«Рок-н-рольщики»: Рецензия Киноафиши

Да иду, как по Дублину Джойс

Всякая лягушка хвалит своё болото. Правда, если оно вдруг не выросло посреди дремучей Ирландии, и его не назвали Дублином. Вот Джон Карни и не хвалит, — уже на протяжение более десяти лет, — но смотрит на родные земли с некоторым сочувствием и тоской. И вся его печаль оказалась настолько большой, настолько громкой, что о ней прослышали не только на берегах матери-Англии, но и во всём мире. Да ещё и номинировали на «Золотой глобус» за столь искусную нелюбовь. Так страдать тоже надо уметь!

Кадр из фильма «Синг Стрит»

«Грусть должна быть светлой» — определяющая фраза для творчества ирландского режиссера, которую он окончательно одизировал в мелодраматической комедии «Синг Стрит». Казалось бы, канва повествования проста как тексты популярных песен, но в этом и заключается её непревзойдённое очарование. Всегда знаешь наперёд, о чём пойдёт речь: кто хороший, а кто злодей, — однако сопереживаешь всем, как будто вчера родился. Даже слоган фильма говорит сам за себя: «Мальчик (Фердия Уолш-Пило) встретил девочку (Люси Бойтон). Девочка не подпустила к себе. Мальчик создал группу». А дальше — музыка. А ещё мода, клипы 80-х, дань массовой культуре, многократные отсылки к таким мастодонтам new-wave культуры, как Duran Duran, The Cure, Spandau Ballet. Всё это настолько органично выглядит и слушается, что на очередной сцене хочется вскочить с места и начать подпевать.

Кадр из фильма «Синг Стрит»

Первая любовь, первый враг, череда маленьких побед и серьёзный крах идеалов. Всё это становится приятной формой ностальгии, облеченной в рок-н-ролльный саундтрек и тонкий английский юмор. Скорее, дело даже не столько в юморе, сколько в остроумии. Да, возможно, эти шутки вы уже слышали в «Симпсонах», но Господь не столь всемогущ, чтобы создать что-нибудь ещё, над чем там не шутили.

Безусловно, «Синг-Стрит» — это кино о взрослении. Своеобразная ода юности, в которую приятно окунуться на уровне размышлений, но никак не вернуться в действительности. Джон Карни недвусмысленно говорит через героев о том, что Дублин — черная дыра, которая неминуемо засосет в себя все мало-мальски зарождающиеся звёзды и таланты. Повсюду упадок, глухонемой консерватизм и приверженность заскорузлым традициям, от которых зла больше, нежели пользы. А когда в эту картину пытается вписаться подросток, авансом прибавляются извечные издёвки, запреты и проблемы в семье.

Кадр из фильма «Синг Стрит»

Кстати, отдельного внимания заслуживает тема именно родственных взаимоотношений. Подобно повестям Джерома Сэлинджера, братья и сестра тесно связаны друг с другом, и не только узами крови. Жизнь близкого становится такой же важной, как и собственная. Именно поэтому между ними царит единство духа, и какими бы разными они ни были, более опытный и уверенный всегда готов поделиться мудрым советом и наставить на истинный путь. И если тема семьи для вас так же важна, как и для режиссёра, то в конце фильма ждите особо трогательный титр.

Кадр из фильма «Синг Стрит»

И пусть сюжет хрестоматиен до предела, его прямолинейность позволяет безо всяких помех осознать всю ту мудрость и доброту, заложенных в него от самой глубины души. Возможно, это лишь сплошная лирика. Ведь по сути «Синг Стрит» является большим признанием в любви: к дому, к молодости, к свободе и искусству. И пусть эта любовь юношеская, безумная и временами безответная, зато не обрюзгшая и покрытая слоем стереотипов, которая толкает на борьбу ради идеалов и ещё не забытых грез.

Евгений Антипин

В российском прокате с 15 по 29 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Синг Стрит»