«Tromso: FILMS FROM THE NORTH»: Рецензия Киноафиши

Письма с севера

«Фильмы с Севера 2017» – это сборник коротких метров с Международного кинофестиваля в городе Тромсё. Норвежская коллекция не только подогревает стереотипы о северных морозах, море и рыбе, но и невзначай обнажает край своей скандинавской души. Причем, с той её стороны, где будничное граничит с поэтичным, а реалистичное с абсурдным. Вдумчивые и почти безмолвные работы получились свежим срезом современного авторского кинематографа Норвегии.

Где ты? | Норвегия, 2016, 8 мин.

Режиссер: Egil Pedersen

Кадр из фильма «Где ты?»

Тревожное кино о девочке, которая начинает предчувствовать болезнь матери. Призрак смерти проявляется на идиллических картинах, изображающих жизнь маленькой семьи – в их деревянном домике и на заснеженном дворе.

Минималистичные виды, изредка перебиваемые мутными кадрами, получились говорящей иллюстрацией двух взглядов на вещи – объективного и субъективного. Именно внутренним взором девочка улавливает приближающийся недуг. А атмосферу невидимого противостояния передают дрожащие электронные биты, баритонное пение и лицо главной героини, в миг меняющееся из милого детского в устрашающее взрослое.

Кино, наполненное мрачной эстетикой и гнетущей загадочностью, оставляет при этом после себя ощущение спасительной свежести и чистоты. Прекрасная полумистическая зарисовка, больше визуальная, нежели сюжетная.

Рестрикторама | Норвегия, 2016, 15 мин.

Режиссер: Thor Brenne

Кадр из фильма «Рестрикторама»

Это история разложения семьи в одной иллюстрации. Отец, мягкий и нерешительный, решает спилить дерево на заднем дворе. За этим наблюдает властная мать, которая настолько сурова, что улыбается, кажется, только телевизору, и дочь-подросток, тихоня, балующаяся какими-то извращенностями за закрытыми дверями.

Негласный конфликт, показанный через призму ручной камеры дочери, – крайне актуальная реалия общества смешанных социальных ролей и душевных деформаций, причинами которых оказываются безграничное потребление и парализующий комфорт.

Контроль | Норвегия, 2016, 13 мин.

Режиссер: Henning Rosenlund

Кадр из фильма «Контроль»

«Контроль» – новый смешливый кивок в сторону тенденций эпохи «Инстаграма» – крайнего перфекционизма относительно своей внешности. Такая одержимость появляется у главной героини Тины, которая решает снимать каждое свое движение на видео, чтобы выработать идеальное поведение. Спустя время, она действительно приближается к совершенству, правда, жутковато кукольному.

Всё возводиться к духовной лени, когда вместо созидания своей личности, люди тратят своё время и силы на шлифовку её фасада. Именно эта попытка соответствовать стандартам, рожденным глобализмом, высмеивается в картине. Правда, совсем неоднозначно…

Правда севера | Норвегия, 2016, 10 мин.

Режиссер: Simen Nyland

Кадр из фильма «Правда севера»

Трогательный мультфильм о девушке-механике, капитане подводной лотки и компасе, ведущему к счастью. Стимпанковская стилистика рисунка, напоминающая больше картонную анимацию, мысленно поёт оду любви и преданности. Полная золотых отсветов, романтики и тревоги морских глубин, картина оказывает незамысловатой, доброй северной сказкой.

Совершенное тело | Швеция, 2016, 11 мин.

Режиссер: Ragnar Bragason

Кадр из фильма «Совершенное тело»

Напряжённые крики, пыхтение и скрип пружин – документальная лента об искусстве бодибилдинга. Под нескромные «Я король жима!» мы бесстрастно наблюдаем за молодыми парнями, самоотверженно потеющими в тренажерном зале, которые по очереди снимают штаны перед зеркалом, чтобы продемонстрировать свои мышцы.

Вся эта рутина «совершенства» с разговорами о жире и взбиванием протеиновых коктейлей оказывается не самым приятным зрелищем, ни капли не романтизированным и приукрашенным. Режиссёр показывает всё как есть – тужащееся лицо крупным планом, натянутое тело со взбухшими венами и прочие детали удовлетворения мужского эго.

Пёс | Норвегия, 2016, 10 мин.

Режиссер: Aleksander Noraas & Hallvard Holmen

Кадр из фильма «Пёс»

На фоне идеальных зелёных полей, чистого голубого неба и новеньких красных амбаров разгорается настоящая деревенская драма. Мужчина убивает соседскую собаку, а тот, ни секунды не думая, решает отомстить. И свидетелем «междоусобицы» становится маленькая девочка.

«Пёс» – эффектная точка норвежских показов, сначала пугающая своей серьёзностью, а затем шокирующая остроумной концовкой. Так что молчаливая серьёзность быстро превращается в анекдотичную историю, способную вызвать в зале всплеск хохота и восторженных аплодисментов.

Инна Син