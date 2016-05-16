«Златан. Начало»: Рецензия Киноафиши

Инструкция по самопиару

Кадр из фильма «Златан. Начало» Непомерное высокомерие и талант Златана — темы, достаточно подробно раскрывающиеся в неслучайно подоспевшем документальном фильме Вчера легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своём уходе из французской команды «Париж-Сен-Жермен», где занимал первое место в списке лучших бомбардиров. До этого его карьера пестрила многочисленными триумфами и скандалами — он успел поиграть и за голландские, и за итальянские, и за испанские топовые команды, и вот ещё один контракт подходит к концу. В своём твиттере Ибрагимович заявил, что «пришёл в команду, как король, а уходит, как легенда».Непомерное высокомерие и талант Златана — темы, достаточно подробно раскрывающиеся в неслучайно подоспевшем документальном фильме «Златан. Начало» , призванном поведать нам о тех годах, когда началась его карьера профессионального футболиста. Создателям этого фильма, надо заметить, несказанно повезло — в начале нулевых они были одержимы первым клубом Ибрагимовича «Мальмё» и носились за игроками с камерами, собирая огромные архивы плёнок. Которые внезапно пригодились для того, чтобы вовремя создать эту картину. Но фильм, безусловно, не только про футбол — с первых кадров (одинокий Златан завтракает в итальянской Икее в полном одиночестве) видно, что его основной целью стоит написать портрет сложного, тяжёлого и бесконечно одарённого человека.

Кадр из фильма «Златан. Начало»

Разумеется, тут никак без бэкграунда, которым выступает его детство и тяжёлые отношения с отцом. Отец его рисуется тираном в духе Леопольда Моцарта из «Амадея», терроризирующим своего одарённого сына, дабы тот в итоге снискал мировую славу. Композиционно же фильм идёт по довольно странному нарративу, смешивая плёнки из шведского периода с голландским. Через некоторое время становится понятен преследуемый авторами документалки месседж — неважно, что в голландском «Аяксе» не принимают его индивидуализм (вплоть до освистывания публикой), как и неважна его невероятная популярность в «Мальмё». Идея одна, и она совершенно монолитна: Златан Ибрагимович — неоднозначная и гениальная натура.

Кадр из фильма «Златан. Начало»

И на этом в общем-то всё. Весь фильм нацелен на то, чтобы доказывать одну и ту же аксиому бессчётное количество раз, пытаясь через сомнительные размытости и полутона, свойственные документалкам без закадрового рассказчика, создать у зрителя иллюзию, будто бы он сам понял и осознал силу и масштаб данной личности.

Кадр из фильма «Златан. Начало»

При том, что ничего принципиально нового фанатам Ибрагимовича (а это вроде бы целевая аудитория картины) «Златан. Начало» поведать не сможет, этот фильм — достаточно любопытное упражнение в пиаре потихоньку гаснущей звезды, близкой к завершению карьеры. Самооправдание без самоуничижения, «ну и что?» в ответ на любой вопрос, попытка списать все скандалы и дерзости на детские комплексы — всё это фильму вполне себе удаётся сделать. Тем интереснее, на сколько ноликов больше появится в следующем контракте Ибрагимовича.

Митя Тюлин

В русском прокате с 19 мая 2016 Расписание и покупка билетов на фильм «Златан. Начало»