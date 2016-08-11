Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «К черту на рога»: Рецензия Киноафиши

«К черту на рога»: Рецензия Киноафиши

11 августа 2016 00:00
«К черту на рога»: Рецензия Киноафиши
Мучо гранде проблемо

В прокат выходит фильм итальянского режиссёра Дженнаро Нунцианте «К чёрту на рога», который уже успел побить кассовые рекорды в родной стране. Главный герой по имени Кекко (так зовут, кстати, и актёра его сыгравшего) с детства мечтал о работе в сфере государственного управления. Его желание исполнилось, и вот уже много лет он сидит в Управлении охоты и рыбной ловли и ставит печати. Не жизнь, а сказка, полная подарков, привилегий и прочих бонусов в виде высокого положения в обществе. Однако несмотря на это, Кекко, в свои 38 лет, всё ещё живёт в родительском доме и встречается с девушкой, которую совсем не любит. На счастье-то не совсем похоже.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»
Кадр из фильма «К чёрту на рога»

Тут ещё в один день главный герой рискует потерять свою главную радость в жизни – любимую работу. Дело в том, что после ряда реформ штат подлежит сокращению, и Кекко как раз оказывается в той категории работников, которым предлагают чек на крупную сумму взамен на подпись в заявлении об уходе в отставку. Да только от Кекко так легко не откупишься, поэтому, чтобы он побыстрее передумал, его посылают в командировки в самые, казалось бы, ужасные места. И в итоге герой оказывается на Северном полюсе, где встречает любовь всей своей жизни.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»
Кадр из фильма «К чёрту на рога»

Вряд ли подобная комедия вызовет такой же восторг у отечественного зрителя, какой ждал её в Италии. Дело в том, что сюжет очень сложно назвать оригинальным, а юмор на все 100% выкроен из уже давно избитых клише. Перед вами главный герой, который одержим лишь своим благосостоянием и эгоизмом, но неожиданно его этого лишают, и он начинает видеть мир совершенно другими глазами, приобретая новые ценности. И, конечно же, духовным спасением в этом случае служит именно любовь, которая делает из него другого человека. Фильм Нунцианте отличается от других похожих историй лишь подачей, комбинирующей в себе национальные особенности Италии. Именно поэтому картину ждал такой ошеломительный резонанс на Родине.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»
Кадр из фильма «К чёрту на рога»

Конечно, есть в ленте «К чёрту на рога» зародыши актуальных идей. Например, главная мораль здесь в том, чтобы служить обществу не только ради удовлетворения личных потребностей, но и для блага всего человечества. Так, Кекко из жадного до подарков чиновника эволюционирует в человека, готового отдать всё, что он имеет, на благотворительность, а попутно ещё и вдохновляет окружающих своими подвигами.

Хотя фильм и представляет собой довольно сомнительное удовольствие, он радует малым количеством «нижепоясного» юмора. Актёры по большей части переигрывают, но это, скорее, из-за чрезмерной эмоциональности итальянцев. Главным украшением картины, безусловно, стала дебютантка Элеонора Джованарди, героиня которой полностью меняет жизнь Кекко. Сам же Кекко Дзалоне с большим трудом вписывается в представления об итальянцах, и напоминает одновременно Адама Сэндлера и Джейсона Стэтхема, однако в комедийном жанре смотрится очень органично.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»
Кадр из фильма «К чёрту на рога»

«К чёрту на рога» относится к той категории фильмов, в которых вроде и придраться не к чему, но и хвалить тоже не за что. С одной стороны, он сильно уступает некоторым комедиям, но с другой значительно превосходит многие из них. Поэтому только от вас зависит, готовы ли вы потратить полтора часа на знакомство с бытом итальянцев или нет.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»
Кадр из фильма «К чёрту на рога»

В российском прокате с 11 августа 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «К чёрту на рога»

Трошина Олеся

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой