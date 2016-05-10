«Бешеные»: Рецензия Киноафиши

«Всё не так, как нам кажется»

Если у Вас неожиданно появилось желание посмотреть свежий фильм, включающий в себя такие жанры, как боевик, триллер и драма, то картина «Бешеные» режиссёра Эрика Ханнецо как раз для Вас. Не факт, что фильм Вам понравится, но потребность в указанных жанрах будет удовлетворена.

С самого начала у создателей фильма была какая-то тактика, и они её придерживались, сняв картину с большим количеством агрессии, жестокости и насилия. В этом фильме никто не задумывается о ценности человеческой жизни. Единственная жизнь, которая имеет какое-то значение — твоя собственная.

Кадр из фильма «Бешеные»

Сюжет фильма рассказывает об ограблении банка, после которого преступники берут в заложники только что вышедшую замуж иностранку и отца с тяжело больной дочерью. Скрываясь от полиции, эта странная группа проводит вместе несколько часов. Станет ли зрителю жалко заложников? Игра актёров этому точно не способствует. Положительные персонажи из них не получаются. Как и из похитителей.

У каждого из героев есть какой-то интерес, каждый чего-то боится, чего-то хочет. Но в итоге всё решит неожиданный поворот сюжета.

Кадр из фильма «Бешеные»

Фильм оправдывает жанр «драма». Если в некоторых картинах такого жанра есть какие-то отступления в сторону комедии, то в этом фильме никто не шутит. На протяжении всей картины зрителя не покидает чувство напряжения.

Боевиком картина тоже названа не зря. Фильмы этого жанра обычно славятся своим «избирательным кровопусканием», когда пули во время перестрелки попадают куда и в кого угодно, но только не в главных героев. Этой участи не избежал и фильм «Бешеные». Разве что в начале преступники теряют своего главаря. Видимо, на этот шаг создатели фильма пошли, чтобы не делать боевое наполнение картины совсем уж типичным.

Кадр из фильма «Бешеные»

В фильме отчётливо проявляется стокгольмский синдром — психологическое состояние, возникающее у заложников, которые начинают симпатизировать своим захватчикам. Вопреки (или даже благодаря) тому, что заложники каждую секунду своей жизни испытывают страх быть убитыми, они начинают соболезновать своим похитителям, пытаются поговорить с ними по душам, хотят понять причины их жестокости. А вот обратного процесса, известного как лимский синдром, не выходит — преступники не готовы расстаться со своими жертвами из-за доброты или жалости.

Кадр из фильма «Бешеные»

Несмотря на то, что фильм не тянет на высокую оценку, некоторые интересные моменты в нём всё-таки есть. Несколько необычных ракурсов, с которых ведётся съёмка (например, с фары сталкивающихся автомобилей), делает картину лучше.

Кроме того, зрителей, досмотревших фильм, ждёт относительно неожиданный поворот сюжета. При желании до него вполне можно додуматься, но если смотреть, не утруждая себя лишними размышлениями, конец может удивить. До этого сюжет развивался по простой и логичной схеме, но на конец сценаристы оставили всю непредсказуемость, которую можно было включить в фильм о грабеже и заложниках.

Хотя, на такой поворот событий зрителю намекает фраза в самом начале ленты: «Миром правит одно простое правило — всё не так, как нам кажется».

Если Вам кажется, что эта рецензия ругает фильм «Бешеные», то это — исключение из правила, озвученного в фильме.

Кадр из фильма «Бешеные»

Оксана Рузаева

В русском прокате с 12 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Бешеные»