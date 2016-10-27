«Куда бы еще вторгнуться»: Рецензия Киноафиши

Возможно ли соединить все плюсы в одной стране?

Документальные фильмы любят не многие зрители, и их можно понять: чаще всего тематика таких картин в принципе не подразумевает чего-то захватывающего, динамичного, то есть, чего-то такого, ради чего обычно ходят в кино. Но документалиста Майкла Мура совсем не останавливает не самой большой интерес этого жанра среди аудитории. Спустя 6 лет после своей последней картины (2009, «Капитализм: История любви») он выпускает новый фильм, в котором он выступил ещё и в роли сценариста, — «Куда бы еще вторгнуться?» («Where to Invade Next»). Мы пишем про 6 лет потому, что впервые он был представлен на кинофестивале в Торонто в 2015 году.

Кадр из фильма «Куда бы ещё вторгнуться»

Фильм начинается с мыслей сценариста и режиссёра о том, что война — дело неблагодарное. А ещё он говорит о том, что в Америке много пороков, с которыми можно и нужно бороться. И чтобы найти методы борьбы совсем не обязательно убивать множество людей, достаточно всего одного добровольного солдата, который вторгнется в разные страны и захватит их бескровно. Таким солдатом себя и называется Майкл Мур. Собственно, рассматриваемый фильм — о дружелюбных «вторжениях».

Кадр из фильма «Куда бы ещё вторгнуться»

А вторгается он много куда: в Италию, Францию, Финляндию, Норвегию и даже Тунис.

В каждой стране он находит какую-то хорошую идею организации государства, быта, работы, образования и «забирает» её в США, чтобы попытаться внедрить там. Причём идеи иногда удивительно просты, но люди с улыбками рассказывают о том, что это действительно работает. Например, где-то короткий рабочий день, где-то – бесплатное образование, а где-то тюрьмы похожи на пансионат. И все эти особенности Мур сравнивает с ситуацией в Америке.

Кадр из фильма «Куда бы ещё вторгнуться»

В фильме много тонких, а иногда и толстых политических шуток. Несмотря на то, что вещи обсуждаются часто серьёзные и проблемные, всё это подаётся с юмором. Насколько такой подход хорош, сказать тяжело, но смотреть кино интересно. Особенно забавными кажутся критические шутки над своей страной от режиссёра, который, кроме всего прочего, ещё и исполнитель главной роли в фильме.

В странах, в которые «подаётся» Мур, он ищет в основном положительные стороны, впрочем, не забывая сказать и о том, что всё это взялось не просто так, а завоёвывало в течение многих лет. Фильм не стесняется рассказывать и об ошибках. Например, геноцид Германии — важная и серьёзная тема, которой автор уделил немало внимания. Вместе с этим неоднократно говорится, что всем необходимо признавать свои ошибки, чтобы искупить их и стать лучше.

Кадр из фильма «Куда бы ещё вторгнуться»

Правда, иногда ошибки разных стран, особенно Америки, показываются в такой провокационной форме, что можно только удивиться, что фильм вообще увидел свет, а не был задавлен недовольными высказываемой в фильме правдой. Но от этого картина кажется ещё интереснее, потому что в ней говорится и показывается много того, что увидеть и услышать не ожидаешь, хоть американский кинематограф довольно демократичен.

А вот конец в фильме весьма ожидаемый. Мур выясняет, что все идеи, которые успешно используют другие страны, уже когда-то были предложены Америкой, великой всемогущей страной и так далее. Хотелось бы хоть где-то обойтись без восхваления Штатов, но увы. Но простим Муру эту «оплошность» за американскую самоиронию, которая порадовала бы, пожалуй, даже Задорнова.

Майкл Мур. Кадр из фильма «Куда бы ещё вторгнуться»

Оксана Рузаева

В российском прокате с 27 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Куда бы ещё вторгнуться»