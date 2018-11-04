«Бостон»: Рецензия Киноафиши

Столетний забег

В американской культуре есть много явлений, над которыми можно посмеиваться или категорически не понимать. Эдакие национальные стереотипы, которые в любом удобном случае могут быть использованы против их носителей. Но только не марафоны. Это подлинная гордость Америки, настоящий кладезь историй как международного значения, так и глубоко личного. Поэтому, собираясь смотреть документальную ленту «Бостон» Джона Данема, настройтесь на торжественно-вдохновляющий лад. Нет, это не фильм-панегирик, но это фильм, созданный запыхавшимся бегуном, который на финишной черте ощутил всю мощь события, внутри которого каждый — герой.

Кадр из фильма «Бостон»

Бостонский марафон - один из старейших в мире и самый уважаемый в США. Так что и без недавних трагических событий было вполне логичным рассказать историю марафонского движения Америки именно через этот забег. Но если вы боитесь, что эта двухчасовая картина вся скатится к рассказу о взрыве и попыткам выбить из вас слезу, то этот текст пишется именно для вас. Слёзы в финале можно гарантировать минимум для половины публики. Но не горькие, а слёзы от переполняющего ощущения духовного подъёма. Словно все эти многочисленные финишные ленточки разрывали вы сами или ваш любимейший человек. «Бостон» - это последовательная, как маршрут марафона, но такая же неоднородная и оттого увлекательная история всех самых значимых забегов за почти 120 лет. Несмотря на то, что картина была показана в России лишь сейчас, в рамках кинофестиваля Show Us!, из-за сложности производства она завершается забегом 2014 года. Но, кажется, триумфальнее финала и не придумать.

Кадр из фильма «Бостон»

Джон Данем пытливо перебирает хронику марафона, от фотографий к реальным съёмкам, ходит по музею Boston Athletic Association и словно сражается с самим собой в этом фильме. Действительный марафонец, этот режиссёр обгоняет собственное желание рассказать о каждом годе «Бостона» и выделяет действительно самые значимые забеги, которые повлияли не только на историю самого мероприятия, но даже на мировую. Ещё до финала картины становится ясна режиссёрская позиция, яркая и твёрдая: Бостонский марафон — идеальная модель мира, в котором добро всенепременно побеждает зло. В котором нет места социальному, расовому или гендерному неравенству, в котором не помнят старых обид и решают проблемы международного масштаба. А сколько любви разливается вокруг — не меньше, чем воды, которую бегунам подносят жители каждого дома, мимо которого проходит маршрут. И это не восторженная лирика вдохновлённого рецензента, это именно то, что Джон Данем показывает в своём кинозабеге. Там, где иной документалист рассказал бы о трудностях и скандалах, Данем выбирает неподдельное восхищение реальных участников событий, братский дух. И даже пару действительных скандалов, без которых едва ли может обойтись любое мероприятие с таким сроком давности, выворачивает в стимулирующую иронию, не позволяя своим спикерам сказать ни одного дурного слова, лишь пожать плечами.

Кадр из фильма «Бостон»

Это собрание интервью поражает тем, что перед зрителями на экране сидят обычные люди. Только почти все сухопарые от своей неподдельной любви к бегу. Уютные и улыбчивые жители Бостона и ближайших городков, они знают о марафоне всё. У каждого есть свой набор воспоминаний, свои трактовки значимых забегов. Данем умело собирает похожие интервью в целостный рассказ, с одной стороны, не позволяя быстро запомнить своих спикеров — кажется, что они все равны у него, — с другой, создавая на экране то же самое ощущение единения, которым славится Бостонский марафон. Поэтому сложно в итоге выделить, какая из историй впечатляет больше: о греке-победителе, который бежал во имя спасения родной страны от голода, или о юрком японце — первом японском спортсмене, который приехал в США и которого пустили в США после Второй мировой войны. О первой женщине-бегунье, которая внезапно освободила всех остальных женщин от собственных шор, или об австралийце, который после марафона осознал, что бег — лучший способ наладить жизнь аборигенов родной страны. Куда важнее итоговое ощущение: марафон — это мир, где возможно всё.

Название

Самая грустная глава этого кинозабега, конечно, добавляет тёмных тонов. Но, кажется, даже не подготовленный к просмотру «Бостона» зритель знает о взрывах 2013 года. А это значит, изначально аудитория готова и к этим кадрам, и к этим историям. Впрочем, у Данема есть чёткая авторская позиция. В интервью «Киноафише.Инфо» он рассказал, что на момент трагедии он уже довольно давно занимался проектом «Бостон». А это значит, что кардинально изменить заданную интонацию будущей ленты равно переснять её. Таким образом он из всех интервью по событиям 2013 года выбирает те, которые наравне со слезами будут говорить и о силе духа всех участников и свидетелей того марафона. И, кажется, ни на экране, ни в зале на премьером показе, никто не возражал против такой трактовки темы.

Кадр из фильма «Бостон»

Разумеется, после «Бостона» хочется бегать. Так же легко и с улыбкой, как это делают тонконогие победители. Этот фильм вселяет веру в то, что бег — это панацея, личная и мировая. Это профессиональный взгляд на тему абсолютно влюблённого человека. Которому прощаешь порой преувеличенный восторг, потому что видишь искренность его чувств. По факту же, «Бостон» оставляет за собой один единственный вопрос: что дальше будет снимать Джон Данем и будет ли он так же хорош в других темах, как в теме марафонов. Но даже если нет, свой след в истории Бостонского марафона и мировой документалистики он уже оставил.

Вероника Скурихина