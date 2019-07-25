«Некромант»: Рецензия Киноафиши

Жизнь Говарда довольно скучна, он не любит свою работу, а его весёлый напарник вечно зависает в своём смартфоне. Но однажды герой узнаёт, что на самом деле принадлежит к легендарной фамилии охотников на демонов. И теперь в его руках спасение всего мира. Ведь зло решило захватить мир, используя современные технологии, и в опасности чуть ли не каждый пользователь интернета. Под руководством опытных наставников Говард принимается за тренировки. Попытки снять нечто похожее на «Зомби по имени Шон» начались буквально сразу после выхода оригинала и, как видно, не прекращаются до сих пор. Похоже, малоизвестные авторы из Австралии тоже решили взять этот рубеж. И снова неудачно. «Некромант» — очередная пародия на всевозможную фантастику и ужасы, в которой герои вроде бы проходят вполне серьёзные испытания, но умудряются развлекать зрителей и выглядеть дураками. Авторы решили пробежаться по всей поп-культуре, причём иногда в совершенно неожиданных сочетаниях. В ход идёт и разношёрстная классика вроде «Охотников за привидениями», «Матрицы» и «Привидения», и современные блокбастеры — намёки на «Железного человека» и даже «Мстителей» трудно не заметить.

«Некромант»

Но всё это должно служить лишь ярким штрихом и дополнением. С помощью одних только отсылок интересный фильм не снимешь. И вот тут возникает серьёзная проблема. Сюжетно эта картина совершенно несамостоятельна. Да, в самом начале остроумно обыгрывают моду на игры с дополненной реальностью вроде Pokemon Go (правда, опоздав на несколько лет). Но дальше действие развивается совершенно стандартным образом. Сценарий кажется точно таким же собранием клише из классики фильмов о демонах или зомби: гибель родителей, тайны прошлого, «последний из рода» ― и так далее. Даже сюжетный твист явно взят из «Звёздных войн». Его прямо показали в трейлерах, но расстраиваться не стоит — в картине он раскрывается буквально через полчаса. С учётом жанра пародии это могло бы быть вполне неплохо. И даже небольшой бюджет, который очень заметен по слабым спецэффектам, тоже можно было бы простить — вспомнить всё того же «Зомби по имени Шон» или «Армагеддец». Но чтобы захватить подобным подходом, нужно быть Эдгаром Райтом: отсылки вплетать незаметно, а динамичные сцены строить под музыку. В «Некроманте» же попытки обыграть остроумный визуальный стиль кажутся слишком уж натужными: музыкальные композиции никак не вяжутся с атмосферой всей сцены, а динамика постоянно проваливается, перебиваясь на слишком долгие скучные разговоры. В итоге привлекательным остаётся лишь юмор. Приятель главного героя очень забавно отыгрывает призрака, рассказывая о достоинствах существования после смерти, сам Питер постоянно попадает в нелепые ситуации, ну а тема сложных семейных отношений проходит буквально красной нитью через весь фильм. Но воспринимать историю полноценно не получается. Причём не только как что-то новое в жанре фантастики или ужасов, но и даже как хорошую комедию. Наверное, просто потому, что для самостоятельного фильма в «Некроманте» всё слишком уж просто и предсказуемо, а для хорошей пародии не хватает гротеска. Поэтому при просмотре остаётся только гадать, как авторы заполучили в фильм Монику Беллуччи. Может, актриса уже и не в числе самых востребованных звёзд, но всё же именно на ней строилась рекламная кампания. Нужно отдать должное, она добросовестно играет весь фильм, а не появляется на две минуты, как было с Арнольдом Шварценеггером в «Убить Гюнтера». Ну а в остальном порадовать смогут лишь упомянутые отсылки для гиков. Их и правда много, и некоторые совершенно неожиданные. Просто подобная страсть к поп-культуре заслуживает более стройной, интересной и смешной истории.

Алексей Хромов