серым и одиноким Дублином, оказывается каким-то универсальным фильмом, знакомя с совершенно новыми героинями в британском и ирландском кино.

Лора и Тайлер покоряют улицы Дублина уже около 10 лет. Кажется, ничто не может помешать их крепкой дружбе. Семья Лоры считают Тайлер уже частью семьи, хотя все равно смотрят на нее с опаской. Они знают, что те всегда вместе, а если нет — значит, что-то случилось. Как инь и ян — подруги живут вместе, кормят кота, не волнуются о будущем и мечтают. Лора уже 10 лет пытается закончить свой роман, но получается написать только одну страницу раз в 12 месяцев. Творческий кризис и очередная вылазка в бар приводят ее к встрече с Джимом — пианистом, который практикуется каждый день почти до фанатизма. Влюбленность, отношения и последующая помолвка отрицательно влияют на отношения с Тайлер. Дружба, любовь, понимание себя. Лоре придется сделать серьезный выбор.

Животные

В 1987 году на экраны британских кинотеатров вышла черная комедия Брюса Робинсона «Уитнэйл и я» — про двух безработных актеров, пытающихся как-то сводить концы с концами в конце 60-х. Они считали минуты до открытия пабов, не мыли грязную посуду в своей квартирке до такой степени, что там могло завестись какое-то животное. Полная безысходность, серость и непонимание собственной жизни. После публикации романа Эммы Джейн Ансуорт ее историю про Лору и Тайлер выносили в заголовки газет как «Уитнэйл для девочек» или просто женская версия нашумевшего фильма. Дело в том, что картина Брюса Робинсона была выпущена в нелегкое для британской нации время: Тэтчер, безработица, повышение процента самоубийств среди мужчин. Алкоголь становился для некоторых единственным спасением. «Уитнэйл и я» предлагал аллюзию на современный мир, несмотря на сеттинг 1969 года. В «Диких» все совершенно иначе. Первоначально роман рассказывал про двух подруг, живущих в индустриальном городе Манчестере на севере Англии. Но австралийка Софи Хайд под тщательным надзором автора романа, которая, кстати, и написала сценарий к фильму, переносит все действие в Дублин. Такой же холодный, серый, но менее индустриальный по сравнению с северным английским городом.

Дублин здесь состоит всего лишь из клаустрофобических помещений, самого его не существует, он живет конкретно в людях — в Лоре и Тайлер. Просторная квартира, любимый ресторан для семейного ужина с родителями, пабы, клубы, жилье одного поэта, андеграундный концертный зал для одаренных пианистов. Несмотря на все эти замкнутые пространства, у Лоры есть свое личное место, которое по масштабу уступает всем перечисленным. В него она заходит реже, чем в паб или даже в семейный ресторан. Ее собственная комната, где ей положено творить, писать и создавать из букв целые миры. Полки, полные книг, и рядом проходящий кот, который пытается не мешать. Только это помещение так и остается за закрытой дверью на протяжении всех десяти лет, пока Лора пытается отыскать те же самые знакомые ощущения в пьяных путешествиях по пабам и клубам с Тайлер.

Животные

Творчество, а конкретно написание романа, здесь недосягаемая единица. Это как у испанского режиссера Даниэля Санчеса Аревало в картине «Темно-синий, почти черный», где главный герой мечтает о пиджаке в витрине. Он его в итоге получает, но весьма сомнительными способами. У Лоры цель совершенно не материальная, увидеть ее невозможно, а коснуться и подавно. Этот образ существует где-то в голове, путь к нему очень долог и равен одной странице раз в год. Звучит как настоящая жизнь, верно?

В пьяном угаре и наркотическом бессилии девушки развлекаются, словно Патрик Мелроуз пытается убежать от своих демонов. Хотя здесь нет никакого классового подтекста, в отличие от сериала с Бенедиктом Камбербэтчем. Ирландка Лора и американка Тайлер — яркие представители бесклассового общества, без правил и условных внушаемых с детства возможностей. Этим они и отличаются от героев фильма «Уитнэйл и я». «Животные» — это своего рода ирландская версия «Девочек» Лины Данэм, только немного постарше. Да и Дублин — это вовсе не Нью-Йорк, законы джунглей изумрудного города совершенно иные. В таком случае «Уитнэйл для девочек» совершенно не зависит от социального контекста ирландского общества. Лора и Тайлер существуют вне его, они даже идут дальше фемоптики, и никакого упоминания о #metoo и феминизме не встречается.

Животные

«Дикие» или «Животные» — это все про людей, про огонь внутри них, а конкретно про Лору и Тайлер. Они как универсальные персонажи, и в таком случае не важен ни гендер, ни город, ни класс, ни роман, ни пиджак, ни даже семейный ужин. Остается только замкнутая комната с книгами.

Если вы большой фанат «Девочек» и ирландский юмор у вас стоит в топе, то эта картина окажется вам по душе. Однако ожидать такого же качества, как вышеупомянутый сериал, не стоит. Если «Диких» будет все-таки мало, то в дополнение посмотрите «Уитнэйл и я». Отличное комбо.

Ася Заболоцкая