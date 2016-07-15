«Дом для русалок»: Рецензия Киноафиши

Ундина и пастух

Аймас – человек простой. Многого не понимает. Не понимает, зачем ему врет адвокат. Не понимает, зачем молодая девчонка пытается броситься под машину. Зачем она такает с собой пепел погибшей подруги. И почему она все время меняется, все время разная, все время врет… Нет, не казахскому пастуху, лет тридцать просидевшему в степи, решать такие задачки. Да он и не решает. Он даже не пытается понять, почему его так тянет к этой грубоватой девахе. Он просто помогает ей, да и все…

Кадр из фильма «Дом для русалок»

А Самал – так зовут девушку – действительно ведет себя странно. Про таких говорят: «немного того». Она все время играет в какие-то игры: то любовные, то шпионское. И с Аймасом она познакомилась тоже как-то не по-людски: он стал её жертвой (она его оглушила и обчистила), однако на следующий день они случайно столкнулись в кафе. И волей-неволей ей пришлось с ним дружить. А потом выяснилось, что Самал совершенно одна – и своим одиночеством она переполнена до краёв. Впрочем, как и Аймас. Впрочем, как и весь этот убогий и жалкий город…

Кадр из фильма «Дом для русалок»

Вообще-то, посмотреть «Дом для русалок» можно было еще год назад. Причем дважды. Правда, исключительно на фестивалях: его показали на 37-м ММКФ и на фестивале «Окно в Европу». Хотя тогда фильм Ёлкина Туйчиева особого фурора не произвел. Да и сейчас, пожалуй, ситуация изменится мало. И проблема даже не в «тотальной неизвестности» режиссера («неизвестности» для нас – в Узбекистане-то его хорошо знают, Туйчиев – заслуженный деятель искусств, он снимает по фильму в год уже лет двенадцать). И не в том, что «Дом для русалок» далеко не идеален и имеет внушительный список просчетов. Просто мы не приучены ходить в кинотеатры на серьезные артхаусные драмы. Вот в чем беда.

Кадр из фильма «Дом для русалок»

Что же касается Ёлкина Туйчиева, то он художник, безусловно, талантливый и необычный. И внимания заслуживает. У него своя стилистика, своя визуальная система образов, свое мироощущение. Все это есть и в «Доме для русалок». Пустынный город, заблудившийся в тумане, замерзшее озеро, степь, заснувшая под снегом, скучающий одинокий чум… Да, не ново, но, в целом, органично и интересно. Тем более, что таким образом Туйчиев визуализирует состояние одиночества – ключевое для всего фильма. Состояние потерянности, оторванности от мира… которого, как бы и нет.

Кадр из фильма «Дом для русалок»

Но вот со сценарием у «Дома для русалок» «неполадки» серьезные. Начиная от логических несостыковок (девушка, секунду назад лежавшая под капельницей, вдруг побежала быстрее лани) и заканчивая сумбурной подачей материала. Иногда «хромают» и диалоги – проблемы возникают буквально на ровном месте и так же внезапно исчезают. Причем нерешенными (или даже непонятыми). Например, почему Самал таскает с собой прах погибшей подруги? Куда потом делась эта урна? И зачем ей понадобилось красть тело из морга? Мы так и не узнаем. К тому же для режиссера, умеющего ценить тишину в кадре, Ёлкин Туйчиев написал чуть больше диалогов, чем нужно. Хотя это-то беда небольшая. А вот отвратительная озвучка, которая делает любого персонажа совершенно деревянным – вот эта беда посерьезнее. В общем, на мой взгляд, «Дом для русалок» обещает несколько больше, чем может дать. Хотя, повторюсь, визуальный ряд интересен и выразителен, а потому для любителей артхауса познакомиться с творчеством Ёлкина Туйчиева лишним не будет.

Кадр из фильма «Дом для русалок»

В российском прокате с 14 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Дом для русалок»

Вера Алёнушкина