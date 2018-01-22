«Британец в Крыму»: Рецензия Киноафиши

Приключения Британца в России

Идея создания документального фильма «Британец в Крыму» принадлежит Грэму Филлипсу- британскому журналисту, стрингеру и блоггеру, известному российской аудитории в качестве бывшего сотрудника государственных телеканалов Russia Today и «Звезда», а также, получившему известность за журналистскую деятельность во время Евромайдана и вооруженного конфликта на Востоке Украины (2013-2014 года). За свою симпатию и поддержку российской стороны в российско-украинском конфликте Грэм Филлипс получил прозвище «Наш Гриша». Грэм решил снять фильм «Британец в Крыму» как контраргумент заявлениям западных СМИ об опасном военном положении в Крыму и о незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. «Британец в Крыму» - это уникальный кинопроект, который был начат в середине 2016 года, когда я, Грэм Филлипс, британский журналист, решил понять для себя, что люди в Соединенном Королевстве знают о Крыме. Как вы можете увидеть из фильма, оказалось, что абсолютно ничего» - говорит Филлипс. По словам Грэма, «целью было создать фильм без пропаганды с западной или российской стороны. Показать Крым таким, какой он есть на самом деле».

Кадр из фильма "Британец в Крыму"

Главная тема фильма определяется его названием «Британец в Крыму»: каким образом среднестатистический британец сможет попасть в Крым и адаптироваться, какие получит впечатления, будут ли они соответствовать его представлениям о Крыме, которые он прочитал или услышал ранее от британских средств массовой информации. Главным героем фильма - тем самым «рискованным» британцем - стал житель шотландского города Перт по имени Лесли, который никогда ранее не бывал в России и совсем не знает русского языка. Камера следит за ним с самого начала подготовки к путешествию- Лесли многие часы заполняет форму на получение визы в Россию, ищет информацию в интернете, находит многочисленные упоминаний о неблагоприятной обстановке в Крыму- путешествия на полуостров западные СМИ относят к категории «экстремальный туризм». Лесли получает предупреждение от властей Великобритании, что путешествие может быть очень опасным и, готовится к худшему. Тем не менее, Лесли и съемочная группа вылетают в Россию. Для того, чтобы путешествие было наиболее аутентичным, они решают преодолеть многие километры в пути на собственном автомобиле, где сталкиваются с российской самобытной действительностью вне жизни мегаполиса или курортной зоны: придирчивыми сотрудниками ДПС, водительской взаимопомощью, неулыбчивым обслуживанием и грязными общественными туалетами. Съемочная группа находится в пути несколько дней без остановки в отелях, путешественники спят в машине, а когда прибывают к знаменитой паромной переправе, зритель может заметить, как Лесли потерял свою британскую жизнерадостность и оптимизм, и, похоже, испытывает некоторое разочарование. Однако, в Крыму Лесли встречают море, солнце, удивительная природа и добродушные люди.

Кадр из фильма "Британец в Крыму"

И вот тут, наконец, начинается долгожданный отпуск британца, довольно типичный для отпуска любого россиянина, бывавшего когда-либо в Крыму: Лесли исследует Ялту, Алушту, Балаклаву, Симферополь, Севастополь, катается на канатной дороге, любуется на Ласточкино гнездо, кормит мартышек, жирафов и медведей в зоопарке, едет на сафари в парк львов, купается в море днем и ночью, поет в караоке и отрывается в клубе под песню «Самая Самая» Егора Крида. Даже романтическая отпускная тема в фильме немного приоткрыта - герой встречает прекрасную светловолосую русскую девушку, желающую продолжить знакомство. Но вспомним о том, что помимо развлечений, съемочная группа прибыла разузнать как жители и отдыхающие в Крыму относятся к случившимся политическим событиям, какова обстановка на полуострове, опасно ли здесь находиться и, как местные жители и отдыхающие отнесутся к туристу из Шотландии. Для общения съемочная группа выбрала различные категории людей: Лесли и Грэм пообщались с местными бабушками, семьями, туристами из России, туристами из Украины и крымскими татарами. Местные жители рассказали, что рады присоединению к России, ведь это абсолютный выбор крымского народа и ранее полуостров принадлежал России. Гости из Украины сказали, что их отношение к Крыму не изменилось, ведь русский и украинский народы- братья выходцы из СССР. Крымские татары продолжают работать также, как и раньше и, по их словам, «хоть Бразилия, лишь бы не было войны». И все, абсолютно все, с кем общалась съемочная группа, рады видеть в гостях жителя Великобритании и настаивают, что никакой опасности или экстремальной обстановки на полуострове нет. Но Лесли видит это и сам. Он покидает Крым счастливым и очень доволен своим отпуском, развеявшим все его опасения, насажденные британскими СМИ.

Кадр из фильма "Британец в Крыму"

На официальной странице Вконтакте Грэма можно прочитать «Люди говорят - почему вы взяли именно Лесли в Крым? Потому что я знаю, что он человек, который всегда дает абсолютно честное мнение о ситуации». После съемок видеосюжета о путешествии Лесли, амбиции Грэма Филлипса возросли: «Я захотел сделать фильм не на один сезон, а вернуться в Крым и показать изменения, произошедшие за год», что он и сделал. В конце фильма зритель увидит, каким образом к лучшему изменилась значимая инфраструктура на полуострове, и как увеличилось число отдыхающих в 2017 году по сравнению с 2016. Проект Грема Филлипса интересен еще и тем, что деньги на фильм собирались при помощи краудфайндинга, без привлечения чьего-либо конкретного финансирования и влияния. По словам Грэма, этот фильм скорее антибюджетный, чем бюджетный, ведь главный герой фильма- британец из Шотландии Лесли - взял на себя все свои траты, как и любой из отдыхающих во время отпуска. На выходе у команды Грэма получился вовсе не сложная документалистика, а типичный ностальгический отпускной фильм, похожий на те, которые многие из нас привыкли привозить из путешествий на своих видеокамерах. «Британец в Крыму» - очень душевный, оптимистичный, честный и ненавязчивый фильм, указывающий зрителю скорее не на различия, а на сходство человеческих натур, независимо от национальности. И, конечно же, после просмотра очень хочется посетить Крым. На данный момент фильм еще не выпущен онлайн. Премьера фильма состоялась 18 января, а 19 января Грэм Филлипс опубликовал на странице Вконтакте «Когда фильм будет выпущен? Я делаю несколько небольших изменений, улучшений, после того, как я впервые увидел фильм на большом экране. И добавляю русские субтитры, конечною. Мы работаем с Олегом Сомовым, и, я надеюсь закончить все скоро, а фильм будет онлайн!»

Екатерина Цопина