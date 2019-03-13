«Середина 90-х»: Рецензия Киноафиши

Стиви (Санни Сулджик) — обычный подросток, живущий в середине девяностых в Калифорнии. Он хочет быть взрослее, поэтому активно интересуется музыкой и играми старшего брата (Лукас Хеджес). Хочет быть круче, поэтому пытается кататься на скейте и прибивается к стайке старшаков-скейтеров из не самых благополучных семей. Ну и конечно, начинает ссориться с мамой (Кэтрин Уотерсон), ну просто потому что он подросток.

Джона Хилл за десятые годы (интересно, снимет ли он фильм про середину этого десятилетия) серьёзно поменялся. В начале декады он был парнем из эксцентричных драмеди Джадда Апатоу и тем толстяком из Superbad Грега Моттолы. В конце десятилетия Джона Хилл — уважаемый актёр, двукратный номинант на «Оскар», снимавшийся у таких мастодонтов (если не сказать — трилобитов) киноискусства, как Скорсезе, Ван Сент, братья Коэны и Сет Роген. Но оказалось, что Джона Хилл грезит вовсе не актёрским, а режиссёрским ремеслом.

Джона Хилл, Лукас Хеджес и Санни Сулджик на съёмках

Джона начал с клипов — по ним, особенно по Ain’t in Funny рэпера Дэнни Брауна (в видео, кстати, засветился упомянутый выше Ван Сент), могло создаться впечатление, что и в режиссёрской карьере Хилл начнёт с одутловатой эксцентрики. Но нет, «Середина 90-х» — трогательное и талантливое высказывание как о 90-х, так и о детстве, ну и, конечно, о детстве в 90-х.

Конечно, не обошлось тут и без шуток про мамку (всё-таки фильм про американских подростков), но в остальном с экрана льётся искренняя и чистая ностальгия. Но за этой мнимой лёгкостью видны часы работы и масштаб художественного замысла. Зернистая плёнка, формат 4:3, музыка, одежда и стиль — фильм настолько удачно стилизован, что неподготовленный зритель и не распознает новодела, подумав, что смотрит ровесника какого-нибудь Boyz N the Hood. Тем более, что лица в картине Хилла на первый взгляд свежие, кроме, пожалуй, снимающейся примерно в каждом втором выходящем в прокат фильме Кэтрин Уотерсон (а мы и не против).

Но и это только с виду. Санни Сулджик (прямо скажем, изумительно играющий) уже успел засветиться у Лантимоса в «Убийстве священного оленя» и в «Не волнуйся, далеко он не уйдёт» Гаса Ван Сента (опять он, третий раз за рецензию!). Играющий брата протагониста номинант на «Оскар» Лукас Хеджес отходит от знакомого амплуа проблемного, но обаятельного подростка и играет просто проблемного подростка. На-Кел Смит, играющий неформального лидера группы скейтеров Рэя — не просто актёр-дебютант, а известный скейтер, лицо Supreme и Adidas, обладатель 300 тысяч фолловеров в Инстаграме (и неплохих актёрских данных). Да что там говорить, если даже бомжа в одной-единственной сцене играет Del the Funky Homosapien — культовый рэпер и продюсер.

«Середина 90-х»

Но за всеми этими понятными только людям «в теме» фактами не теряется простая и внятно рассказанная история взросления, которую интересно смотреть. В том-то и дело, что фильм понятен не только тем, чьё детство прошло в середине девяностых в Калифорнии, но и тем, кто рос в конце восьмидесятых в Купчине или в начале нулевых в Саратове — всем, у кого вообще было детство. «Какую музыку слушать», «как одеваться», «как заработать авторитет в компании», «как понравиться девочкам», «в чём нужно слушать предков, а в чём нельзя», «как быть крутым» — всё это обычные вопросы для подростка -дцати лет. Очень выгодно здесь смотрится отсутствие режиссёрской дистанции — Джона Хилл как бы снимает не со стороны выросшего умудрённого дядьки, а искренне, разинув рот восхищается своими героями. Считает их крутыми, не обращая внимания на проявления патологической инфантильности некоторых из них. «Середина 90-х» — это фильм о детстве и взрослении, снятый непосредственно из детства.

Картинка (выдающаяся работа оператора Криса Бловельта) играет здесь важную роль, но цементирующую функцию в создании атмосферы выполняет музыка. В подборе музыки Джона Хилл эклектичен, здесь много компонентов, которые по идее смешиваться не должны, как водка и подсолнечное масло: Cypress Hill и Моррисси, Филипп Гласс и Nirvana, венгерские прог-рокеры Omega и Pixies. В завершение этого всего меланхолии нагнали Трент Резнор и Аттикус Росс, записавшие для фильма четыре инструментальных трека. Но удивительным образом получилось, саундтрек ого-го как звучит. И сам по себе (диск с музыкой вы наверняка заходите взять в машину или закачать в плеер), и внутри фильма.

Премьера «Середины 90-х» прошла в Торонто, после чего фильм начал путешествие по кинофестивалям, заглянув даже в Берлин. Увы, остался без наград. Но если Джона Хилл продолжит так снимать, то добавит к актёрским номинациям и призам немало режиссёрских.