«Гимн великому городу»: Рецензия Киноафиши
Около 20 лет назад у известного режиссера и сценариста Сергея Дебижева возникла идея снять красивый документальный фильм о Петербурге. Но в то время никаких денег не хватило бы на съемку с вертолетов, воздушных шаров и дирижаблей. По мере развития технологий эта затея становилась все более осуществимой. И, наконец, несколько лет назад Сергей Дебижев нашел единомышленников, с которыми они не один год снимали эту картину.
Это документальный фильм, не имеющий в основе никакого сюжета. Это прекрасное художественное произведение, оставляющий зрителя один на один с городом. Никаких закадровых повествований, титров или постановочных сцен с актерами. Всё, что вы видите в фильме, всё это - истинная жизнь Петербурга.
Конечно, отображены все самые главные места города: Невский проспект, Дворцовая площадь, Эрмитаж, Русский музей, Пулковская обсерватория, Академия имени Штиглица, Исаакиевский, Казанский и Смольный соборы, Петропавловка, шпиль Адмиралтейства, Александро-Невская лавра, театры, храмы, музеи и прочее.
Но главная фишка в том, что нам еще показали и представителей редких профессий. Где вы еще увидите хранителя курантов Петропавловской крепости за работой? Или лоцмана, проводящего корабль по Неве, реставратора икон в Русском музее? А звонаря Владимирского собора в действии? Все перечисленные люди, плюс балерина Михайловского театра, хранитель часов и музыкальных инструментов Эрмитажа, ученый-астроном Пулковской обсерватории, были сняты во время работы, ни одной постановочной сцены.
Фильм снимался около 6 лет, создатели хотели, чтобы каждый кадр был уникальным и выразительным. Велась длительная и скрупулезная подготовка. Выжидали необходимое состояние природы и погоды. Что интересно, хотя картина о Петербурге, но знаменитой дождливой погоды почти нет, а зафиксированы были все времена года. Дебижев объясняет это таким образом: «Мы намеренно хотели сделать более чем позитивную картину. Мы снимали прям таки духоподъемное зрелище». Поэтому на экране сплошь ясная погода, шикарная цветокоррекция и минимум осадков, чтобы не застилать всю красоту, которую хотели передать создатели.
«В картину вошли лучшие кадры, которые были сняты в течение шести лет. Петербург - наш главный вдохновитель, все члены нашей группы влюблены в него. Нам приятно, что выложенные в интернете фрагменты из фильма уже посмотрели более семи миллионов пользователей. При этом около 40 процентов из них живут не в России», - говорит режиссер Андрей Ефимов. Ради самых лучших кадров съемочная группа бывало даже страдала. Например, эпизод, в котором идет ледоход по Неве, снимали с телебашни в 25-градусный мороз в течение суток.
Но этого того стоило, фильм нарекают визитной карточкой Петербурга. Жители других городов после просмотра «Гимна великому городу» обязательно захотят посетить город на Неве. Но не останутся равнодушным и петербуржцы, поскольку в суматохе дел легко забыть о том, насколько велик их родной город, и сколько в нем всего прекрасного. И хотя во время просмотра создается ощущение присутствия, все равно появляется навязчивое желание пройтись по всем этим местам. А самое главное, что многие моменты даже истинный петербуржец увидит впервые. Например, механизм развода мостов вблизи, кабину машиниста трамвая изнутри, капитана лодки за работой, калейдоскоп магических дворов, выстрел из пушки и многое другое.
Подача картинки периодически меняется. То совершенно классическая, то показано все таким образом, будто город и люди кукольные, то экспериментальная. Композиции Баха и Чайковского, а также специально написанная для фильма музыка от Виктора Сологуба и Алексея Карпова, идеально дополнила картину, сделав ее поистине величественной. Обязательно посмотрите «Гимн великому городу», это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета, проникнуться волшебством, взглянуть на магическую геометрию Петербурга и просто получить настоящее эстетическое удовольствие.
Бариева Лилия