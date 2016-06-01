«На кончиках пальцев»: Рецензия Киноафиши

Полёт бабочки

На открытой киностудии «Лендок», 30 мая, в рамках проекта «Открытая мастерская» состоялся показ картины известного тележурналиста Романа Супера «На кончиках пальцев».

Фильм рассказывает историю 28-летней Нади Кузнецовой, которая больна редким генетическим заболеванием, буллёзным эпидермолизом или, как его ещё называют, «синдромом бабочки». Для таких людей прикосновения под запретом, так как они сильно ранят кожу. Ежедневно им необходимы специальные, дорогостоящие перевязки, а государство не поддерживает больных в той мере, в какой это того требует. Фильм «На кончиках пальцев» не только проливает свет на острую социальную проблему, но также знакомит с очень открытой, сильной и красивой душой, которой не посчастливилось родиться в повреждённом теле.

Кадр из фильма «На кончиках пальцев»

Для начала стоит познакомиться с историей создания картины. Всё началось ещё в 2013 году, когда корреспонденту Роману Суперу дали задание снять репортаж о жизни людей с «синдромом бабочки». Сам режиссёр признавался, что с большой неохотой на это согласился. Однако после знакомства с Надей всё изменилось. Почти на 2 года она стала неотъемлемой частью его жизни, а серия передач переросла в полноценный фильм. Движущей силой сюжета стала операция по возвращению Наде пальцев (в раннем детстве она их лишилась). Фильм был высоко оценён на кинофестивале дебютов «Движение», а главная героиня получила приз за лучшую роль. После этого картина отправилась в Канны и на другие фестивали, где также собрала множество оваций, в том числе она была показана в городах России.

Кадр из фильма «На кончиках пальцев»

Нельзя назвать картину в полной мере документальной. О чём говорят и продюсеры, и сам её создатель. Они не скрывают, что она носит явный телевизионный характер и использует очень типичные для этого приёмы (закадровый голос). И порой действительно слышно, что в уста героини вложены не её слова, уж слишком художественными они кажутся. Однако без её участия они бы вряд ли появились на свет. К тому же автор даёт Наде высказаться и поднимает очень личные вопросы, на которые она, не поддаваясь уязвимости, отвечает.

Кадр из фильма «На кончиках пальцев»

Очевидно, что лента «На кончиках пальцев» осуществляет не только просветительскую функцию, ведь большинство предпочитает просто не задумываться о подобных темах, но и призывает государство скорректировать свою политику. А без этого настолько проблемное и остросоциальное кино вряд ли может обойтись. Тем не менее превосходство человеческого духа здесь явно преобладает над политическим призывом. Перед вами предстаёт человек, лишённый возможности познавать мир с помощью такого важного инструмента, как прикосновение. И после его просмотра повседневные проблемы покажутся совсем пустяковыми, по сравнению с тем, что 24 часа в сутки испытывают люди-бабочки. И при этом они обладают самой сильной волей к жизни и отчаяннее всех других стремятся быть счастливыми.

Кадр из фильма «На кончиках пальцев»

Очень интересно наблюдать за тем, как меняется отношение к героине на протяжении фильма. Следует сразу предупредить, что снято всё без прикрас, как оно есть, а потому зрелище предстоит малопривлекательное и способное вызвать сильное отторжение, если вы к такому не привыкли. Но постепенно ты перестаёшь замечать все эти раны и кожные повреждения и начинаешь видеть то, что сокрыто внутри. А способность разглядеть и полюбить это возвышает твою собственную душу. И картина «На кончиках пальцев» именно о том, чего не увидеть глазами, а о том, что можно лишь прочувствовать.

Хорошее кино, не важно, будет ли оно документальным, игровым или телевизионным, преследует одну цель – найти отклик в сердце зрителя. И с этой задачей фильм Романа Супера прекрасно справляется.

Трошина Олеся