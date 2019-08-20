«Песнь дьявола»: Рецензия Киноафиши

По-настоящему интересные хорроры, сделанные за копеечные бюджеты, до российского зрителя доходят с ужасающим запозданием. Большие студии занимаются однотипным доением жанра, пусть даже с впечатляющим мастерством: так можно сказать, например, про последние режиссерские и продюсерские проекты Джеймса Вана. А в это же время за пределами мейнстримных ужастиков находятся те, что могут впечатлить намного больше.

Ирландская «Песнь дьявола» (в оригинале A Dark Song) – как раз из таких фильмов. Режиссер Лайам Гэвин дебютирует в полном метре с серьезным и мрачным оккультным хоррором. Главная героиня София (Катрин Уокер) три года назад потеряла своего сына, но пережить травму так и не удалось. Чтобы связаться с умершим ребенком, ей понадобится помощь. За крупную сумму женщине удается уговорить оккультного специалиста Джозефа Соломона (Стив Орам) помочь в проведении обряда.

Подготовка к разговору с мертвецом – непростое дело, поэтому София и Джозеф запираются в арендованном особняке на несколько месяцев. Ритуал требует жесткого соблюдения правил – запрещено покидать дом, а еще необходим строгий пост и особая последовательность действий. «Песнь дьявола» почти целиком разворачивается в закрытом пространстве и написана для двух действующих героев. Каждый из них вынужден скрывать свою тайну – этот обряд необходим не только Софии, но и Джозефу.

Песнь дьявола

Лайам Гэвин с легкостью обходит штампы и визуальные ловушки, которыми хоррор как жанр соблазняет режиссера. Забудьте о моментах, когда «монстр» выпрыгивает из-за угла, а зритель рефлекторно вскрикивает и дергается. Вместо джампскейров «Песнь дьявола» предлагает минималистичную, но эффектную визуализацию сложного обряда. Экзорцизм и прочая мумба-юмба в кинематографе всегда выглядела как дело на пару минут. Здесь же – это скучная и затянутая процедура, которая длится несколько месяцев экранного времени (и добрую половину фильма). Результат не падает с потолка, а достигается при помощи рутинной и тщательной работы над собой. Такое бывает и с магией другого рода – терапией, которая длится не один день. Нетрудно догадаться, что София, переживающая смерть сына, нуждается в психологической помощи, но ее субститутом становится оккультизм. «Песнь дьявола» остроумно уравнивает два пути переживания травмы.

Небыстрый темп повествования позволяет записать фильм Гэвина в категорию слоубернеров – таких ужастиков, которые тянутся мучительно медленно, в чем и состоит их главная притягательность. Это позволяет убедительно раскрыться двум центральным персонажам и нагнать саспенса так, чтобы в конце зритель достиг уровня космического ужаса. В хоррорах для разговоров с потусторонними силами есть свой набор клише, но «Песнь дьявола» обладает одной сценой, достойной войти в образцы лучших за всю историю жанра.

Зритель, буквально прошедший весь мучительный обряд вместе с главной героиней, в финале будет вознагражден. Эта эмоциональная разрядка последних пяти минут – одна из самых странных и оригинальных за последние годы. «Песнь дьявола» напоминает, что хоррор не всегда ведет в зловещие бездны, но также способен стать средством для излечения души.

Марат Шабаев