«Афера в Майами»: Рецензия Киноафиши

Восьмидесятые. Кубинский пилот Рене Гонсалес (Эдгар Рамирес) буднично прощается с женой и дочерью, будто идёт на работу, а сам улетает в США, чтобы работать там лётчиком. Ему, как и подобает в шпионском кино, сразу встречаются вербовщики, которые говорят, что летать хорошо, но лучше заниматься шпионажем. С этого момента начинает формироваться так называемая «Осиная сеть». Базировалась она в Майами, а ее агенты работали на правительство Кубы.

Фильм поставлен по книге «Последние солдаты холодной войны» бразильского журналиста Фернандо Морайса. Сделал фильм Оливье Ассайас очень быстро, съёмки завершились только в конце февраля. А ещё, кажется, около года назад о нем не ходило никаких разговоров. В «Осиной сети» Ассайас, постоянно собирающий жанровые гибриды, совершенно бесхитростно играет в не очень прихотливую реконструкцию телевизионных шпионских триллеров восьмидесятых. На Венецианском фестивале фильм получил запредельно низкие оценки, что говорит просто-напросто о забавной слепой ярости критиков, которых почему-то в основном конкурсе заставили потратить два часа на необязательное жанровое кино.

Осиная сеть

Из того, что может огорчить зрителя, ждущего лихого шпионского фильма со звёздами: героя Гаэля Гарсии Берналя в фильме маловато, а механизм работы самой «Осиной сети» не очень ярко запечатлён, важное зачастую банально остаётся за кадром. Тем не менее, смотреть интересно: в фильме кубинские агенты симпатично и уверенно болтают на русском, Пенелопа Крус постоянно меняет красивые наряды и вообще отлично играет кубинку с русскими корнями по имени Ольга, а Ана де Армас в «Сети» предстает в одной из самых ярких ролей в её набирающей обороты карьере.

Для критиков все немного иначе. В отличие от «Персонального покупателя», «Демона-любовника», «Ирмы Веп» и других своих фильмов, деконструирующих природу жанра, здесь Ассайас ничего не переосмысляет, не надстраивает и не руководствуется своими киноведческими принципами развивать киноязык и влиять на теорию кино. «Осиная сеть» красива, вдохновлена Кубой и действительно, представьте, выглядит будто телевизионный артефакт. Ассайас ужасно притягательно пользуется двойной и даже тройной экспозицией (наложение кадра на кадр) и сексуально злоупотребляет фирменными затемнениями.

Сюжет, однако, в самом деле ленив. Даже несмотря на то что насыщен подспудными сюжетными семейными линиями. За ними Ассайас, кажется, прячет основную идею фильма ― шпионам нужно доверять своим жёнам. Рамирес сообщает своей супруге Ольге о секретной деятельности на правительство, и в итоге, чтобы избежать спойлеров, заметим, что жизнь его складывается в целом хорошо. А герой Вагнера Моура, который весь из себя красавчик и суперзвезда, скрывает всё от своей жены в исполнении Аны де Армас и остаётся в итоге, по большому счёту, ни с чем. Вот такая вот «Осиная сеть». Ведь улей строить можно только вместе.

Денис Виленкин