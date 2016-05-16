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Киноафиша Рецензии «Златан. Начало»: Рецензия Киноафиши

«Златан. Начало»: Рецензия Киноафиши

16 мая 2016 00:00
«Златан. Начало»: Рецензия Киноафиши

Инструкция по самопиару

Вчера легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своём уходе из французской команды «Париж-Сен-Жермен», где занимал первое место в списке лучших бомбардиров. До этого его карьера пестрила многочисленными триумфами и скандалами — он успел поиграть и за голландские, и за итальянские, и за испанские топовые команды, и вот ещё один контракт подходит к концу. В своём твиттере Ибрагимович заявил, что «пришёл в команду, как король, а уходит, как легенда». Кадр из фильма «Златан. Начало» Кадр из фильма «Златан. Начало» Непомерное высокомерие и талант Златана — темы, достаточно подробно раскрывающиеся в неслучайно подоспевшем документальном фильме «Златан. Начало», призванном поведать нам о тех годах, когда началась его карьера профессионального футболиста. Создателям этого фильма, надо заметить, несказанно повезло — в начале нулевых они были одержимы первым клубом Ибрагимовича «Мальмё» и носились за игроками с камерами, собирая огромные архивы плёнок. Которые внезапно пригодились для того, чтобы вовремя создать эту картину. Но фильм, безусловно, не только про футбол — с первых кадров (одинокий Златан завтракает в итальянской Икее в полном одиночестве) видно, что его основной целью стоит написать портрет сложного, тяжёлого и бесконечно одарённого человека.
Кадр из фильма «Златан. Начало» Кадр из фильма «Златан. Начало»
Разумеется, тут никак без бэкграунда, которым выступает его детство и тяжёлые отношения с отцом. Отец его рисуется тираном в духе Леопольда Моцарта из «Амадея», терроризирующим своего одарённого сына, дабы тот в итоге снискал мировую славу. Композиционно же фильм идёт по довольно странному нарративу, смешивая плёнки из шведского периода с голландским. Через некоторое время становится понятен преследуемый авторами документалки месседж — неважно, что в голландском «Аяксе» не принимают его индивидуализм (вплоть до освистывания публикой), как и неважна его невероятная популярность в «Мальмё». Идея одна, и она совершенно монолитна: Златан Ибрагимович — неоднозначная и гениальная натура.
Кадр из фильма «Златан. Начало» Кадр из фильма «Златан. Начало»
И на этом в общем-то всё. Весь фильм нацелен на то, чтобы доказывать одну и ту же аксиому бессчётное количество раз, пытаясь через сомнительные размытости и полутона, свойственные документалкам без закадрового рассказчика, создать у зрителя иллюзию, будто бы он сам понял и осознал силу и масштаб данной личности.
Кадр из фильма «Златан. Начало» Кадр из фильма «Златан. Начало»
При том, что ничего принципиально нового фанатам Ибрагимовича (а это вроде бы целевая аудитория картины) «Златан. Начало» поведать не сможет, этот фильм — достаточно любопытное упражнение в пиаре потихоньку гаснущей звезды, близкой к завершению карьеры. Самооправдание без самоуничижения, «ну и что?» в ответ на любой вопрос, попытка списать все скандалы и дерзости на детские комплексы — всё это фильму вполне себе удаётся сделать. Тем интереснее, на сколько ноликов больше появится в следующем контракте Ибрагимовича.

Митя Тюлин

В русском прокате с 19 мая 2016 Расписание и покупка билетов на фильм «Златан. Начало»

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