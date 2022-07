Американский хоррор «Проклятый дом» уже успел завоевать признание зарубежных зрителей и критики на многочисленных тематических фестивалях и недавно вышел на российские экраны. Третий полнометражный фильм ужасов Энди Миттона — его первая самостоятельная работа, и в он выступил не только режиссёром, но и автором сценария, и композитором. В своём режиссёрском соло он обращается к исследованию вечной темы отцов и детей, которая в захватывающем, постепенно пробирающем до дрожи на кончиках пальцев сюжете обретает особую глубину.

В «Проклятом доме» Энди Миттон играет со своей публикой в опасную игру: его картина начинается как невинная классическая история о доме с привидениями. Уже в оригинальном названии ленты — The Witch in The Window — заложен мистический код, который должен вызвать у зрителя сладостное предвкушение от просмотра пугающего, но всё-таки предсказуемого хоррора. Однако и название, и место действия картины, и сам её сюжет в трактовке Миттона становятся элементами некой игры. Режиссёр обезоруживает своего зрителя и постепенно погружает его, словно окутывая паутиной, в фантазийную реальность леденящего кровь хоррора.

Действие фильма разворачивается в старинном жутковатом вермонтском доме, который наряду с центральными персонажами — отцом и сыном — становится одним из главных героев ленты. По сюжету, Саймон по просьбе бывшей жены Беверли привозит сюда своего двенадцатилетнего сына Финна. Вместе они должны отремонтировать дом на перепродажу. Однако, когда герои приступают к починке, дом словно оживает, и они начинают ощущать чьё-то присутствие... От мужчины, живущего неподалеку, они узнают о бывшей хозяйке этого места и с ужасом понимают, что в доме обитает её опасный и мстительный призрак, способный завладевать человеческим разумом.

В авторской трактовке Миттона старый, обветшалый и одинокий дом становится отражением внутренней боли Саймона. Исследуя пространство дома, герой замечает, что мансардное окно пропускает дождевую воду, потолок начинает гнить, а проводка и вовсе исхудала. Старая конюшня, хранящая в себе воспоминания о некогда счастливых временах, покрылась паутиной и пылью, однако она напоминает Саймону о его собственном прошлом: в юности Беверли очень любила лошадей. Герой решает спасти свой брак и вернуть доверие сына. Неожиданно он понимает, что, как и этот дом, его отношения с семьёй и вся его жизнь нуждаются в капитальном ремонте.

Метафоричность киноязыка становится одним из главных достоинств ленты. В своей картине Миттон словно балансирует между реальностью и ирреальностью, позволяя зрителю самому решать, происходят ли ужасы на самом деле или являются порождением воспалённого подсознания главного героя. Однако это вовсе не означает, что ужасы «Проклятого дома» не поселятся после просмотра в головах зрителей.

На протяжении всей картины режиссёр экспериментирует с жанром хоррора, отходя от привычной формы повествования. Например, в ночных кадрах автор постоянно держит зрителя в напряжении, однако самые пугающие события происходят в дневное время суток, на фоне солнечных пейзажей Вермонта. Таким образом, хорошо освещённое пространство кадров усиливает состояние тревожности: ужасы начинают происходить на экране в самые неожиданные моменты.

Пожалуй, одна из самых страшных сцен в картине — сцена знакомства главных героев со зловещим призраком ведьмы Лидии, поселившемся в доме. В отличие от большинства хорроров, в «Проклятом доме» режиссёр не показывает антагониста со спины, стараясь выдержать саспенс, а сталкивает с ним лицом к лицу — словно заставляя посмотреть в лицо своим собственным подсознательным страхам. Зло в картине также появляется на фоне дневных кадров: таким образом, чувство страха усиливается ещё и благодаря эффекту неожиданности, который присутствует на протяжении всего фильма, и чёткому изображению антагониста, не скрытого в тёмном пространстве кадра. Особую мистическую и таинственную атмосферу в картине задаёт операторская работа Джастина Кейна, ставшая для него первым опытом съёмки хоррора. Глубинные мизансцены и многофактурность кадра, позволяющие играть на восприятии зрителя, гармоничное сочетание света и тени, сдержанная пастельная цветовая гамма и пристальный взгляд камеры создают особую таинственность пространства призрачного и словно ожившего дома.

Подлинности и реалистичности ужасающей истории добавляют сильные актёрские работы. Алекс Дрэйпер, известный по таким фильмам и сериалам, как «Закон и порядок», «Секс в большом городе», «Хорошая жена», «Дорога из жёлтого кирпича», «Заложница: Начало» и другим, невероятно органичен в роли мужественного, но одинокого героя, который пытается вернуть свою семью. Юный артист Чарльз Эверетт Таккер, в чьей фильмографии более 35 работ в кино (Provoked, «Хищник и его жертва», «Эйми в клетке»), убедительно сыграл подростка, в котором детская непосредственность сочетается с желанием казаться взрослым. Прекрасный актёрский дуэт отца и сына дополнила Ария Барейкис, знакомая по проектам «Анатомия страсти», «Саутленд» и «Судная ночь».

«Проклятый дом» — один из уникальных хорроров последних лет. Пронзительная картина о призраке, поселившемся в старинном доме, и демонах, живущих в подсознании человека, завораживает красотой кадра и невероятными пугающими образами, которые ещё долгое время после просмотра остаются со зрителем.