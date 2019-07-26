«Мой друг робот»: Рецензия Киноафиши

Тобби (Арсений Бультман) – мальчик, очень любящий изобретения и технику. Например, он спроектировал машинку, которая помогает его папе заниматься двумя любимыми вещами одновременно: читать и готовить. Но Тобби скорее теоретик, сам он ничего собрать не может – его инженерные задумки собирает мать-автомеханик. В свободное от проектирования время мальчик ни с кем не общается и терпит всевозможный буллинг от школьного задиры Джастина. Но всё радикально поменяется, когда Тобби случайно станет свидетелем падения инопланетного робота с неба. Тобби и его друг Робби (именно так созвучно зовут молодого робота) быстро становятся друзьями. Но им не до развлечений: во-первых, корабль с родителями Робби потерпел крушение на северном полюсе, во-вторых, мировой капитализм спит и видит разодрать робота на микросхемы и поднять тем самым продажи своих смартфонов.

Доползшая до российского проката (на родине фильм вышел ещё в 2016) вольная экранизация романа известного в Германии писателя Бойя Лорнсена (Помните Осминога Пауля с ЧМ-2010? Он назван в честь героя стихотворения Лорнсена) представляет собой вполне приличное кино для самых маленьких. Только вот вопрос: насколько оно может заинтересовать детей постарше или сопровождающих взрослых? Роман написан в 1967, и как раз из той эпохи многие недостатки фильма. Например, Робби ест и имеет родителей. Понятно, что это сделано для максимальной единобытийности робота и мальчика, для того чтобы робот был более человечен, но в XXI веке это крайне бросающаяся в глаза условность даже для самых маленьких зрителей. Накой роботу мама и папа? И уж тем более, зачем ему есть? Тем не менее, робот довольно мил, пускай и подозрительно напоминает Валл-И и робота из «Короткого замыкания».

Возможно, раздутая до планетарных масштабов история со злобными капиталистами не идёт фильму на пользу. В оригинальном романе мальчик помогал роботу (у которого в целом такая же жизнь – со школой и родителями) делать домашнее задание. Они вместе знакомились с планетой Земля и не бегали от мирового зла. Возможно, приключения двух друзей на вездеходной машине – и есть лучшее, что добавлено в фильм. Впрочем, если бы данной приключенческой интриги в фильме не было, то он остался бы без прекрасного трешевого дуэта Сэма Райли (небольшой звёздный десант из Англии) и Александры Марии Лары. Им достались абсолютно гротескные роли двух самых опытных (и самых нелепых) наёмников в мире. Они не стесняются абсурдности их персонажей и реализуют весь их комический и романтический (Райли и Мария Лара - супруги) потенциал.

«Мой друг робот»

Впрочем, такая вполне драматическая история поиска родителей обрисована в фильме, максимально обходя острые углы. Зло в фильме нелепо и совсем не страшно, один школьный злодей Джастин вызывает больше страха, чем весь мировой капитализм в лице корпорации с названием «Сливовый пудинг», с настоящей угрозой жизни герои не сталкиваются. Последнее выливается в не совсем педагогически верный фрагмент, в котором показывается, что упасть под лёд – это пустяк и довольно легко из подобной ситуации выбраться. Сложно сказать, правильно ли подобное показывать совсем маленьким детям с явно пониженным чувством собственной безопасности.

Бросается в глаза отечественному зрителю наличие специфического немецкого юмора. То у героя ни с того ни с сего спадают штаны, то у кого-то горит задница (буквально), то кто-то отрыгивает или поджигает кишечные газы (для доходчивости последнее повторено два раза за фильм). Таких моментов немного, но как раз таки из-за добродушности и ламповости киноязыка фильма и его посыла, юмор уровня телесного низа бросается в глаза. Сложно сказать, реагирует ли немецкий зритель на подобное, но в российском зале на этих моментах практически не смеются.

Тем не менее, при всех своих недостатках, «Мой друг робот» увлекателен, понятен и имеет добрую и отлично сделанную концовку. Пожалуй, маленьким зрителям подобное может понравится, но, если дружба человека и робота будоражит маленького зрителя, то, кажется, лучше показать ему «Планету бурь», «Гостью из будущего» или «Терминатора 2», в конце концов.

Петр Волошин