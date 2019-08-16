«Красивый бандит»: Рецензия Киноафиши

Марк Беффруа всю жизнь служил в отделе расследований, а теперь его спроваживают на пенсию. Напоследок он берется за загадочное исчезновение изысканных, не самых узнаваемых и безбожно дорогих картин из частных коллекций. У вора хороший вкус — и у Марка на стекле кабинета уже давно висит своя коллекция распечатанных репродукций жертв хитроумного вора. Коллеги только усмехаются: «не Джоконда же, чего столько шуму поднимать». Но Марк знает, что с этим делом не все так просто. Помогать в самопальном расследовании ему будет красотка Жюстин, работающая реставратором. В недалеком прошлом через ее руки прошло несколько украденых картин. И однажды, по недоразумению попав на ужин к Жюстин, он знакомится с ее сомнительным бойфрендом Франсуа, о котором она, кажется, и сама не знает толком ничего.

В «Красивом бандите», конечно, налицо история из классических фильмов-нуаров про горе-полицейского, отстраненного от дела и от этого решившего еще более ревностно исполнять свои обязанности. Из новых нюансов — конечно, современный Париж. Зритель с наслаждением будет следить за перемещением Марка по городским улицам, ненадолго проникая вместе с ним хищным взглядом в роскошные интерьеры владельцев квартир в шестом и седьмом округах. Именно там по стенам, как августовские яблоки, развешаны драгоценные полотна. Классическая детективная история тут тоже обрастает важными деталями — похищают произведения искусства, а значит, фильм сразу обретает контекст разной степени злободневности — от прошлогоднего происшествия в Третьяковской галерее с незадачливой кражей картины Куинджи до мира шведа Эстлунда и его «Квадрата», а еще, конечно, нашумевшей нетфликсовской изюминки «Бархатная бензопила» Дэна Гилроя. И в одном и другом фильме осмысляется стоимость искусства в век, когда оценен каждый следующий вдох — в «Красивом бандите» Марк и разыскиваемый им грабитель пытаются разобраться, сколько стоит кража хорошего вкуса.

Красивый бандит

Полийцеский в «Красивом бандите» своей милой безалаберностью и инфантильностью иногда чем-то очень напоминает следователя из «Малыша Кенкена» Брюно Дюмона. Персонаж Марка немного придурковат и от этого умилен. Его играет Шарль Берлинг, полуулыбка которого просто не может оставить равнодушным, и уже благодаря своему наличию в кадре должна двигать следствие вперед. Марк, несмотря на все рвение в расследовании, не стремится вершить судьбы. Он добродушен и милостив. Второй важный мужской персонаж в исполнении волоокого Сванна Арло — парень без рода и племени, без работы и хоть сколько-нибудь постоянного места жительства. Арло ужасно убедителен во всех ролях, где герою свойственно быть внешне слабым и как будто плохо прорисованным персонажем, на которого создатели обратили недостаточно внимания — таким же он был в фильме Франсуа Озона «По воле божьей». Актерский состав «Красивого бандита» — то еще загляденье: вишенкой на торте оказывается красавица Жюстин в исполнении Дженнифер Декер.

Важнее же всего в дебюте француза Лукаса Бернарда оказывается эффект неоправданных ожиданий. Их, собственно, и не могло быть в случае с этим фильмом. Он, скорее всего, затеряется в прокате среди других шумных новинок недели, а жаль. Потому что тогда у зрителя не будет возможности в очередной раз встретиться лицом к лицу с тем самым волшебным флером, за который мы любим французское кино и который остается с тобой еще долго после выхода их кинотеатра. Ведь в «Красивом бандите» тебя никто не осудит — а как водится во Франции, попадут стаканчик вина и отпустят с миром, безоговорочно веря в твое исправление.

Ксения Ильина