«Искушение»: Рецензия Киноафиши

На балу у золотого тельца

Известный широкому кругу зрителям по «Убойной силе» и «Бандитскому Петербургу» актер и продюсер Александр Тютрюмов с картиной «Искушение» режиссером выступил впервые.

Для искусства моральный выбор – тема вечная, а для кино в частности – излюбленная. Положи на одну чашу весов что-нибудь очевидное (славу, имя, богатство), а на другую, скажем, любовь – готовая история и очень кинематографичная. Потому что героя будет неизбежно швырять от одного берега к другому и драма разгорится – будь здоров… Словом, одна из самых верных сценарных комбинаций. К ней-то и прибег режиссер.

Кадр из фильма «Искушение»

По дороге к друзьям на дачу молодая пара (Кирилл Жандаров и Равшана Куркова) сбивается с пути и, замерзнув, набредает на затерянное в лесу жилище скульптора (Федор Добронравов). Влюбленным хозяин кажется очень странным, и предчувствие их не обманывает: тот называет героиню своей музой и, когда она уходит спать, предлагает персонажу Жандарова отказаться от девушки в обмен на большую сумму.

Сцена сделки обставлена с потусторонним антуражем: горящий камин, темнота за окном и зловещее выражение лица скульптора, подносящего свечу к лицу и напевающего: «Здесь правит бал Сатана». Эту картинку дополняет еще одного обстоятельство: хозяин не говорит, откуда у него столько денег. Не иначе, как от лукавого, подумает зритель. И его не спешат разубеждать.

Кадр из фильма «Искушение»

Однако вряд ли автор стремился просто напугать – в конце концов, перед нами не фильм ужасов, да и хозяин не ловец душ. Обстановка, конечно, гнетущая, но важнее другое: предложенные миллионы как бы символизируют собой водораздел. Поэтому-то «до» и «после» героев так сильно отличается, и на смену нежности друг другу приходят пренебрежение и едва ли не издевка. Так, героиня Курковой высокомерно бросает возлюбленному, что теперь у нее другой и тут же присаживается на колени к мастеру, приглашая молодого человека переждать у них дождь. Тот с лицемерной радостью соглашается. Нарочито грубый наигрыш хорошо демонстрирует суть, и вот это по-настоящему страшно. Поэтому режиссер здесь скорее психолог, чем мистик.

Кадр из фильма «Искушение»

Приглядевшись, можно заметить явные отсылки к Достоевскому – сделка сильно напоминает сцену торга Настасьи Филипповны, да и бросание героем Добронравова в камин пачки денег, по всей вероятности, взято оттуда же. В общем-то, заимствование верное и пришедшееся кстати. Тема, как уже говорилось, вечная, и раскапывать ее можно очень долго. Картина же хороша тем, как документирует процесс – того, как меняется человек под воздействием пресловутого тельца и что делает, если этого тельца вдруг отнимают. И на вопрос о том, на что люди готовы на ради золота отвечает так – на все.

Александра Подольникова