«Твин Пикс: сквозь огонь»: Рецензия Киноафиши

Какой была Лора Палмер?

Сериал «Твин Пикс», впервые вышедший на экраны в 1990-ом году, стал целым культурным феноменом и был признан одним из лучших телепроектов в истории. И вот, спустя 25 лет, как и сказала Лора Палмер агенту Куперу в финальном эпизоде, в 2017 году герои снова встретятся. И этот год не окрестить никак иначе, как год Дэвида Линча. Об этом говорит не только выход третьего сезона культового сериала, но и такие кинособытия, как выход документального фильма «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» и возвращение на большие экраны страны трёх лент режиссёра. Одной из них стала предыстория сериала – «Твин Пикс: сквозь огонь».

Кадр из фильма «Твин Пикс: сквозь огонь»

События, рассказанные в фильме, затрагивают последнюю неделю жизни Лоры Палмер и рисуют более детальный портрет этого персонажа. По сути, зрители впервые смотрят на происходящее её глазами, чего ни разу не происходило в сериале, в котором приходилось довольствоваться лишь обрывками аудио- и видеозаписей и моментами из Красной комнаты. Тем не менее Линчу и Фросту удалось «оживить» Лору в сериале устами других людей, и когда встречаешь её в полнометражном фильме, она предстаёт именно такой, какой представлялась в эпизодах: уверенной в себе, соблазнительной, сильной, таинственной и очень двоякой.

Кадр из фильма «Твин Пикс: сквозь огонь»

Именно двойственность всех людей и явлений этого мира – главный мотив всего «Твин Пикса», и Лора Палмер не исключение. Ведущая тайную жизнь, включающую в себя проституцию, наркотики и нескольких любовников, она остаётся заботливой подругой, нежной дочерью и неравнодушным человеком. И хоть фильм «Твин Пикс: сквозь огонь» не отвечает на те вопросы, которые больше всего волновали зрителей после окончания сериала, но зато он дополняет общую картину и делает её более полной. Его можно назвать одним большим флэшбеком, который выглядит очень целостным, но при этом гармонично вписывается в историю.

Кадр из фильма «Твин Пикс: сквозь огонь»

Практически все происходящие в фильме события уже были описаны в сериале, благодаря расследованию Дейла Купера и местных властей. Например, последняя встреча Лоры с Джеймсом или ночь, которую она провела вместе с Ронеттой Пуласки, Жаном Рено и Лео Джонсоном незадолго до своей смерти. Но есть в нём и то, о чём ранее было неизвестно. Например, одной из сюжетных линий стало расследование убийства Терезы Бэнкс, первой жертвы Лиланда, агентами ФБР, которые впоследствии исчезли. Тут же появляется и персонаж Дэвида Боуи, который также сыграл пропавшего без вести агента. Всё это расширяет Вселенную «Твин Пикса», доказывая, что действие изначально выходило за рамки одного маленького городка. Кроме того, буквально недавно стало известно, что именно этот фильм будет тесно связан с событиями третьего сезона.

Кадр из фильма «Твин Пикс: сквозь огонь»

Единственным недостатком картины можно назвать замену Лары Флинн Бойл, игравшей в сериале Донну, другой актрисой. Да и то, недостатком это считать очень сложно, так как актриса просто напросто на тот момент не смогла участвовать в проекте. Сама же Шерил Ли, сыгравшая Лору Палмер (и её кузину Мэдди в сериале) блистает своим талантом в каждой сцене. За два часа она успевает похитить твоё сердце, затем разбить его, но в конце концов финальным взглядом подарить надежду.

Кадр из фильма «Твин Пикс: сквозь огонь»

«Твин Пикс: сквозь огонь» является обязательным к просмотру не только для всех поклонников сериала и творчества Линча, но для тех, кто верит во всепрощение и бессмертие души. Ну а для тех, кому этого фильма покажется мало, есть также сборник вырезанных сцен, вышедший только в 2014-ом году и проливающий ещё больше света на жизнь и смерть Лоры Палмер, а вместе с тем и на то, что случилось после финальной сцены в ванной с участием агента Купера.

Кадр из фильма «Твин Пикс: сквозь огонь»

Трошина Олеся