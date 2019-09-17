«Братья Медведи: Тайна трех миров»: Рецензия Киноафиши

«Маша и медведь» - самый популярный российский мультсериал нашего времени. Десять лет в эфире, 78 серий, тонны игрушек, мерча и рекламы. Иногда кажется, что Маша и её косолапый друг полностью захватили детский рынок. Ты мог не видеть ни единой серии про их приключения, но где-нибудь на твоей полке обязательно лежат фигурка, пакет или шоколадная заначка с изображением юной бунтарки в красном хиджабе. Вот только все достижения Маши - полная ерунда, если пытаться сравнить её успехи с успехами медведей Брайара и Брамбла из самой знаменитой анимационной франшизы современного Китая. «Медведи-соседи» существуют всего лишь девять лет, но уже стали героями 600 серий и шести полнометражных мультфильмов. А также бесконечного количества рекламных продуктов, которыми забиты прилавки китайских «Ашанов» и «Пятерочек». Уже на второй день пребывания в Китае автор этих строк с ужасом обнаружил, что его рюкзак буквально забит всевозможным скарбом с изображением медведей-соседей. Комиксы, игрушки, шмотки, продукты, питьевая вода. Ты можешь быть идейным кошатником или собачником, искренне не любить всех лесных хищников, вот только они тебя в магазине обязательно найдут и полюбят.

Первые два мультфильма про Брайара и Брамбла были в российском прокате четыре года назад, теперь же в наши кинотеатры выходит новый. Что интересно - самый комфортный для первого знакомства с медвежьей франшизой. Героями нового мультфильма «Тайна трёх миров» становятся… злодеи. Четверо отчаянных авантюристов из нашего мира прибывают в медвежий лес, чтобы украсть древний артефакт - Рога Золотого Оленя. Медведи даже не подозревали о том, что где-то в их лесу, возле ближайших гор, скрывается проход в волшебную страну, где живет гостеприимное Племя Оленя. Случайная встреча с роботом Коко, помощником добродушного антрополога Уотсона, вынуждают их стать героями нового большого приключения. Брайар, Брамбл, а также их извечный враг - дровосек Вик - должны теперь помешать чужакам совершить преступление.

Братья Медведи: Тайна трех миров

Важный нюанс: в международной (а значит - и в российской) версии мультфильма отсутствуют первые пять минут, очень важные для всего сюжета. В этих пяти минутах нам практически полностью разъясняют мотивацию злодеев. Босс грабителей - талантливый и молодой физик-ядерщик - был изгнан из своей профессии, несмотря на революционное открытие возможности путешествия между параллельными мирами. Чтобы доказать мощь своего изобретения Босс решает выкрасть самые знаменитые артефакты из самых популярных вымышленных вселенных. В первую очередь, его люди хитростью похищают волшебный посох у Царя Обезьян Сунь Укуна - но только этого мы с вами так и не увидим. Еще мы не увидим детское фото с котёнком на столе у Босса, которое сыграет важную роль в последующей истории.

Ребёнок на фото - это, разумеется, сам главный злодей. Родители заставили сына забыть про детские мечты и стать серьезным учёным, но, впервые оказавшись в волшебной стране, он наконец вспоминает о собственном детстве. Вспоминает, что особенно примечательно, не только он, но и его бойцы, а также дровосек Вик. А еще, быть может, и мы с вами, пришедшие в кинотеатр с собственными детьми, пока не сделавшими свой роковой выбор. Атмосфера погружения в сказку и возвращения в ушедшее детство - главный плюс нового мультфильма китайских аниматоров. Мультфильма, где говорящие компьютерные медведи выступают в качестве неуклюжих, но непобедимых волшебных спутников, настоящих магических тотемов, которые никогда не меняются и всегда верны себе. Ведь медведи - всегда медведи.

Феликс Зилич