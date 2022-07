«Американская Вальгалла»: Рецензия Киноафиши

I’m Gonna Break Into Your Heart

Игги Поп задумчиво ковыряется в носу, а потом без всякого стеснения облизывает палец. Камера скользит по его немолодому, странно изогнутому телу, которое сжалось в загорелом несовершенстве. Выругавшись «F*ck», он запускает свою дребезжащую музыкальную машину, то крича, то мурлыкая «Break Into Your Heart». А рядом совсем другой Джош Хомме − погруженный в себя и свою гитару, перебирающий татуированными пальцами толстые струны. Его бордовый пиджак пестрит блестками, отсвечивая навязчивый свет прожекторов и зрительского экстаза. Это концерт легенды «The Stooges» и лидера «Queens of the Stone Age» − Игги и Джоша, записавших совместный альбом «Post Pop Depression». Пластинка стала результатом странного (в смысле weird), рефлексивного и чисто мужского коллабо четырех городских дикарей (ещё один участник «Queens…» Дин Фертит и барабанщик «Arctic Monkeys» Мэтт Хелдерс). Фильм начинается с простой смски с предложением поработать вместе, а заканчивается потными гастролями и трепетными воспоминаниями.

Кадр из фильма «Американская Вальгалла»

«Американская Вальгалла», снятая самим Джошем совместно с дебютантом Андреасом Нейманом, получилась очень интимной, избегающей всякого стеснения. Правда, если в 60-е это бы значило, что Игги спускает штаны и трясет своим достоинством над головами обезумевшей публики, то сейчас − что он приоткрывает свои мысли и душу, рассказывая о внезапно подступившей старости и новом чувстве музыки. Герои приглашают в свое убежище, студию-ранчо, затаившуюся где-то на рыжих просторах калифорнийской пустыни. Именно в этом месте, удаленном от прессинга времени и культур, они создавали свои треки, общались, ели домашнюю стряпню и провожали закаты. Игги рассказывает о смерти Боуи, Джош зачитывает обрывочные дневниковые воспоминания, Дин и Мэтт подбирают слова, чтобы описать этот судьбоносный опыт. Они максимально откровенны и не скованы в выражениях, добавляя нецензурные прилагательные своему упоенному рассказу о путешествиях по миру и шоу nonstop.

Кадр из фильма «Американская Вальгалла»

Звезды, записи с концертов и беседы на камеру − это была бы обычная музыкальная документалка, если бы не одно «но». Съемка. Потрясающее видение Неймана (он же второй режиссер). Ему явно претят дальние планы, им он предпочитает навязчиво крупные, по исследовательски дотошные кадры мозолистых ног Игги, мокрого лба Джоша или деталей захламленного ранчо. Его неприрученная камера дрожит, а изображение уплывает в расфокусе, создавая один из самых опьяняющих метров за последнее время. Клиповый монтаж и контрастные кадры выдают нетерпеливость авторов и, кажется, панический страх перед скукой и банальщиной. А если учесть, что все это под скрипучие голоса, поющие «I'm looking for American Valhalla» − то получаешь просто комплексный кайф.

Кадр из фильма «Американская Вальгалла»

В общем, фильм прекрасен. Смешные и трогательные моменты вольно перемешиваются в розовом закате и сигаретном дыме. Звуки топора, разрубающего дрова, перебивают душевные излияния, а добродушная ухмылка бывалого бунтаря − навернувшиеся на глаза слезы. Это посвящение двум поколениям, которым удалось найти выражение в вызывающем и, одновременно, медитативном воплощении. «Американская Вальгалла» впечатлит не только не тлеющих поклонников безумца Игги и нового рока в лице Queens of the Stone Age, но и просто любителей красивого музыкального кино.

Инна Син