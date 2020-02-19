«Западня для дьявола»: Рецензия Киноафиши

Англия, 1995 год. Маленький Филипп, проснувшись ночью, слышит голоса. Гроза усиливается. Не в силах уснуть, он заглядывает под одеяло и замечает там что-то. Прибежавшая на крики ребенка мать ничего не замечает и убеждает сына, что это всего лишь его воображение. Однако темные силы не успокаиваются. Нечто утаскивает за собой сестру героя, Айседору, и запирает дверь. Когда шум прекращается, в пустой комнате остается только растерзанное тело девочки. После трагедии семья крепнет в молитве, покой в их доме продолжается вплоть до наших дней. Выросший Филипп полон оптимизма насчет своего будущего и приводит в свой дом девушку Кэтрин, которую на месте сразу начинают терзать кошмары, видения и галлюцинации. Зло вернулось: для начала оно разматывает четки, возвращает пропавшие вещи и роняет на пол статуэтки девы Марии, после завладевает телом Кэтрин. Филиппу так просто не избавиться от этой напасти, в дальнейшем он подвергнется куда более тяжелым испытаниям.

Западня для дьявола

На этот раз локализация оказалась достаточно точной, главный герой действительно попадает в западню, впрочем, скорее в ловушку от лукавого, а не сатаны. В большей степени акцент смещен на ментальные игры с тем, что происходит в воображении. И в этом смысле все честно: это тот самый фильм, который только и может скрываться под таким названием. И итальянская съемочная группа, которая работала над лентой про Англию, в данном случае пыталась обеспечить более широкий рынок для своего проекта. В этом малобюджетном хорроре Алессио Лигуори преимущественно задействует эффекты, которые можно воспроизвести руками, естественным движением камеры или с помощью аффектированных эмоций актеров.

Джэйми Пол играет блаженного парня, травмированного дьяволом еще в раннем детстве, — он регулярно бьется в панических припадках, пару раз видит тени, большой крест на расстоянии вытянутой руки, один раз наблюдает перед собой компьютерного костлявого демона, но чаще всего слышит голоса. За Лигуори можно заметить искреннюю, видимо, любовь к жанру, поскольку это кино выглядит как учебник, по которому режиссер учится как пугать, так и рассказывать истории. Третий акт состоит преимущественно из флешбеков, которые пересобираются на ходу, в зависимости от трактовки происхождения бесноватой сущности в доме. Постановщик разжевывает события вновь и вновь, словно опасаясь, что зритель уже забыл, кто был одержим, а кого в самом начале утащили в темноту.

Западня для дьявола

Куда большие проблемы у картины с логикой. Лигуори, в желании удивить неочевидным сюжетным твистом, перечеркивает драматургию последнего часа. Но что он может предложить помимо этого? Саспенс нагнетается непоследовательно, не от малого к большему, а вразнобой. Например, шумная сцена с подвешенными распятиями оказывается между скромными перемещениями фигурки девы Марии по квартире, которые повторяются не один раз и даже не два. Это сбивает напряжение, поскольку арсенал приемов, которые Лигуори придумывает в камерной локации квартиры, не особо разнообразен. Второстепенные персонажи появляются из ниоткуда, более того, их интерес к Филиппу также остается неясным. Спасти фильм могла бы насыщенная фантасмагоричность религиозных образов, но Лигуори идет по верхам, образ матери приравнивается к образу Богоматери. Иллюстрации, которые юный Филипп держит в руках в начале фильма, задают ряд аллюзий, которые в нем будут фигурировать на протяжении последующих полутора часов. Лигуори не хватает четко выстроенной мифологии места, дома, в котором живет Филипп, чтобы связать нагромождение подсмотренных приемов и не рисковать оказаться нелепым.

Западня для дьявола

Для кого тогда этот фильм? Для неискушенных любителей историй про паранормальную активность запертую в четырех стенах, поклонников хорроров с религиозным уклоном, построенных на библейских образах и заигрывании с наследием «Изгоняющего дьявола».

Антон Фомочкин