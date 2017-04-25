«Гимн великому городу»: Рецензия Киноафиши

Свидание с городом

Около 20 лет назад у известного режиссера и сценариста Сергея Дебижева возникла идея снять красивый документальный фильм о Петербурге. Но в то время никаких денег не хватило бы на съемку с вертолетов, воздушных шаров и дирижаблей. По мере развития технологий эта затея становилась все более осуществимой. И, наконец, несколько лет назад Сергей Дебижев нашел единомышленников, с которыми они не один год снимали эту картину.

Кадр из фильма «Гимн великому городу»

Это документальный фильм, не имеющий в основе никакого сюжета. Это прекрасное художественное произведение, оставляющий зрителя один на один с городом. Никаких закадровых повествований, титров или постановочных сцен с актерами. Всё, что вы видите в фильме, всё это - истинная жизнь Петербурга.

Конечно, отображены все самые главные места города: Невский проспект, Дворцовая площадь, Эрмитаж, Русский музей, Пулковская обсерватория, Академия имени Штиглица, Исаакиевский, Казанский и Смольный соборы, Петропавловка, шпиль Адмиралтейства, Александро-Невская лавра, театры, храмы, музеи и прочее.

Кадр из фильма «Гимн великому городу»

Но главная фишка в том, что нам еще показали и представителей редких профессий. Где вы еще увидите хранителя курантов Петропавловской крепости за работой? Или лоцмана, проводящего корабль по Неве, реставратора икон в Русском музее? А звонаря Владимирского собора в действии? Все перечисленные люди, плюс балерина Михайловского театра, хранитель часов и музыкальных инструментов Эрмитажа, ученый-астроном Пулковской обсерватории, были сняты во время работы, ни одной постановочной сцены.

Кадр из фильма «Гимн великому городу»

Фильм снимался около 6 лет, создатели хотели, чтобы каждый кадр был уникальным и выразительным. Велась длительная и скрупулезная подготовка. Выжидали необходимое состояние природы и погоды. Что интересно, хотя картина о Петербурге, но знаменитой дождливой погоды почти нет, а зафиксированы были все времена года. Дебижев объясняет это таким образом: «Мы намеренно хотели сделать более чем позитивную картину. Мы снимали прям таки духоподъемное зрелище». Поэтому на экране сплошь ясная погода, шикарная цветокоррекция и минимум осадков, чтобы не застилать всю красоту, которую хотели передать создатели.

Название

«В картину вошли лучшие кадры, которые были сняты в течение шести лет. Петербург - наш главный вдохновитель, все члены нашей группы влюблены в него. Нам приятно, что выложенные в интернете фрагменты из фильма уже посмотрели более семи миллионов пользователей. При этом около 40 процентов из них живут не в России», - говорит режиссер Андрей Ефимов. Ради самых лучших кадров съемочная группа бывало даже страдала. Например, эпизод, в котором идет ледоход по Неве, снимали с телебашни в 25-градусный мороз в течение суток.

Кадр из фильма «Гимн великому городу»

Но этого того стоило, фильм нарекают визитной карточкой Петербурга. Жители других городов после просмотра «Гимна великому городу» обязательно захотят посетить город на Неве. Но не останутся равнодушным и петербуржцы, поскольку в суматохе дел легко забыть о том, насколько велик их родной город, и сколько в нем всего прекрасного. И хотя во время просмотра создается ощущение присутствия, все равно появляется навязчивое желание пройтись по всем этим местам. А самое главное, что многие моменты даже истинный петербуржец увидит впервые. Например, механизм развода мостов вблизи, кабину машиниста трамвая изнутри, капитана лодки за работой, калейдоскоп магических дворов, выстрел из пушки и многое другое.

Кадр из фильма «Гимн великому городу»

Подача картинки периодически меняется. То совершенно классическая, то показано все таким образом, будто город и люди кукольные, то экспериментальная. Композиции Баха и Чайковского, а также специально написанная для фильма музыка от Виктора Сологуба и Алексея Карпова, идеально дополнила картину, сделав ее поистине величественной. Обязательно посмотрите «Гимн великому городу», это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета, проникнуться волшебством, взглянуть на магическую геометрию Петербурга и просто получить настоящее эстетическое удовольствие.

Бариева Лилия