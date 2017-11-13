«Мистер феличита»: Рецензия Киноафиши

Пять правил комедии про счастье

Мистер Феличита или «мистер Счастье» - такой псевдоним себе взял Мартино, когда волею случая ему пришлось подменить лучшего специалиста по лайфкоучингу мистера Джоя, уехавшего на встречу с другом. Казалось бы, все довольно просто – придумывай банальные цитатки-правила жизни, которые можно было бы поставить в качестве статуса в социальной сети, слушай людей и забирай свои денежки; но быть психологом, лекарем человеческих душ, оказалось вовсе не так просто. Тем более что для мистера Джоя все раскрылось именно тогда, когда Мартино вляпался хуже некуда, взявшись за трудное дело – вернуть на каток известную фигуристку Арианну Кроф.

Хочешь, чтобы главный актер играл хорошо – сам стань им: видимо, данным правилом номер один руководствовался режиссер Алессандро Сьяни, сценарист и исполнитель роли увальня Мартино. Такой финт ушами прокатил два раза в «Принце и нищем» и в «Чудеса случаются» – сработает и в третий, решил итальянец. Причем недолго думал над жанром, вновь окунувшись в комедию и, кажется, даже получил от этого удовольствие. Взял за основу проблематику Брюса Всемогущего, наложил ее на любовную линию, вновь сделал главного героя унылым лентяем и неудачником, не встающим с дивана якобы во благо экономики своей страны, аккуратно протянул ниточки второстепенных персонажей из первой части фильма во вторую и получил в итоге вполне себе добротную комедию. Раз за разом повторяющиеся диалоги больше подходят для театральной манеры игры, нежели для киноиндустрии; при этом более серьезные эпизоды с родительским мотивом или во время раскрытия любовной линии выстроены по всем правилам кино. Экспрессивная, типично итальянская игра актеров еще больше усилена и периодически отзеркаливается персонажами. Это, видимо, для Алессандро было правилом номер два – возьми самое хорошее от национального кино и построй на этом сценарий.

Кадр из фильма «Мистер Феличита»

Правило номер три – сочетание легкого клавишного и гитарного аккомпанемента с солнечными и теплыми пейзажами Швейцарии, что, в добавление к некоторой ауре мечтательности и невероятно красивой Елене Куччи (Арианна Кроф), льется бальзамом на душу и остается приятным послевкусием.

Правило номер четыре – в фильме обязательно должна быть мафия. Крестный отец в исполнении неподражаемого Маурицио Марчетти, который раза в два меньше всех своих бородатых подчиненных и, в принципе, является самым злым в произведении, не может не вызывать симпатию.

Кадр из фильма «Мистер Феличита»

Правило номер пять – построение на типичных комедийных поворотах, начиная тем же обменом ролей и заканчивая абсурдным полетом грецких орехов, отскакивающих от вентилятора и летящих в людей; все это безобразие, происходящее в замедленной съемке, канонично заканчивается сценой чьего-то лица в торте. От этого, к сожалению, трогательный трагичный момент Арианны, плачущей по былой славе на льду, проседает, оставшись лишь красивой картинкой.

В качестве минуса можно отметить и слабо обозначенную линию сестры Мартино Катерины (Кристиана Делль Анна), выступающую в качестве завязки повествования, но не доведенную до конца. С преобладанием линии Мартино и Арианны (и с раскрытием истории Августы и мистера Джоя), Катерина и ее воздыхатель-врач во второй части фильма отходят на второй план, хотя могли бы поспособствовать еще большему накалу страстей. Складывается впечатление, что Мартино о Катерине просто забывает на некоторое время, что, впрочем, вполне может объясниться сценарной задумкой.

Кадр из фильма «Мистер Феличита»

В целом, положительные моменты в фильме все равно перевешивают отрицательные. Есть интрига, напряжение, химия между персонажами, мгновения звенящей тишины, неожиданные сюжетные решения. Каждый из представленных характеров раскрыт настолько, насколько позволяет хронометраж фильма, присутствуют карикатурные элементы. Финальный вывод – что человеку нужен человек – не отличается оригинальностью сам по себе, однако Алессандро Сьяни подал его достаточно искристо и легко, чтобы суметь завоевать расположение зрителя.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 23 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мистер Феличита»