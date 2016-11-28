«7 диких историй о превратностях судьбы»: Рецензия Киноафиши

7 способов рассмешить судьбу

«Дикая» подборка коротких метров от Utopia Shorts показывает все оттенки комедий с абсурдом, мистикой, пародией и романтикой. Не смотря на их черную заявку, большинство сюжетов по-доброму высмеивают парадоксы европейских будней. Так что сборник восьми режиссеров из США, Пуэрто Рико и Франции смотрится легко и весело, не вызывая приступов шока или безудержного смеха. А главная тема – судьба с ее игры.

Кадр из фильма «7 диких историй о превратностях судьбы»

Как и все безумные истории, сюжет «С приветом из Милвуда» начинается со скуки. А плюет в потолок от ничего неделания домохозяйка Эвелин. Ее городок Милвуд напоминает кукольный американский пригород с зелеными газонами и пластиковыми розовыми фламинго. Но в эту рекламную идиллию не вписывается амебная и слегка потерянная героиня, которой так стал противен собственный муж, что у нее начали появляться мысли избавиться от него. Это простая по своей задумке комедия, с предсказуемыми поворотами от фантазийного к абсурдному и от смешного к печальному. Анекдотичное поведение героев, словно перенятое у персонажей анимационных сериалов, вполне достойно несет свое развлекательное бремя, не навевая скуку.

Кадр из фильма «7 диких историй о превратностях судьбы»

Гораздо более непредсказуемо развивается сюжет «Пока тюрьма не разлучит нас». Смотря картину, то хмуришь брови от непонимания, то поднимаешь вверх от удивления, при этом, не переставая время от времени хихикать. Но чем дальше развивается история, тем меньше хочется смеяться и больше плакать, настолько трогательной оказывается эта любовь короткого метра. А в фильме мы видим двух преступников, отчаянно пытающихся пожениться. Запершись в каком-то тесном помещении с заколоченными окнами, потеющий от волнения Джозеф и гиперактивная Лиса готовятся к самому волнительному моменту в своей жизни – свадьбе.

Кадр из фильма «7 диких историй о превратностях судьбы»

И совсем невеселой, и, действительно, черной кажется история одной дорожной аварии – «Самаритяне». Наверняка, к вам в дом стучались милые люди с вопросом «Верите ли вы в Бога?», на что вы, вежливо улыбнувшись, закрывали перед их носами дверь. А что, если они закроют дверь перед вами? Мужчина в самом расцвете лет, с прилагающимися к такому возрасту планами на жизнь, вдруг попадает в автомобильную аварию. Тогда ему на помощь приходит пара христиан, готовых помочь несчастному. Слава богу! Или нет… Картина пугает своим жестким и прямым намеком на то, как часто люди не слышат друг друга, хотя говорят об одних и тех же вещах, будь то жизнь или бог. Не сложно перенести схему на жизнь, чтобы увидеть, как этот театр абсурда легко мог бы стать реальностью, или уже ей является.

Кадр из фильма «7 диких историй о превратностях судьбы»

А вот что и в правду наша действительность, и не нуждается ни в каких метафорах так это мир вечных очередей. Хорошее воспитание и манеры приводят вежливого француза в супермаркет, который оказывается лабиринтом из сотен правил и условностей. И чтобы выжить в нем, нужно либо идти по головам и продуктовым коляскам, либо терпеливо дышать в спину впереди стоящему покупателю. Тема «Очереди» не новая для комедийных зарисовок, и никогда не проигрывает. Получился хороший баланс актуальности, легкого юмора и качественной подачи. Такой же современной можно назвать картину «Барри» о «честном» наркоторговце, который толкает кокаин в красивой голубой упаковке с бантиком. Или работу «На бегу» про забег неверного мужа от «места преступления» до дома, чтобы спасти свой брак.

А завершает альманах история «Странные люди» о двойнике Джима Моррисона, приправленная мистикой и странностями преданного фаната вокалиста The Doors. «7 диких историй о превратностях судьбы» захватывающие и на удивление смешные, пугающие и трогательные сюжеты, чтобы оценить которые нужно их просто смотреть.

Инна Син

В российском прокате с 1 декабря 2016 года

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