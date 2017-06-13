«Rom Com Shorts 2»: Рецензия Киноафиши

Байки для первых встречных

Незатейливая подборка зарисовок от семи режиссеров, решивших возвести заурядное в комичное. Получились не такие романтичные и смешные, как обещает заголовок, но вполне жизнеспособные короткометражки. Под легким соусом абсурда зрителям предлагают истории среднестатистических персонажей, встретивших любовь в самых неожиданных ситуациях. Своеобразный набор баек, какие рассказывают друг другу случайные знакомые, спасаясь от летнего зноя в своих невероятных фантазиях.

«Детская лихорадка» | Тигран Розин, Франция

Кадр из фильма «Rom Com Shorts 2»

Фильм – об отчаянных попытках пары зачать ребенка где-то в промежутках своего плотного расписания. Превратив «акт любви» в физиологическую обязяловку, Жером и Джеки становятся похожими на марафонцев, которые как раз бегут по улицам их города. Пожалуй, весьма странная история судьбоносного секса, не вызывающая какого-либо душевного или ментального отклика. Разве что – откровенное непонимание проблем зажиточных европейцев, для которых препятствие на пути создания семьи – это отсутствие времени и устойчивой эрекции. Не в пользу здесь и явное переигрывание актеров.

«Обнимашки» | Мэтью Ирвинг Эпстайн, США

Кадр из фильма «Rom Com Shorts 2»

Остроумная издевка над новым трендом – групповыми терапиями для пар. Таких, на которых путем коллективных объятий, раскрытия чакр и публичного обсуждения интимных проблем настраивается любовная гармония. На одном из таких оказываются герои картины – супруги Дрю и Джейн, давно сменившие ласку и нежность на злобные колкости и скандалы. Явно не готовые к тому, чтобы весь вечер прижиматься к телам незнакомцев, они вносят немало смуты и дискомфорта в это действо. «Обнимашки» – неловкая черная комедия, сумевшая показать свою трогательную и душевную сторону, несмотря на просвечивающий скепсис.

«Цифры» | Александр Энгель, США

Кадр из фильма «Rom Com Shorts 2»

Здесь мужчина пытается найти девушку, с которой познакомился прошлой ночью. Все, что у него осталось – подставка от пива, на которой она написала номер телефона. Но последние две цифры оторвались, поэтому он методично обзванивает все возможные комбинации. Скучное зрелище пассивной телефонной охоты, которая разворачивается на фоне документальной передачи про животных. Эдакий подвиг мужчины 21-го века, который ищет свою любовь, с настойчивостью лосося, плывущего на нерест.

«Реальное свидание» | Сэмюэль Абрахамс, Великобритания

Картина, напоминающая больше ролик с просторов YouTube, в которой парень неуклюже пытается познакомиться с девушкой на улице без помощи социальных сетей. Очередной эксперимент на испорченность молодежи интернетом и, как следствие, легкую социальную дикость. Довольно плоская пятиминутка, не менее скучная, чем описанная выше.

«Как я тебя люблю» | Фернандо Гарсиа-Руис Рубио, Испания

Кадр из фильма «Rom Com Shorts 2»

Однажды, когда Дани грабил банк, его поймала сногсшибательная девушка полицейский. С тех пор он не переставал думать о ней, снова и снова совершая преступления во имя новых встреч. Невероятная история не самого умного героя-любовника, логика которого работает от обратного. Местами трогательная и смешная, лента стремительно пролетает мимо, оставив после себя лишь легкий ветерок мальчишеской романтики.

«Услуга», Рик Лиментани, Великобритания

«Услуга» – история о парне, нашедшем необычный способ зарабатывания денег – он помогает хозяевам домашних животных, у которых нет денег на усыпление. Смелая фантазия, имеющая все достоинства, чтобы стать новым сумасбродным анекдотом. Смешная и горькая неправда, случившаяся в сознании автора.

«Аргентинские танго» | Гвидо Тайс, Бельгия

Кадр из фильма «Rom Com Shorts 2»

Пожалуй, лучшая картина в этой подборке, напоминающая оскоровскую короткометражку «Таймкод». По сюжету – стареющий офисный клерк, познакомившись с женщиной по интернету, договаривается о встрече в танцевальном клубе, чтобы исполнить вместе танго. Однако, понятия не имея об аргентинской страсти, он обращается за помощью к своему коллеге – опытному тангеиро. Подозрительная в своей серости комедия оказывается ценнейшей находкой, способной тронуть сердца всех «скучающих аристократов». Душевная, тонкая работа, подкупающая своей скромностью и искренностью. Не претендуя ни на какие громкие определения, «Аргентинское танго» оказывается поводом для улыбки и возрождения веры в сезонные чудеса.

Инна Син

В российском прокате с 15 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Rom Com Shorts 2»