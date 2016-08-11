«К черту на рога»: Рецензия Киноафиши

Мучо гранде проблемо

В прокат выходит фильм итальянского режиссёра Дженнаро Нунцианте «К чёрту на рога», который уже успел побить кассовые рекорды в родной стране. Главный герой по имени Кекко (так зовут, кстати, и актёра его сыгравшего) с детства мечтал о работе в сфере государственного управления. Его желание исполнилось, и вот уже много лет он сидит в Управлении охоты и рыбной ловли и ставит печати. Не жизнь, а сказка, полная подарков, привилегий и прочих бонусов в виде высокого положения в обществе. Однако несмотря на это, Кекко, в свои 38 лет, всё ещё живёт в родительском доме и встречается с девушкой, которую совсем не любит. На счастье-то не совсем похоже.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»

Тут ещё в один день главный герой рискует потерять свою главную радость в жизни – любимую работу. Дело в том, что после ряда реформ штат подлежит сокращению, и Кекко как раз оказывается в той категории работников, которым предлагают чек на крупную сумму взамен на подпись в заявлении об уходе в отставку. Да только от Кекко так легко не откупишься, поэтому, чтобы он побыстрее передумал, его посылают в командировки в самые, казалось бы, ужасные места. И в итоге герой оказывается на Северном полюсе, где встречает любовь всей своей жизни.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»

Вряд ли подобная комедия вызовет такой же восторг у отечественного зрителя, какой ждал её в Италии. Дело в том, что сюжет очень сложно назвать оригинальным, а юмор на все 100% выкроен из уже давно избитых клише. Перед вами главный герой, который одержим лишь своим благосостоянием и эгоизмом, но неожиданно его этого лишают, и он начинает видеть мир совершенно другими глазами, приобретая новые ценности. И, конечно же, духовным спасением в этом случае служит именно любовь, которая делает из него другого человека. Фильм Нунцианте отличается от других похожих историй лишь подачей, комбинирующей в себе национальные особенности Италии. Именно поэтому картину ждал такой ошеломительный резонанс на Родине.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»

Конечно, есть в ленте «К чёрту на рога» зародыши актуальных идей. Например, главная мораль здесь в том, чтобы служить обществу не только ради удовлетворения личных потребностей, но и для блага всего человечества. Так, Кекко из жадного до подарков чиновника эволюционирует в человека, готового отдать всё, что он имеет, на благотворительность, а попутно ещё и вдохновляет окружающих своими подвигами.

Хотя фильм и представляет собой довольно сомнительное удовольствие, он радует малым количеством «нижепоясного» юмора. Актёры по большей части переигрывают, но это, скорее, из-за чрезмерной эмоциональности итальянцев. Главным украшением картины, безусловно, стала дебютантка Элеонора Джованарди, героиня которой полностью меняет жизнь Кекко. Сам же Кекко Дзалоне с большим трудом вписывается в представления об итальянцах, и напоминает одновременно Адама Сэндлера и Джейсона Стэтхема, однако в комедийном жанре смотрится очень органично.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»

«К чёрту на рога» относится к той категории фильмов, в которых вроде и придраться не к чему, но и хвалить тоже не за что. С одной стороны, он сильно уступает некоторым комедиям, но с другой значительно превосходит многие из них. Поэтому только от вас зависит, готовы ли вы потратить полтора часа на знакомство с бытом итальянцев или нет.

Кадр из фильма «К чёрту на рога»

В российском прокате с 11 августа 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «К чёрту на рога»

Трошина Олеся