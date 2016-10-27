«Куда бы еще вторгнуться»: Рецензия Киноафиши
Документальные фильмы любят не многие зрители, и их можно понять: чаще всего тематика таких картин в принципе не подразумевает чего-то захватывающего, динамичного, то есть, чего-то такого, ради чего обычно ходят в кино. Но документалиста Майкла Мура совсем не останавливает не самой большой интерес этого жанра среди аудитории. Спустя 6 лет после своей последней картины (2009, «Капитализм: История любви») он выпускает новый фильм, в котором он выступил ещё и в роли сценариста, — «Куда бы еще вторгнуться?» («Where to Invade Next»). Мы пишем про 6 лет потому, что впервые он был представлен на кинофестивале в Торонто в 2015 году.
Фильм начинается с мыслей сценариста и режиссёра о том, что война — дело неблагодарное. А ещё он говорит о том, что в Америке много пороков, с которыми можно и нужно бороться. И чтобы найти методы борьбы совсем не обязательно убивать множество людей, достаточно всего одного добровольного солдата, который вторгнется в разные страны и захватит их бескровно. Таким солдатом себя и называется Майкл Мур. Собственно, рассматриваемый фильм — о дружелюбных «вторжениях».
А вторгается он много куда: в Италию, Францию, Финляндию, Норвегию и даже Тунис.
В каждой стране он находит какую-то хорошую идею организации государства, быта, работы, образования и «забирает» её в США, чтобы попытаться внедрить там. Причём идеи иногда удивительно просты, но люди с улыбками рассказывают о том, что это действительно работает. Например, где-то короткий рабочий день, где-то – бесплатное образование, а где-то тюрьмы похожи на пансионат. И все эти особенности Мур сравнивает с ситуацией в Америке.
В фильме много тонких, а иногда и толстых политических шуток. Несмотря на то, что вещи обсуждаются часто серьёзные и проблемные, всё это подаётся с юмором. Насколько такой подход хорош, сказать тяжело, но смотреть кино интересно. Особенно забавными кажутся критические шутки над своей страной от режиссёра, который, кроме всего прочего, ещё и исполнитель главной роли в фильме.
В странах, в которые «подаётся» Мур, он ищет в основном положительные стороны, впрочем, не забывая сказать и о том, что всё это взялось не просто так, а завоёвывало в течение многих лет. Фильм не стесняется рассказывать и об ошибках. Например, геноцид Германии — важная и серьёзная тема, которой автор уделил немало внимания. Вместе с этим неоднократно говорится, что всем необходимо признавать свои ошибки, чтобы искупить их и стать лучше.
Правда, иногда ошибки разных стран, особенно Америки, показываются в такой провокационной форме, что можно только удивиться, что фильм вообще увидел свет, а не был задавлен недовольными высказываемой в фильме правдой. Но от этого картина кажется ещё интереснее, потому что в ней говорится и показывается много того, что увидеть и услышать не ожидаешь, хоть американский кинематограф довольно демократичен.
А вот конец в фильме весьма ожидаемый. Мур выясняет, что все идеи, которые успешно используют другие страны, уже когда-то были предложены Америкой, великой всемогущей страной и так далее. Хотелось бы хоть где-то обойтись без восхваления Штатов, но увы. Но простим Муру эту «оплошность» за американскую самоиронию, которая порадовала бы, пожалуй, даже Задорнова.
Оксана Рузаева
В российском прокате с 27 октября 2016
Расписание и покупка билетов на фильм «Куда бы ещё вторгнуться»