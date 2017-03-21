«Oscar Shorts 2017. Фильмы»: Рецензия Киноафиши

Все вместе

«Oscar Shorts» – сливки киноискусства, старательно собираемые Американской киноакадемией в надежде найти самые сильные высказывания о волнующей действительности. В этом году премия сплошь цитирует европейцев – французов, венгров, испанцев, датчан и швейцарцев. А те в свою очередь ненавязчиво намекают на эпоху всепоглощающей формализации и двойных стандартов, пороках общества потребления и едва преодолимом душевном одиночестве. Так, в шорт-листе 2017 – пять актуальных, но не кричащих метафор, в которых через личное открывается глобальное.

«Все вместе»

Криштоф Деак, Венгрия, 2015; 26 минут

Кадр из фильма «Все вместе»

«Все вместе», которую также переводят как «Хор» или «Пой» – тревожная драма венгерского режиссёра Криштофа Деака. Автор помещает зрителя в замкнутый мир будапештской школы, где среди холодных голубых стен и потертых деревянных парт зарождается чистая и непосредственная дружба двух девочек – Лизы и новенькой Зофьи. Дети вместе поют в хоре, который прославил школу и не раз делал победителем в соревнованиях. Однако вскоре дети обнаруживают, что причина первых мест и конкурсных призов не в коллективном таланте, а хитрых манипуляциях учительницы музыки.

Кадр из фильма «Все вместе»

Невероятно напряженная картина, мастерски растягивающая ощущение ментального и душевного беспокойства, рассказывает о силе детского духа, особо чувствительного к несправедливости и лжи. О том, что ощущение правильного заложено глубже, чем потребность в конформности и всеобщем одобрении. И в целом – о борьбе за свои права и свободу, за, возможно, самые эксплуатируемые сегодня понятия. При этом от повышенной серьезности и драматизма картину спасают неожиданное воодушевление и вера в торжество истины, что кажется спасительно необходимым.

Именно эта формула – маленького социума, с его маленькими обитателями и внутренними проблемами, вкупе с выверенными кадрами и проницательной игрой Дорки Хаис (Dorka Hais) обеспечила картине золото «Оскара».

«Внутренние враги»

Селим Аззиза, Франция, 2015; 28 минут

Кадр из фильма «Внутренние враги»

«Внутренние враги» Селима Аззиза это прямолинейное рассуждение о сущности демократических ценностей, так звонко обозначенных в девизе Франции – «Свобода, равенство, братство». Каждое слово обесценивается во время рутинного допроса 1996 года. Учитель с алжирским паспортом (но всю жизнь живущий во Франции) решил официально получить французское гражданство, однако процедура превращается в акт бюрократического расизма, прикрываемого антитеррористической бдительностью. И если сначала офицер полиции спрашивает названия рек в стране, то после – количество визитов в мечеть в 1994-ом.

Кадр из фильма «Внутренние враги»

Действо, балансирующее на грани абсурда, как никогда точно изображает реальность целой эпохи, когда «новомодные» принципы становятся двуглавым оружием в умелых руках. Эти сцены напоминают сотни других, проходивших и в нашей стране – суд над Бродским, например. Раздражительная бессмыслица, оказывающаяся самой настоящей правдой – парадокс, выявляемый режиссёром. А жёлто-зелёные гнетущие тона его ещё более подчеркивают.

«Тихие ночи»

Аске Банг, Дания, 2016; 31 минута

Кадр из фильма «Тихие ночи»

«Тихие ночи» Аске Банга – попытка оторвать среднестатистического европейца от его среднестатистических проблем, обратив внимание на «слепую зону». То есть ту области жизни, которую мы намеренно не замечаем из-за его плохого запаха, неопрятного вида и невероятной сложности проблем. И это – люди, оказавшиеся по ту сторону рождественских праздников, бездумных развлечений и посиделок в баре. В истории Банга повествуется о спасительных отношениях нелегального эмигранта из Ганы, ведущего жизнь бездомного, и одинокой добросердечной волонтерши.

Кадр из фильма «Тихие ночи»

Бесконечно печальная, одновременно трогательная и романтичная картина – о стыде за нищенство, материальное и духовное, о самоотверженной и истинной любви. О том, что каждый нуждается в убежище, которое мы способны друг другу дать. Главное, чтобы этот настрой в фильме не переходил в простую жалость, а соответственно, и в спекуляцию ею.

«Таймкод»

Хуанхо Хименес, Испания, 2016; 15 минут

Кадр из фильма «Таймкод»

«Таймкод» – милая комедия Хуанхо Хименеса, разбавляющая весь этот серьезный тон, заданный предыдущими работами. Почти безмолвная романтическая картина о странных любовных коммуникациях двух работников парковки. Луна сторожит территорию днем, а Диего – ночью. Между ними ничего не было, пока девушка не заметила на записи камер наблюдения, что коллега в свою смену действует не совсем по правилам. И у них завязывается необычная видео-переписка.

Кадр из фильма «Таймкод»

В этом фильме очаровывает всё – сочетание статики парковочной локации и динамики действия, безмолвного юмора и, самое главное, непосредственности взаимоотношений главных героев, будто отделённых от всех правил. Оптимистичная, ни на что не намекающая работа, – прекрасный пример чистого эстетического удовольствия.

«Женщина и поезд»

Тимо фон Гунтен, Швейцария, 2016; 31 минута

Кадр из фильма «Женщина и поезд»

«Женщина и поезд» Тимо фон Гунтена кажется ностальгическим побегом от реальности под руку с уже не молодой Джейн Биркин. В кадре – полусказочный домик с голубыми ставнями, во двор которого каждый день врывается скоростной современный поезд. Ему вот уже целую вечность машет красным флажком Элиза Лафонтен, улыбаясь и высунувшись из окна. И однажды ей прилетает письмо от конудктора экспресса, который, несмотря на скорость 300 км/час, сумел разглядеть чудачку.

Кадр из фильма «Женщина и поезд»

Выполненная в голубых и ярко жёлтых тонах, картина рассказывает о застывшем где-то на стыке времён полуреальном городке Монбижу и его жителях, которых ярко олицетворяет главная героиня. Трогательная и чувственная лента – настолько идиллическая, что печальная...будто разыгравшаяся фантазия постаревшей Амели.