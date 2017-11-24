«Мой лучший друг»: Рецензия Киноафиши
Айнура едет из Казахстана в Брянск, чтобы отыскать Андрея Артамонова, бывшего одногруппника своего мужа Сергея. Найдя Андрея, она рассказывает, что его друг погиб во время испытаний газовой турбины. Теперь по законам степи, т.к. они с Сергеем были практически братьями, Андрей обязан на ней жениться. Понятное дело, он отказывается, и девушка уезжает обратно. Андрей собирается переезжать в Москву, где его ждет повышение. Но Айнур продолжает ждать и верить, что он бросит все и переедет на Байконур, чтобы закончить работу Сергея, который когда-то подхватил идею друга и пытался воплотить ее в жизнь. И вот однажды ее ожидания обретают очертания реальности - с поезда сходит Андрей, готовый бороться и доказать, что труды его предшественников были не напрасны.
Главная героиня «Моего лучшего друга», как до этого «Кроткая» Сергея Лозницы, отправляется искать человека, который должен изменить всю ее жизнь. Она попадает в совершенно незнакомый ей мир, который нужно либо победить, либо отступиться от своей цели. Картину вытягивает на себе герой Владимира Ильина, который так и не смог отвязаться от космической темы, но после «Времени первых» Дмитрия Киселева ему можно простить не то что многое, а буквально все. Казахстан и железнодорожная станция напоминают сразу массу всего: где-то неподалеку обитала главная героиня «Слушая тишину» Александр Касаткина, персонажи «Путешествия с домашними животными» Веры Сторожевой и «Эйфории» Ивана Вырыпаева переживали подобные душевные страдания, а сама Айнура со своей верой в людей это прямо Ассоль из «Алых парусов». Без негодяя «Мой лучший друг» тоже не мог обойтись – здесь антагонист, как и в блокбастере «Ледокол», оказался теневым игроком, который стучит, но сам старается дорогу никому не переходить. А Андрей, который решает не спать ради идеи, как и Коловрат из выходящего совсем скоро фильма «Легенда о Коловрате» Джаника Файзиева, готов на все ради родных и друзей.
Инженерное бюро, в котором работают Андрей и его одногруппники, это дань уважения не только известным советским картинам, но и параллель с относительно недавним проектом «Кино про Алексеева» Михаила Сегала, где главный герой пел и играл, но так и не узнал, что такое любовь. А разговоры и атмосфера советского времени навевают приятные воспоминания о «Конце прекрасной эпохи» Станислава Говорухина и произведениях Сергея Довлатова. Сами же главные герои готовы ради идеи и возможного подвига на все - так же, как и персонажи Олега Куваева из фильма «Территория» Александра Мельника. А схожая идея «дружбы» народов будет рассматриваться в только готовящемся к показу зрителям проекте «Звезды» Александра Новикова-Янгинова.
Фильм «Мой лучший друг» мог бы стать неплохим телевизионным проектом или сериалом, уж очень многое остается недосказанным. Герои вроде бы получают финал, который способен даровать им будущее, но где-то впереди суд из-за первого неудачного запуска, из-за которого погиб Сергей, и это ничего хорошего с собой не несет, как минимум для героя Владимира Ильина. В общем и целом у создателей, конечно, получилась игра в советское кино, особенно из-за юмора, но как-то все остальное у них прямо на грани. И главная героиня проститутка (понятное дело, с добрым сердцем), но что-то это уже слишком, и капустность большинства сцен, снятых в Казахстане. Сложносочиненный сюжет в виде пазла, который постепенно открывается перед зрителями, и отношения между героями - необъяснимые и нелогичные.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 23 ноября 2017 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Мой лучший друг»