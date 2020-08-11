«Молочные зубы»: Рецензия Киноафиши

Всю свою жизнь старшеклассница Милла страдает от тяжелого заболевания, в наборе с которым идет удушающий гиперконтроль со стороны родителей, сдувающих с нее пылинки. Однако пубертат не отменишь — в один прекрасный день Милла знакомится с местным наркодилером по имени Мозес и тут же в него влюбляется. И пока отец и мать пытаются найти точки соприкосновения с ее новым бойфрендом, Милла идет во все тяжкие, познавая все превратности жизни современного подростка.

Молочные зубы

Большую часть своей десятилетней режиссерской карьеры Шеннон Мерфи провела на ТВ, снимая эпизоды для мини-сериалов, которые если и были известны, то разве что на ее родине, в Австралии. Именно по этой причине многие решили, что полнометражный дебют женщины-режиссера попал в конкурс Венецианского кинофестиваля исключительно «для галочки», и не воспринимали ее всерьез — а зря.

Экранизация нетривиальной театральной постановки Риты Калнеяс, адаптированная ею же для большого экрана, встала особняком на фоне остальной программы — это типичное «сандэновское» кино с сочным визуальным рядом, мелодичным саундтрэком и слаженным кастом, состоящим из австралийских актеров разной степени известности. Режиссер не стала отказываться от привычной для себя «сериальной» структуры повествования, разделив «Молочные зубы» на несколько грустных и смешных фрагментов, каждый из которых получил свой подзаголовок и мини-сюжет.

Молочные зубы

Главная звезда фильма — 19-летняя звезда «Острых предметов» Элайза Сканлен, как и сама Шеннон Мерфи, только делает свои первые шаги в мире большого кино, но уже активно задвигает на задний план таких звезд, как Бен Мендельсон (который, впрочем, немного потерялся вне своего «злодейского» амплуа). Забавно, но премию Марчелло Мастрояни лучшему молодому актеру в итоге получила не Сканлен, а ее экранный возлюбленный Тоби Уоллес, очаровавший добрую половину жюри своим британским акцентом.

Вопреки всеобщим ожиданиям, «Молочные зубы» — это не сколько ромком об умирающем подростке, сколько история о маленькой дисфункциональной семье, члены которой, каждый на собственный лад, борются со своими внутренними демонами. Совместными усилиями Мерфи и Калнеяс создали искреннее, пусть и банальное кино, затрагивающее весь эмоциональный диапазон зрителя.

Оля Смолина