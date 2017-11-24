«Мой лучший друг»: Рецензия Киноафиши

А так хотелось подвига

Айнура едет из Казахстана в Брянск, чтобы отыскать Андрея Артамонова, бывшего одногруппника своего мужа Сергея. Найдя Андрея, она рассказывает, что его друг погиб во время испытаний газовой турбины. Теперь по законам степи, т.к. они с Сергеем были практически братьями, Андрей обязан на ней жениться. Понятное дело, он отказывается, и девушка уезжает обратно. Андрей собирается переезжать в Москву, где его ждет повышение. Но Айнур продолжает ждать и верить, что он бросит все и переедет на Байконур, чтобы закончить работу Сергея, который когда-то подхватил идею друга и пытался воплотить ее в жизнь. И вот однажды ее ожидания обретают очертания реальности - с поезда сходит Андрей, готовый бороться и доказать, что труды его предшественников были не напрасны.

Кадр из фильма «Мой лучший друг»

Главная героиня «Моего лучшего друга», как до этого «Кроткая» Сергея Лозницы, отправляется искать человека, который должен изменить всю ее жизнь. Она попадает в совершенно незнакомый ей мир, который нужно либо победить, либо отступиться от своей цели. Картину вытягивает на себе герой Владимира Ильина, который так и не смог отвязаться от космической темы, но после «Времени первых» Дмитрия Киселева ему можно простить не то что многое, а буквально все. Казахстан и железнодорожная станция напоминают сразу массу всего: где-то неподалеку обитала главная героиня «Слушая тишину» Александр Касаткина, персонажи «Путешествия с домашними животными» Веры Сторожевой и «Эйфории» Ивана Вырыпаева переживали подобные душевные страдания, а сама Айнура со своей верой в людей это прямо Ассоль из «Алых парусов». Без негодяя «Мой лучший друг» тоже не мог обойтись – здесь антагонист, как и в блокбастере «Ледокол», оказался теневым игроком, который стучит, но сам старается дорогу никому не переходить. А Андрей, который решает не спать ради идеи, как и Коловрат из выходящего совсем скоро фильма «Легенда о Коловрате» Джаника Файзиева, готов на все ради родных и друзей.

Кадр из фильма «Мой лучший друг»

Инженерное бюро, в котором работают Андрей и его одногруппники, это дань уважения не только известным советским картинам, но и параллель с относительно недавним проектом «Кино про Алексеева» Михаила Сегала, где главный герой пел и играл, но так и не узнал, что такое любовь. А разговоры и атмосфера советского времени навевают приятные воспоминания о «Конце прекрасной эпохи» Станислава Говорухина и произведениях Сергея Довлатова. Сами же главные герои готовы ради идеи и возможного подвига на все - так же, как и персонажи Олега Куваева из фильма «Территория» Александра Мельника. А схожая идея «дружбы» народов будет рассматриваться в только готовящемся к показу зрителям проекте «Звезды» Александра Новикова-Янгинова.

Кадр из фильма «Мой лучший друг»

Фильм «Мой лучший друг» мог бы стать неплохим телевизионным проектом или сериалом, уж очень многое остается недосказанным. Герои вроде бы получают финал, который способен даровать им будущее, но где-то впереди суд из-за первого неудачного запуска, из-за которого погиб Сергей, и это ничего хорошего с собой не несет, как минимум для героя Владимира Ильина. В общем и целом у создателей, конечно, получилась игра в советское кино, особенно из-за юмора, но как-то все остальное у них прямо на грани. И главная героиня проститутка (понятное дело, с добрым сердцем), но что-то это уже слишком, и капустность большинства сцен, снятых в Казахстане. Сложносочиненный сюжет в виде пазла, который постепенно открывается перед зрителями, и отношения между героями - необъяснимые и нелогичные.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 23 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мой лучший друг»