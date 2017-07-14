«Мистер Штайн идет в онлайн»: Рецензия Киноафиши

И после смерти мы останемся в Сети

Преодолев толстовские детство, отрочество, юность, лермонтовский фатализм, достоевское отчаяние, бальзаковский возраст, да и в целом переступив за порог семидесяти пяти лет, Пьер (Пьер Решар) становится вдовцом. Вот уже пару лет, после трагической кончины супруги, этот умудрённый опытом и, в прочем, повидавший счастье старик решает замкнуться от внешнего мира в собственной квартире, смиренно дожидаясь последнего часа. Чтобы вернуть Пьеру вкус к жизни, любящая внучка дарит ему компьютер, а вслед за этим открывает путь во «всемогущие интернеты» с их безграничными возможностями. Для того чтобы на первых порах отличать смешные «мемасики» от несмешных, как правильно «хайпить» и — главное — регистрироваться на сайтах для знакомств, в помощь неопытному юзеру нанимается Алекс (Янис Леспере). Используя фотографию своего моложавого новоиспечённого учителя, Пьер заводит знакомство с некой юной особой под псевдонимом Flora63 (Фанни Валетт).

Кадр из фильма «Мистер Штейн идёт в онлайн»

С первых писем, столь проницательных и утончённых, девушка влюбляется в незнакомца и вскоре предлагает встретиться лично. Стесняясь своих лет, но и не желая упускать драгоценное чувство обретённой влюблённости, Пьер вынуждает Алекса сходить на свидание с очаровательной дамой. Но пожилой сердцеед даже не догадывается, что его подсадная утка — не просто интернет-гуру, но и по совместительству молодой человек заботливой внучки.

Кадр из фильма «Мистер Штейн идёт в онлайн»

«Мистер Штайн идёт в онлайн» — второй подряд фильм многообещающего французского режиссёра Стефана Робели, в центре повествования которого оказываются пожилые люди. И преклонный возраст для Робели не становится синонимом усыхания, забвения и упадничества. Всё в точности наоборот. Как доказывают обе картины, чтобы по-настоящему ощутить красоту жизни со всеми её мудрыми и парадоксальными коллизиями, в бой идут одни старики. Молодость отведена для того, чтобы совершать ошибки, а вот старость — для истинной и всеобъемлющей любви. Причём, любви ко всякому: и другу, и врагу, и второй половине, и случайному прохожему. Именно поэтому ключевой фигурой в «Мистере Штайне» (более близкое название к оригиналу будет «Профайл на двоих»), несмотря на второстепенную роль по сценарию, становится Пьер.

Кадр из фильма «Мистер Штейн идёт в онлайн»

Кстати, крайнее созвучие имени персонажа и самого Пьера Решара неслучайно. Одновременно это и дань легендарному французскому актёру, и оммаж его амплуа в качестве чудаковатого бедолаги, и прощальная симфония по нему же. Потому что больше нет того молодого, озорного простачка, который с грацией слона в посудной лавке выкручивается из любых переделок. Теперь перед нашим героем предстали куда более сложные проблемы: от седины до предощущения смерти, от которых не убежишь вовсе. Остаётся только принять выпавшие на руки карты и продолжать игру — даже не с былой удалью, а с ещё большим азартом. И наблюдать за этим сплошное удовольствие!

Кадр из фильма «Мистер Штейн идёт в онлайн»

«Мистер Штайн идёт в онлайн» — кино совсем ненавязчивое, лёгкое. Можно даже сказать, незаметное, но насколько незаметным может оказаться обострение аллергической реакции. На первых порах можно ничего не заметить и даже не подозревать, что внутри вас уже запущен процесс, и остаётся только ожидать реакции организма. Поэтому пропустить его не получится, вне зависимости от того, собираетесь вы пойти на него в кино или проигнорировать. Это Пьер Решар, и это культ. А от культовой фигуры, к тому же, предстающей перед миллионной толпой фанатов по всему миру в восемьдесят два года в форме и расположении духа, которому позавидует и двадцатилетний, вам не уйти. Такие фильмы сохраняются в истории и сохраняют историю в нас.

Евгений Антипин

В российском прокате с 24 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мистер Штайн идёт в онлайн»