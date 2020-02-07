«Викинг Вик»: Рецензия Киноафиши

«Викинг Вик» — полнометражная версия японского аниме 1974 года. В 2013 оно уже получало французско-австралийскую адаптацию, сменив рисованный визуальный стиль на простую компьютерную анимацию. Короткие 10-минутные эпизоды рассказывали о жизни поселения викингов и еще совсем маленького Вика, только мечтающего о будущих подвигах. В этот раз скандинавские приключения явно претендуют на большее. Анимация сделала значительный шаг вперед и стала одной из самых сильных сторон мультфильма, а история приобрела подобающий ей масштаб.

Знакомые с мультсериалом моментально узнают героев. Вик — сын отважного вождя викингов, не вышедший ростом и силой. Используя смекалку, он пытается угодить отцу и попасть в команду знаменитого корабля «Дракар», чтобы наконец-то стать настоящим воином. Шанс проявить себя вскоре предоставится. Некогда спокойную жизнь поселения охватывает трагедия. После очередной стычки с пиратами победители привозят домой волшебный меч верховного бога Одина, который из-за неосторожного обращения превращает маму юного викинга в золотую статую. Теперь экипаж «Дракара» должен отправиться в увлекательное путешествие на край земли, чтобы отыскать Биврест — врата в город богов Асгард. Только открыв проход между мирами с помощью волшебного меча, можно снять золотое проклятье с мамы и вернуть ее к жизни. Сделать это окажется не так просто, ведь новый член команды, красавчик и ловкач Лейф, явно имеет свои цели на путешествие и замышляет коварный план.

«Викинг Вик»

Вместе с отважными викингами мы увидим далекие суровые северные земли и ожившую на экране скандинавскую мифологию. Нас познакомят с богами и знаменитыми артефактами, покажут пиратский остров, полный чудес, и затянут в пучины интриг небожителей. Прекрасная графика с мелкими вкраплениями комиксных элементов и красочная анимация буквально наполняют эту историю жизнью. Создатели с большим старанием отнеслись к визуальной стороне приключения. Уже с первых кадров, начинающихся пролетом чайки над прекрасной водной гладью, авторам хочется простить любые шероховатости. Поможет в этом юмор, преимущественно построенный на пинках и ударах, но не переходящий в откровенное кривляние и пошлость. Не забывает мультфильм и о родителях, припася для них парочку отличных бытовых острот. На десерт предложат универсальный конфликт отца и сына, отлично дополняющий основную историю.

Единственным минусом оказалось повествование. Мультфильм как будто не имеет четкого сюжетного плана и грубо соединяет две точки путешествия. Многое выглядит набором наспех склеенных эпизодов, которые органично смотрелись лишь в формате мультсериала. Приключению викингов не хватает целостности и размеренности. Возможно, причиной стал режиссер и сценарист мультфильма Эрик Казес, имеющий недостаточно опыта. До этого он работал только над небольшими мультсериалами, а полнометражный «Викинг Вик» стал для него первым крупным проектом. Несмотря на это, история смогла сохранить интригу и попробует удивить ребенка финальной развязкой.

«Викинг Вик» — отличный пример семейного мультфильма. Его универсальность и легкость придутся по вкусу всем возрастам, превращая киносеанс в увлекательное развлечение. Дети познакомятся со скандинавской мифологией и забавным, карикатурным бытом викингов, родители смогут увидеть пример отличной европейской анимации с парочкой неплохих шуток. Довольны останутся и мечтательные натуры, которых очаруют местные пейзажи, полные скандинавского колорита и северной сказки.

Константин Киценюк