«Лавстори»: Рецензия Киноафиши

Скромное обаяние ностальгии

30-летний Сева, актер по образованию, работает водителем элитного такси и всё никак не может начать сниматься – не берут, а маститые коллеги считают бездарностью. И вот однажды в стабильно неудачливой Севиной жизни приключается нечто экстраординарное: одна из его пассажирок нанимает лимузин, чтобы поехать к морю. В пассажирке герой узнает свою первую любовь Машу – тогда простую девчонку из крымского санатория, а ныне эксцентричную содержанку с десятком чемоданов и сумкой за 200 тысяч. Причем оказывается, что направляется Маша на собственную свадьбу. По пути (а ехать ни много ни мало 1000 километров) молодые люди начинают вспоминать прошлое и, как водится, к жизни возрождаются старые чувства.

Кадр из фильма “Лавстори”

Дебютную картину Петра Тодоровского-младшего на фестивале в Выборге ждали. И заполненный зал говорил об этом красноречиво. Как же иначе – зрительский ромком, да еще от представителя столь уважаемой фамилии. Тем не менее, впечатления по окончании у публики остались, в основном, прохладные – жаловались на недостаток “химии” между актерами, на слабоватый сюжет, кто-то – на неестественность истории, а кто-то умудрился разглядеть там даже пошлость (клевета – пошлости не было).

Кадр из фильма “Лавстори”

И все же картина в сумме своей вышла удачная. Некоторую вялость сюжета вполне сглаживает жанр роуд-муви, где, как мы знаем, иногда больше разговоров, чем дела. Вот и Сева с Машей едут себе, выясняют кто они друг другу, едят, пьют, танцуют, занимаются любовью и делают ностальгические остановки в памятных местах. При этом Тодоровский и не претендует на “настоящесть”. Наоборот, сюжет разворачивается в некой условной реальности – об этом свидетельствуют псевдодокументальные вставки-интервью с героями. И это не только привет из журналистского прошлого режиссера, но и попытка дать нам понять мотивации героев.

Кадр из фильма “Лавстори”

Но позитивный ностальгический флер, на волнах которого качаются персонажи, – еще не все, чем способен обаять фильм. Есть кое-что еще, серьезное и поколенческое – неслучайно авторы дают Севе сказать монолог из “Дяди Вани”. “Пропала жизнь” – эту фразу могут произнести – и по-своему в разное время произносят оба тридцатилетних героя. И жизнь действительно пропала – в том смысле, что пошла не так, как хотелось, думалось и мечталось. Здесь существовала опасность сфальшивить (все ж таки Антон Павлович Чехов под силу не каждому), но фильм спас кастинг - идущий нарасхват Александр Петров и литовская актриса Вильма Кутавичюте. Петрову, кажется, по плечу любая драматургия (в московском театре имени Ермоловой он играет принца Датского), а Кутавичюте, до этого снимавшаяся только в фестивальном кино, станет для широкого зрителя важным открытием. Этот дуэт – даже за вычетом пресловутой химии – состоялся. Явная симпатия к ностальгии и эскапизму, впрочем, не помешала Тодоровскому не ставить однозначную точку – то есть показать, как изменились персонажи внутри, но избежать вроде бы обязательного голливудского штампа. И это отличный шаг в сторону своего собственного видения.

Александра Подольникова