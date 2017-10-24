«Нашла коса на камень»: Рецензия Киноафиши

Смерть – еще не самое страшное здесь

Антон Миронович возвращается домой с фронта после гибели младшего брата Андрея. Прибыв домой, он обнаруживает, что война давно вышла за пределы фронта и теперь гуляет по улицам родного Иваново. Но не она самое страшное, что может случиться с человеком здесь. Люди и так уже мертвы морально, проживая остаток своей жизни на автомате, не понимая, почему они все еще есть.

Кадр из фильма фильм «Нашла коса на камень»

Дебютант, участник программы «Новое кино» от «Каро.Арт», победитель пятого кинофестиваля «Движение» «Нашла коса на камень» - довольно тяжелое кино про 2000 годы, когда только-только закончилась война в Чечне, коснувшаяся почти каждой семьи, фабрики закрыты, люди пытаются спастись в религии, а на улицах процветает бандитизм. Вавилон уже пал – и с самых первых минут становится понятно, что счастливого финала в каноничном его понимании не будет: зло не окажется наказанным просто потому, что «зла» здесь и нет как такового. Каждый персонаж пытается выжить – от бандита Беса до ставшей жертвой насилия Вики. В итоге получилось, что, пока любое другое подобное произведение вызвало бы на месте «Косы» естественную ностальгию по тем временам, фильм Анны Крайс оставляет зрителя шокированным, опустошенным, тоскующим тоже – но больше по произведениям Балабанова, тонкие аллюзии к которым намеренно проступают в повествовании и речи актеров. В частности, довольно многие критики сравнивают произведение с «Грузом 200», который вполне мог выступать в качестве ориентира для Крайс. Как и, к примеру, «Начало» Крыжовникова, или произведения Сигарева, Быкова, Звягинцева…

Кадр из фильма фильм «Нашла коса на камень»

Что не является чем-то плохим: русская действительность того времени изображена полно и остро, в сочетании с аккуратно прописанными и сплетенными сюжетными линиями, без очевидных проседаний доведенных до самого конца, к, насколько это возможно, оптимистичной сцене поездке на мотоцикле Вики и Антона. Неохотно, больше для проформы зацензуренная обсценная лексика оказывается всегда к месту. В произведении совершенно не ощущается ни «студенчества» выпускницы кельнского университета, ни требований к снисходительности очередного дебюта. Если кто-то хотел увидеть, каким может быть качественное произведение отечественной киноиндустрии, то «Нашла коса на камень» - вот оно.

Кадр из фильма фильм «Нашла коса на камень»

Происходящее на экране апеллирует к национальному коду, столь любимому Андреасяном, представленном полно и объемно, благодаря чему ощущается практически тактильно. Безликость российской провинции оставляет понимание того, что подобное могло твориться где угодно – в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, в любом другом российском городе. При отсутствии драматического надрыва, «чернухи», но с учетом некоторой автобиографичности и сочувствия к персонажам, становится неудивительно, почему большая часть гостей фестиваля отдало предпочтение именно «Косе». Ни одна мелочь здесь не оказывается лишней – от звучащих строчек «Некроманта» Короля и Шута до ружья, которое выстреливает целых два раза.

Кадр из фильма фильм «Нашла коса на камень»

Гаражи, лужи, серое небо: для кого-то Россия была, есть и будет именно такой, местом, где «русский» произносится больше с остервенением, чем с гордостью, перспектива уехать в Германию - спасение, а милиция (которая в фильме именно «милиция» а не обновленная «полиция») почему-то не защищает, а, напротив, угнетает. Ковер на стене, старая мебель, девушки в одежде леопардовой расцветки, белая скатерть и диван, придвинутый к столу – все это так знакомо, что, в сочетании с безысходностью разрушает любые попытки сказать «раньше было лучше». Вместе с тем, после просмотра фильма зрителю остается неожиданный оптимизм – если такое пережили тогда, то и трудности сейчас тоже преодолеем.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 26 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Нашла коса на камень»