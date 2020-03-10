«Секта»: Рецензия Киноафиши

Беспокойная дождливая ночь. Рикардо похищает своего сына из постели. Остановившись на пороге, мужчина слышит нечеловеческое шипение, не предвещающее ничего хорошего. Он пытается на машине вывезти спящего ребенка за пределы родового поместья, а супруга, связавшись с ним по рации, просит вернуться домой, обещая, что все еще можно уладить. Спустя минуту Рикардо на скользкой дороге попадает в автокатастрофу. Проходит десять лет. Прикованный к инвалидной коляске Самуэль учится игре на пианино. На праздновании своего дня рождения он исполняет для своих странных домочадцев и матери Елены «Лунную сонату» Бетховена. Других развлечений у него толком и нет. Все окружающие его взрослые — узники своей виллы. Тетя ностальгически вспоминает жизнь за ее пределами, но после, осекшись, под одобрительные кивки остальных маниакально повторяет слова о том, что ничего лучше родного дома нет. Общая цель — создать у мальчика иллюзию того, что мира за стенами не существует. Идиллию нарушает появление юной горничной Дэниз — их общение с Самуэлем побуждает юношу тянуться к новым открытиям. Но Елена готова сделать все, чтобы оставить сына рядом с собой.

Секта

Оригинальное название фильма «Гнездо» можно трактовать не только в значении рода. В большей степени это история о губительной силе индустриализации и кризисе консервативных ценностей. Персонажи в «Секте», несмотря на общую заторможенность и пространность речи, что свойственно для любого фильма про определенную патологичность характеров запертых вместе в частном доме, имеют земное начало, что особенно значимо для системы ценностей, в центре которой сельскохозяйственный труд, то есть старая модель жизни. Не имеет значения, патриархат в поместье или матриархат, власть идет по наследству, и эти установки — последнее, за что остается цепляться всем обитателям этой виллы. И подрыв устоев от подросткового бунта режиссеру Де Фео особенно удается усилить именно через финальный твист. Который превращает всю перверсивность, суицидальность героев в настоящую трагедию духа, который давно покинул это место. И эта драма пугает больше любого скримера. Безусловно, Де Фео использует и традиционные для хоррора методы, он соблюдает все устои, чтобы создать иллюзию, что это очередной фильм про нечто страшное, сокрытое в стенах жилища. Но самое страшное сокрыто в душах его персонажей, и это звучит патетично не просто так, поскольку готические мотивы, полные фатализма, аффектированных переживаний, он совмещает с лирической историей взросления и метафорой кризиса института семьи.

Секта

Наиболее дискомфортный прием, используемый Де Фео, — звуковое воздействие. Оно проявляется уже в самом начале, на торжественном исполнении «С днем рождения тебя», когда задействованы оказываются низкие чистоты. Симбиоз «Лунной сонаты» и песни Pixies «Where is my mind?» только усиливает общее ощущение царящей в поместье шизофренической атмосферы. В этом смысле Де Фео с явной издевкой проходится по всем канонам современного хоррора, следуя от очередного таинственного обряда к деструктивным действиям своих персонажей, но не объясняя зрителю ровным счетом ничего. Потому что «Гнездо» — это еще и рой мертвечины, искалеченных умов. Система образов важна для режиссера так же, как и желание воздействовать на своего зрителя; поэтому, наверное, фильм и попал в одну из программ престижного авторского кинофестиваля в Локарно. Безусловно, «Секта» не образцовый хоррор, даже в границах своей деконструкции, но Де Фео способен удивить.

Секта

Для любого поклонника жанра просмотр «Секты» — это дискомфортный экспириенс, но он заслуживает этого больше, чем многие репертуарные фильмы ужасов, которые выходят каждую неделю.

Антон Фомочкин