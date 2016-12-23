«Охотники»: Рецензия Киноафиши

Охотники до философии

В ограниченный прокат выходят «Охотники» от Александра Селиверстова. 22 декабря режиссер лично поприветствовал зрителей в киноцентре «Родина». Прежде чем начать просмотр, Александр предупредил, что этот фильм своего рода пазл – каждый поймет его по-своему. Многие создатели так говорят о своей работе, но тут режиссер действительно не кривил душой.

Чтобы уловить хоть какую-то суть, нужно ознакомиться с синопсисом:

Главный герой фильма, под грузом жизненных событий и обстоятельств, погружается в мир собственных фантазий, которые самым причудливым образом начинают переплетаться с реальной жизнью, унося его все дальше от действительности.

Кадр из фильма «Охотники»

Фильм заявлен как драма, но с первых же минут, становится понятно, что вас погружают в артхаус. Русский, беспощадный, навеянный зарубежными традициями артхаус. Место действия и время меняются молниеносно. Только привыкаешь к одной обстановке и диалогу, как тебя переносят в другое место и другие мысли. Вот герои гуляют по лесу в костюмах XVIII века, а вот уже переносятся в наше время, затем погружаются в вестерн. Меняется даже цветность картины, большинство эпизодов черно-белые, но есть и цветные. Можно даже подумать, что это некая подсказка. Может все что черно-белое это реальность, а цветное – фантазия? Может наоборот, но это не суть, все одинаково абсурдно.

Кадр из фильма «Охотники»

Как бы все ни менялось, неизменным остается занудство и главный герой. Он постоянно предается пространным размышлениям и ведет философские разговоры с другими персонажами. Не совсем понятно в каких он находится отношениях с мелькающими людьми, но все они с удовольствием поддерживают диалог. - Неужели всю жизнь человека можно поместить во флакон духов? - Видимо да, как вспомню об этом, сразу мурашки по коже. - Давай поговорим о любви. - Все разговоры, в конце концов, о любви.

- Люди, у которых аура жертв, притягивают к себе насилие.

- Патока смерти обволакивает тебя и не хочет отпускать.

Кадр из фильма «Охотники»

Люди говорят очень много: то на совершенно банальные темы, то на неестественные для людей их возраста. Учитывая, что Александр выступил и сценаристом, создается ощущение будто он в какой-то момент решил «какие глубокие у меня мысли», может, поделиться ими с миром? Абсурдность разговоров дополняет действо. Похороненный человек выбирается из могилы и начинает отплясывать кадриль, страдающий парень со стаканом виски (влияние Америки, русские люди пьют водку когда всё плохо), безумные танцы под «Лезвие стен, сон-бессонница, пьянка», интервью с человеком, который хотел убить жену, но ограничился разводом и т.д.

Всё это можно посчитать достойным русским артхаусом с налетом гениальности или мега-бредом. Это кино на любителя, какой-нибудь фанат Marvel почувствовал бы, что его пытаются свести с ума. Но в то же время, зритель вполне может ощутить некий отклик и близость со всеми поднятыми философскими мыслями. То и дело обсуждались различные темы: живопись, американский футбол, жизнь и смерть, чувства, кинематограф, уникальность, индивидуальность и т.п.

Кадр из фильма «Охотники»

Это не первая режиссерская работа Селиверстова, но дебют в полном метре. Опыт в коротком метре дал о себе знать, весь фильм выглядит как склейка нескольких короткометражек. И если хождения героя еще можно было понять, то в какой-то момент стали появляться никак не связанные с ним персонажи. Три девушки, играющие в покер в совершенно пустой и темной комнате. Парень и девушка на крыше, обсуждающие запахи жизни. Эти персонажи появлялись на 10 минут, обсуждали что-то свое и остается только гадать, что хотел сказать режиссер? Неужели только то, что произнесли сами герои?

Рекомендуется к просмотру хипстерам и истинным киноманам. Если постараться, то можно найти во всем этом глубокий смысл. А некоторые кадры, например, боксерская груша из мягких игрушек, действительно поразят воображение и останутся в памяти надолго.

Кадр из фильма «Охотники»

Бариева Лилия

В российском прокате с 22 декабря 2016 года

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