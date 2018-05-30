«Уста ангела»: Рецензия Киноафиши

Сказка о вине и блёстках

Во второй по важности программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» состоялась премьера французского фильма «Уста ангела» дебютантки Ванессы Филхо, одну из главных ролей в котором сыграла Марион Котийяр. После выхода трейлера многие нарекли картину «Проектом “Флорида”» по-французски, однако на деле сходство здесь едва уловимое. Несмотря на то что лента была принята бурными аплодисментами (очевидно, сказалось присутствие в зале съёмочной группы), ей не удалось привлечь к себе широкое внимание и заслужить расположение критиков. Разбираемся в нашей рецензии, действительно ли что-то не так с «Устами ангела» или ими всё-таки стоит полюбоваться.

Кадр из фильма «Уста ангела»

Мать-одиночка Марлин (Марион Котияйр) постоянно пропадает в ночных клубах с подругами и даже не пытается бороться с алкогольной зависимостью. За её разгульным образом жизни наблюдает 8-летняя дочь Элли с ангельским лицом и белокурыми волосами. После того как очередная попытка завязать постоянные отношения с приличным мужчиной для Марлин не увенчалась успехом, она пускается во все тяжкие. Во время одной из вечеринок, на которую она берёт с собой Элли, Марлин уезжает с незнакомцем, в результате пропав на несколько дней и оставив лишь пару голосовых сообщений на домашнем телефоне. А пока Марлин не спешит возвращаться домой, девочке предстоит столкнуться сразу с двумя серьёзными проблемами: набирающим обороты детским алкоголизмом и издевательствами со стороны одноклассников в школе.

Кадр из фильма «Уста ангела»

Фильм Ванессы Филхо легко назвать спекуляцией, играющей на зрительских чувствах. Смотреть, как брошенный ребёнок подчищает за взрослыми остатки вина в бокалах и пытается увязаться за незнакомым мужчиной, воображая его своим отцом, вряд ли удастся со спокойным сердцем. Однако «Уста ангела» всё равно трудно называть спекулятивным кино, как и непросто связать с реализмом. Скорее, это некая сказка с ярко выраженным социальным подтекстом, которую приятно смотреть, но в которую сложно поверить. Как и в фильме Шона Бэйкера, мы становимся свидетелями истории, рассказанной глазами ребёнка, в которой не будет вынесен однозначный приговор взрослым. Филхо не пытается показать, что взрослый мир жесток, а детский чист и невинен. Всё смешивается воедино, и сложно разобрать, кто в этой истории по-настоящему зрелый, а кто лишь пытается таковым казаться.

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Марион Котийяр в роли неудавшейся матери блистает как никогда. В основном, воплощая на экране образы безупречных сильных женщин, она становится настоящей злодейкой, вызывающей колоссальное отторжение. К сожалению, сложно успеть в полной мере насладиться её игрой, так как вторую половину фильма она практически отсутствует на экране. Тогда всё внимание достаётся юной Айлин Аксой-Этекс, которая легко может конкурировать с Бруклин Принс за звание лучшей молодой актрисы. Она до ужаса правдоподобно копирует поведение взрослого человека, при этом сохраняя свою детскую трогательность и наивность. Также нельзя не отметить Альбана Ленуара, сыгравшего главного защитника и спасителя Элли, в котором от ребёнка чуть ли не больше, чем в самой Айлин.

Кадр из фильма «Уста ангела»

Очень важную роль для восприятия играет художественное решение фильма. Мягкие пастельные тона, огромное количество солнечного света и ещё более огромное количество блёсток скрывают за собой историю о смене ролей в семье, об упущенном детстве, которое уже не вернуть, и о том, как у детей не остаётся выбора кроме как копировать поведенческие паттерны своих родителей. Однако содержание с трудом выдерживает состязание с формой, и в итоге так и не ясно, кто же вышел из этой битвы победителем.

Олеся Трошина