«Корпоративные животные»: Рецензия Киноафиши

Американская фирма по продаже косметики переживает не лучшие времена и пытается сменить направление бизнеса. Новой флагманской идеей стала съедобная посуда – единственная альтернатива пластику, медленно уничтожающему планету. Во главе идущей ко дну компании стоит Люси – эгоистичная и беспринципная бизнес акула. Ее красивые рекламные ролики об экологии и светлом будущем стали удачной приманкой для простаков с деньгами, готовых клюнуть на лживые слова и пустые обещания. Путь к победе Люси видит не только в наглых манипуляциях покупателей, но и в корпоративном духе сотрудников. Для его укрепления она устраивает выездной тимбилдинг, который быстро превращается в экстремальное приключение со спуском в глубокую пещеру. Сплочению коллектива мешает землетрясение, заваливающее единственный выход и сопровождающего гида. Чтобы выжить, погребенным придется стать настоящей командой, попытавшись не убить друг друга из-за постоянно всплывающих тайн, окончательно разрушающих компанию.

«Корпоративные животные» - черная комедия с довольно интересной идеей: запереть группу офисных работников в замкнутом пространстве, оставив без средств к выживанию. Мотором юмора должно стать падение не только корпоративных, но и моральных принципов, медленно превращающих героев в животных. С каждым днем заточения надежды на спасение кажутся все туманнее, обостряя простые физиологические потребности. Довольно быстро единственным способом побороть нечеловеческий голод становится каннибализм, делающий выживание сложной этической дилеммой, которая раскалывает команду. Мешать им будет босс Люси, даже на пороге смерти продолжающая манипулировать командой ради собственной выгоды. Последней деталью призваны стать актеры. Большая часть окажется вам знакома по ролям второго плана в известных фильмах и сериалах, а украсит их Деми Мур, воплотившая образ стервозной начальницы.

«Корпоративные животные»

Оказалось, собрать все части в работающую картину дело сложное, и создателям не удалось продвинуться дальше неплохой идеи. Несмотря на жанр и предполагаемые условности, в происходящее слишком сложно поверить. Единственной видимой проблемой за 9 дней заточения оказывается сводящий с ума голод. Клаустрофобия, жажда и ощущение приближающейся смерти практически исключены из повестки. Внезапные экстремальные обстоятельства не влияют на поведение и характеры персонажей, которых хватает на несколько гневных возгласов в самом начале. Дальше их (и нас) ждут однообразные дни, проведенные под землей в томительном ожидании спасения. Скучными получились даже этические дебаты о каннибализме, моментально заканчивающиеся поеданием сырой человеческой плоти. «Корпоративные животные» отлично справляется с лишь иллюстрацией безнадеги и тоски, превращая нас в полноправного участника событий, что становится губительным для комедии.

При спуске создатели забыли дать героям не только мотивации и интересные характеры, но оставили на поверхности и хороший юмор. Смеяться предлагают над сексом, рабочими домогательствами, дележкой поста вице-президента, банкротством и клишированными карикатурными образами. Корпоративной сатиры в духе сериала «Офис» не случилось. Все шутки довольно плоские и практически не связаны с погребением группы, вновь не развивая центральную идее. Хоть как-то разнообразить происходящее пытаются неожиданные галлюцинации, выполненные в виде рисованного мультика, но эти несколько минут свежести теряются на общем фоне, так и не двигая историю вперед. Конец оказывается излишне предсказуем. Офисные работники объединяются против самовлюбленной начальницы, разрушившей их жизни, превращаясь в сплоченный коллектив. К этому моменту окончательно победит безразличие, и мы сможем сопереживать исключительно себе и потраченному времени.

Константин Киценюк