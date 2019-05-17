«Капитан семи морей»: Рецензия Киноафиши

В нашей стране немецкую писательницу Ютту Лангройтер знают, в основном, по детским книжкам про маленькую лесную ведьмочку Искорку. Но для большинства европейских стран Ютта, в первую очередь, создательница Капитана Шарки, босоногого толстячка в костюме настоящего морского пирата с одноглазой акулой на флаге. Шарки — обычный пацан, он ещё не умеет писать и читать, рому предпочитает простую воду, а пиратскому кодексу — друзей и открытый океан. Друзей у Шарки много. У него даже в команде на его шлюпке их четверо. Его лучший белобрысый друг Микки, говорящая крыса по имени Пират (ну, вы поняли — rat, крыса), попугай Коко и мартышка Фипс. В мультфильме есть ещё девочка по имени Бонни.

«Капитан Шарки» — это тринадцать детских книг с незабываемыми иллюстрациями Сильвио Нюендорфа. Тринадцать книг, где герой сталкивается с викингами, кракенами, морскими чудовищами, но каждый раз узнаёт, что все они — хорошие и дружелюбные ребята. Помимо книг есть ещё комиксы, радиоспектакли, мобильные игры и море-море мерча. От школьных портфелей до велосипедов. Увидите где-нибудь от Праги до Таллина одноглазую акулу с абордажной саблей — знайте, это метка франшизы «Капитан Шарки».

«Капитан семи морей»

Продюсер Габриэла Вальтер — тоже большая сказочница. Габриелла работала с Роландом Эммерихом и Ули Эделем ещё в те годы, когда это не было голливудским мэйнстримом. Сделать мультфильм про маленького пирата Вальтер планировала давно, но удачный шанс предоставился лишь пару лет назад, после выхода экранизации другой легендарной морской сказки из Германии — «Джим Пуговка и машинист Лукас». Для работы над мультфильмом Габриэла пригласила режиссера «Кокоши — маленького дракона» Хьюберта Вейланда, а также именитого мастера по спецэффектам Яна Штольца, который делал компьютерные модельки для Мишеля Гондри, Уве Болла и даже для киновселенной Marvel.

К сожалению, Caligari Film — студия уважаемая, но точно не Pixar. Несмотря на 15 с лишним лет в рисованном бизнесе, большие бюджеты Вальтер себе по сей день позволить не в состоянии, поэтому верхняя планка калигаревского творчества — угловатые, неказистые, но в меру простодушные и честные анимационные мультсериалы для самых маленьких, которые с утра до вечера мелькают на семейном ТВ. Возможно, вы уже видели кроме упомянутого выше «Кокоши» «Лунного медвежонка», «Принцессу Лилифи», «Храброе сердце» (нет, не пиксаровское, а про роботов). Если видели, то планка качества и ожиданий вам уже известна.

А теперь свистать всех наверх! Нас ждут приключения, поющие крабы, песни про Дейви Джонса и девочка по имени Бонни, у которой есть компас. Самый настоящий — как говорят в этом мультфильме, якорь мне в порт.

Феликс Зилич