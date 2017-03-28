«Жизнь кабачка»: Рецензия Киноафиши

Социальная сказка

В стороне от дерзких и рано повзрослевших мультфильмов сегодняшнего проката молчаливо стоит непосредственная франко-швейцарская анимация «Жизнь Кабачка». Блеснув своей экспрессивной визуализацией и тихой детской философией на мировых кинофестивалях, лента продолжает очаровывать, заглядывая в городские кинотеатры.

Кадр из фильма «Жизнь Кабачка»

Печальная в своём отчаянном оптимизме, «Жизнь Кабачка» рассказывает социальную сказку о детях, отшельнически живущих в маленьком приюте. Оставленные без болезненной любви родителей – преступников, алкоголиков и других общественных аутсайдеров, ребята по-своему познают этот контрастный мир. Главный герой – 9-летний мальчик с поэтичным именем Икар, которого все называют более приземлено Кабачок, попадает в детский дом после гибели матери (любительницы разговаривать с телевизором, попивая пиво). Но вместо полагающегося жанром одиночества, он находит новых друзей – усатого полицейского Реймонда, смелую Камиллу и задиристого хулигана Симона.

Кадр из фильма «Жизнь Кабачка»

«Жизнь Кабачка» – без преуменьшений триумфальный полнометражный дебют Клода Барраса, который сумел, не спекулируя острыми темами, аккуратно их раскрыть, причем детскими руками, позволив им самим рассказать о себе. Поэтому в картине много любопытства и неуверенных попыток осмыслить реальность, которые не приходят в итоге к единым «моралям» и жизнеутверждающим девизам. Без затертых шаблонов, подопечные Барраса рассуждают о смерти (случайной и насильственной), одиночестве, насилии, доброте и сексе (только с технической точки зрения). Бесстрашные и не по возрасту рассудительные, дети делятся своими трагичными историями и ждут откровения в ответ, не жалуясь на судьбу и не завидуя другим. Причем делают это просто и иногда даже смешно, спасая фильм от неизбежной в таком случае трагичности.

Кадр из фильма «Жизнь Кабачка»

Кабачок и его друзья (считай, семья) оказываются гораздо более взрослыми, чем баловни родительской любви, а оттого более бережливыми на каждое искреннее чувство и эмоцию. Камилла в одной из сцен даже читает «Превращение» Кафки, что кажется остроумной авторской шуткой. Так что картина, старательно избегающая эмоционального и нравственного шантажа, жаждет не зрительской жалости, а любви. В этом неожиданный парадокс, напоминающий «Лунный свет», в котором всё социальное – лишь фон, а душевное – центр.

Кадр из фильма «Жизнь Кабачка»

Помимо всепоглощающей грусти, перебиваемой воодушевленной радостью, настоящий восторг вызывает визуальное воплощение анимации. Пластилиновая наивность в сочетании с серьезной педантичной детализацией кажется торжеством эстетической гармонии и первоклассным мастерством. Яркий контрастный мир на белом фоне напоминает ожившие детские рисунки, в которых нос похож на оранжевую морковку, ушы - большие и круглые, а на руках – по четыре пальца. Эта рукотворность, безусловно, подкупает искушённого компьютерной анимацией зрителя. Графика напоминает работы студии «Лайка» - «Кубо. Легенда о самурае», «Коралина в стране кошмаров» и «Паранорман или Как приручить зомби».

Кадр из фильма «Жизнь Кабачка»

В общем, «Жизнь Кабачка» – прекрасная в своей самобытности и смелая анимация Клода Барраса, изо всех красок старающаяся прикрыть неромантичные реалии брошенных детей. Бескорыстная фантазия о бескрылых Икарах, пытающихся нащупать границу между землей и солнцем, между пугающей правдой и спасительной мечтой. Картина – для всех ценителей проницательного и тихого анимационного искусства.

Инна Син

В российском прокате с 1 июня 2017 года

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