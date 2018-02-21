«Ава»: Рецензия Киноафиши

Что ты увидишь, когда закроешь глаза

Юная Ава с мамой и младенцем-сестрой планируют отправиться на отдых к морю. Но перед этим девочка узнаёт от врача, что в скором времени она ослепнет. По словам доктора, сначала Ава перестанет видеть при плохом освещении и в сумерках, а потом и вовсе потеряет зрение. Мама решает устроить дочке лёгкий и позитивный отдых, чтобы та не задумывалась о своей болезни. Но Ава справляется с бедой по-другому. Сначала она решает украсть пса незнакомого юноши, затем хочет подготовиться к переменам, а после и вовсе пускается навстречу приключениям.

Кадр из фильма «Ава»

Вопрос, поднимавшийся во многих фильмах, с которым никогда не справится ни один режиссёр, и даже психотерапевт. Как подготовиться к тому, что ты больше никогда не сможешь видеть? Конечно, на ум сразу приходит шедевр Ларса Фон Триера «Танцующая в темноте», где исландская певица Бьорк показала весь надрыв подобной ситуации. Но «Ава» показывает проблему несколько с другой стороны, не преувеличивая, а где-то даже сглаживая трагедию. Ведь главная героиня постоянно сталкивается с напоминаниями, что для остального мира ничего не меняется. Для детей, которые играют во дворе, для мальчиков, которых она встречает. Даже родная мать в некоторые моменты больше увлечена своим новым возлюбленным. Но с другой стороны, может так и лучше. Ава довольно замкнута, и ей не хочется всеобщего внимания, она просто пытается осознать, что будет дальше.

Кадр из фильма «Ава»

Фильмы о подобных переменах обычно изобилуют жанровыми штампами. Если речь идёт о неизлечимой болезни, то герой или герои обязательно должны отправиться в опасное путешествие, связаться с бандитами или, как минимум, прыгнуть с парашютом. Но «Ава» — другая история. По крайней мере, первая половина фильма, которая выглядит значительно живее и обаятельнее, чем концовка. И это несмотря на то, что в финале парадом командует первая подростковая любовь. Ава поступает ровно так, как наверняка повёл бы себя любой обычный человек. Она не совершает каких-то грандиозных поступков, просто позволяет некоторым своим желаниям выплеснуться наружу. Она ворует собаку, учится ходить с завязанными глазами, готовясь к слепоте. А чаще всего просто говорит, что думает.

Кадр из фильма «Ава»

Авторы фильма рассказывают скорее об эмоциях, а не событиях. Переживания Авы показаны с помощью необычного монтажа: иногда камера снимает очень длинные затяжные планы, а потом резко перескакивает, делая движения рваными. Её проблемы со зрением тоже отображены визуально. Чем дальше, тем больше сцен сняты в сумерках, ведь это как раз пограничное время, когда все окружающие ещё нормально видят, а главная героиня уже слепа. А среди реальных событий вплетаются фантасмагоричные сны Авы. При этом хватает места и для лёгких шуток. Некоторые сцены разбавляют слишком серьёзные и трагичные моменты, давая понять, что ребёнок остаётся ребёнком, что бы ни происходило в его жизни. И лучше всего это отражается в охоте юных индейцев на местных нудистов.

Кадр из фильма «Ава»

Но, как уже упомянуто, примерно с середины фильма в истории начинает главенствоать романтика. Наверняка именно эта часть вызовет и улыбку и слёзы у многих зрителей. К сожалению, с этого момента картина склоняется именно к тем шаблонам, которые так удачно обходили в начале. Неблагополучный парень, бегство из дома и приключения на дороге — сколько раз эту тему уже обыгрывали в комедиях и мелодрамах. Герои не теряют своего обаяния, а вот простота и иносказательность всё-таки отступают на второй план. Хотя главный плюс всё-таки остаётся. Это история без начала и конца (а уже тем более без счастливого). Просто отрезок из жизни одной девочки, который навсегда изменит её и физически и морально, но вряд ли повлияет на окружающий мир. И именно отсутствие глобальности и излишней событийности делает эту историю такой трогательной.

Хромов Алексей