«Страшные истории для рассказа у костра»: Рецензия Киноафиши

«Страшные истории для рассказа у костра» — это альманах новелл-ужасов, включающий весь нужный бестиарий: привидения, ведьмы, оборотни. Всё это приукрашено среднеазиатским колоритом и соответствующей ономастикой.

Правда, на уровень названия фильма эта ономастика не распространилась. Локализаторы поменяли аутентичное название «Каракоз» на более понятное, пускай и глубоко эпигонское (после фильма Дель Торо-продюсера это уже третьи «Страшные истории…» в российском прокате).

Страшные истории для рассказа у костра

Главная проблема «Страшных историй» даже не в разнородности историй (к жанровой неоднородности кино постсоветских стран мы давно привыкли), а в жуткой разнице эпизодов по качеству. Первый эпизод — абсолютно нелепая история про потерянный телефон и привидение (на самом деле человек в простыне), которое преследует главного героя. По окончании фрагмента станет понятно, что это в некоторой степени стёб, но пятнадцати минут жизни вам всё равно никто не вернёт. Две истории посередине — простенький страшный «анекдот» почти про привидение под кроватью и неожиданный вроде как бытовой хоррор — уже выше качеством, вполне смотрибельны, хотя ничего особенно выдающегося в них нет.

Удивляет последняя новелла. Под конец в фильм завозят и красочную операторскую работу, и изобретательный монтаж, и простой, вразумительный сюжет (истории про травлю всегда будут актуальны и понятны для многих). С музыкальной точки зрения всё изначально было неплохо (например, в провальной первой новелле в сцене самого нелепого пикапа в казахстанском кино играет Kedr Livansky), в четвёртой истории становится совсем хорошо: финальная композиция Steppe Sons надолго врезается в память, отлично звучит как сама по себе, так и в контексте фильма.

Страшные истории для рассказа у костра

Если показать этот фрагмент иностранному зрителю, то он бы подумал (из-за восточной внешности многих артистов), что это очередной корейский мультижанровый триллер — изобретательный, яркий, легко разрушающий клише (особенно замечательно, что здесь группа детей на велосипедах — это не хорошие ребята, а квартет отморозков). Пожалуй, последняя история могла бы быть реализована в виде самостоятельного полного метра, но вряд ли это сделало бы её лучше, — возможно, именно за счёт своей краткости этот эпизод впечатляет.

Как так получилось? Чем вызвана такая качественная неоднородность фрагментов? Неизвестно, произошло ли это при съёмках или уже при монтаже (известно, что для российского проката фильм несколько подрастерял хронометраж, который изначально был более 100 минут), но ленте это не пошло на пользу.

Страшные истории для рассказа у костра

Тем не менее это не отменяет всех достоинств последней части. Многие современные отечественные хорроры убоги без всяких «но», что уже выставляет «Страшные истории» в хорошем свете. Возможно, это тот фильм, который понравится любителям фильмов ужасов, тем, кто интересуется, как в этом сложном жанре развивается кино постсоветских стран. Тем более что сейчас в кино не так много новых фильмов.

Пётр Волошин