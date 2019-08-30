«Спасатели»: Рецензия Киноафиши

Совсем недавно лучшими друзьями маленькой девочки Алисы были плюшевые игрушки - полосатый тигрёнок и его неуклюжий приятель-дракоша. Но теперь ситуация изменилась. Девочка целыми днями залипает в планшет, привычно тыкая пальчиком в иконку со словом “игра”. Тигрёнок и дракоша - воспитанные игрушки, а игрушкам не пристало спорить с выбором человека. Они уже смирились с появлением в доме игровой приставки, после чего каждую ночь сами включают телевизор и гоняют в хозяйские шутеры. Вот только планшет в отличии от приставки - штука недобрая. Он крадёт у детей их детство. Высасывает буквально каплю за каплей. Не заметишь, и детство твоего ребёнка целиком исчезнет в цифровом мире. Хозяйку надо спасать.

Мы искренне любим пиксаровские «Истории игрушек», но последние годы все чаще замечаем, что они пахнут нафталином. В стране ковбоя Вуди и космонавта Базза нет места современным гаджетам и треклятому интернету, будто это вымазанные в дёгте сказки дядюшки Римуса, нарисованные и раскрашенные от руки, а не новое слово в передовой компьютерной анимации. Если в первых сериях подобный авторский луддизм даже не бросался в глаза, а история трогала меланхоличными самурайскими нотками, то к четвертой части, которая увидела свет уходящим летом, оригинальное очарование порядком выветрилось. Ребёнок от скуки сделал себе игрушку из одноразовой ложки. У него что - планшета нет?

Спасатели

Плюшевые герои китайского мультфильма «Спасатели» уже проиграли первую войну с прогрессом. Игровая приставка - захватчик, который давно оккупировал детскую комнату и с которым приходится мириться. Планшет - зло совсем нового порядка. Дело в том, что... люди - это батарейки. Мысль - не новая, спасибо сёстрам Вачовски. Точнее, дети - это батарейки. Благодаря излучаемой детьми энергии детства игрушки оживают и служат своим хозяевам. Когда детство кончается - как батарейка или вода в кране - игрушка превращается в обычный плюш. Такова суровая правда жизни. Если пиксаровские «Истории игрушек» - это бесконечная драма про принятие себя и кризис среднего возраста, то китайские «Спасатели» - настоящий эпос про выживание и войну за ресурсы. Как «День независимости» или, например, «Тихоокеанский рубеж». Актуальная для Поднебесной политическая тема.

Создатели «Спасателей» знают об этом не понаслышке. Генеральный продюсер мультфильма Цзин Гуопин много лет возглавляет легендарную студию Shanghai Animation, созданную еще до Культурной Революции. Шесть лет назад его компания долго судилась с компанией Apple за нелегальное появление на iTunes более сотни «шанхайских» мультфильмов. Получается, что история о том, как планшеты-оккупанты воруют детей и детство - практически из жизни. К счастью, всей этой политической закавыки в мультфильме не будет. «Спасатели» - история для самых маленьких. Немного шаблонная, немного писклявая, но зато с тенью конфуцианской морали и крошечным попсовым твистом в финале, который заставит вас вспомнить Миядзаки и Карло Коллоди. Вспомнить, а потом отнять у ребёнка планшет и с серьезным видом спросить - домашку сделал?

Феликс Зилич